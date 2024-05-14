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Путин переназначил Коновалова полпредом президента в Конституционном суде - РИА Новости, 14.05.2024
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11:28 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/putin-1945804891.html
Путин переназначил Коновалова полпредом президента в Конституционном суде
Путин переназначил Коновалова полпредом президента в Конституционном суде - РИА Новости, 14.05.2024
Путин переназначил Коновалова полпредом президента в Конституционном суде
Президент России Владимир Путин переназначил Александра Коновалова своим полномочным представителем в Конституционном суде, следует из сообщения на сайте... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T11:28
2024-05-14T11:28
политика
россия
александр коновалов
владимир путин
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин переназначил Александра Коновалова своим полномочным представителем в Конституционном суде, следует из сообщения на сайте Кремля. "Своими указами глава государства назначил... Коновалова Александра Владимировича – полномочным представителем президента Российской Федерации в Конституционном суде Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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политика, россия, александр коновалов, владимир путин
Политика, Россия, Александр Коновалов, Владимир Путин
Путин переназначил Коновалова полпредом президента в Конституционном суде

Путин переназначил Александра Коновалова своим полпредом в Конституционном суде

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин переназначил Александра Коновалова своим полномочным представителем в Конституционном суде, следует из сообщения на сайте Кремля.
"Своими указами глава государства назначил... Коновалова Александра Владимировича – полномочным представителем президента Российской Федерации в Конституционном суде Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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ПолитикаРоссияАлександр КоноваловВладимир Путин
 
 
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