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Песков прокомментировал новую должность Шойгу - РИА Новости, 14.05.2024
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12:17 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/shoygu-1945825663.html
Песков прокомментировал новую должность Шойгу
Песков прокомментировал новую должность Шойгу - РИА Новости, 14.05.2024
Песков прокомментировал новую должность Шойгу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что должность секретаря Совета Безопасности РФ, на которую назначен Сергей Шойгу, является высоким... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:17
2024-05-14T12:17
политика
россия
сергей шойгу
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что должность секретаря Совета Безопасности РФ, на которую назначен Сергей Шойгу, является высоким государственным постом с широким объемом задач и подразумевает прямые контакты с главой государства, поэтому говорить о "понижении Шойгу" неуместно. "Это очень высокий государственный пост, с очень широким объемом задач, играющий огромное значение для всей страны. Конечно, руководитель этого органа находится постоянно в прямом контакте с главой государства и несет большую ответственность", - отметил Песков на брифинге. Он добавил, что ставить вопрос о "понижении в должности" Шойгу неуместно.
https://ria.ru/20240512/shoygu-1945464336.html
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политика, россия, сергей шойгу, дмитрий песков
Политика, Россия, Сергей Шойгу, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал новую должность Шойгу

Песков: новая должность Шойгу является высоким государственным постом

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Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что должность секретаря Совета Безопасности РФ, на которую назначен Сергей Шойгу, является высоким государственным постом с широким объемом задач и подразумевает прямые контакты с главой государства, поэтому говорить о "понижении Шойгу" неуместно.
"Это очень высокий государственный пост, с очень широким объемом задач, играющий огромное значение для всей страны. Конечно, руководитель этого органа находится постоянно в прямом контакте с главой государства и несет большую ответственность", - отметил Песков на брифинге.
Он добавил, что ставить вопрос о "понижении в должности" Шойгу неуместно.
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Шойгу продолжит работать в сфере, которую знает изнутри, заявили в Кремле
12 мая, 22:12
 
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