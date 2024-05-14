https://ria.ru/20240514/shadaev-1945935420.html

Госдума утвердила Шадаева на должность главы Минцифры

Госдума утвердила Шадаева на должность главы Минцифры - РИА Новости, 14.05.2024

Госдума утвердила Шадаева на должность главы Минцифры

Госдума на пленарном заседании во вторник утвердила Максута Шадаева на должность главы Минцифры России. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T16:55

2024-05-14T16:55

2024-05-14T16:56

политика

россия

госдума рф

максут шадаев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник утвердила Максута Шадаева на должность главы Минцифры России."За" проголосовали 373 депутата, "против" - 1, воздержались 57.Шадаев возглавлял это министерство и в предыдущем составе кабмина: он занял пост министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 21 января 2020 года.

https://ria.ru/20240514/rouming-1945903775.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

политика, россия, госдума рф, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)