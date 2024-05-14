https://ria.ru/20240514/shoygu-1945825663.html

Песков прокомментировал новую должность Шойгу

Песков прокомментировал новую должность Шойгу - РИА Новости, 14.05.2024

Песков прокомментировал новую должность Шойгу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что должность секретаря Совета Безопасности РФ, на которую назначен Сергей Шойгу, является высоким... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T12:17

2024-05-14T12:17

2024-05-14T12:17

политика

россия

сергей шойгу

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что должность секретаря Совета Безопасности РФ, на которую назначен Сергей Шойгу, является высоким государственным постом с широким объемом задач и подразумевает прямые контакты с главой государства, поэтому говорить о "понижении Шойгу" неуместно. "Это очень высокий государственный пост, с очень широким объемом задач, играющий огромное значение для всей страны. Конечно, руководитель этого органа находится постоянно в прямом контакте с главой государства и несет большую ответственность", - отметил Песков на брифинге. Он добавил, что ставить вопрос о "понижении в должности" Шойгу неуместно.

https://ria.ru/20240512/shoygu-1945464336.html

россия

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Варвара Скокшина

политика, россия, сергей шойгу, дмитрий песков