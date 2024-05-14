https://ria.ru/20240514/shadaev-1945935420.html
Госдума утвердила Шадаева на должность главы Минцифры
Госдума утвердила Шадаева на должность главы Минцифры - РИА Новости, 14.05.2024
Госдума утвердила Шадаева на должность главы Минцифры
Госдума на пленарном заседании во вторник утвердила Максута Шадаева на должность главы Минцифры России. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:55
2024-05-14T16:55
2024-05-14T16:56
политика
россия
госдума рф
максут шадаев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник утвердила Максута Шадаева на должность главы Минцифры России."За" проголосовали 373 депутата, "против" - 1, воздержались 57.Шадаев возглавлял это министерство и в предыдущем составе кабмина: он занял пост министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 21 января 2020 года.
https://ria.ru/20240514/rouming-1945903775.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, госдума рф, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Политика, Россия, Госдума РФ, Максут Шадаев, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Госдума утвердила Шадаева на должность главы Минцифры
Госдума утвердила Максута Шадаева на должность главы Минцифры