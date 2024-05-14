https://ria.ru/20240514/putin-1945804891.html

Путин переназначил Коновалова полпредом президента в Конституционном суде

Путин переназначил Коновалова полпредом президента в Конституционном суде - РИА Новости, 14.05.2024

Путин переназначил Коновалова полпредом президента в Конституционном суде

Президент России Владимир Путин переназначил Александра Коновалова своим полномочным представителем в Конституционном суде, следует из сообщения на сайте... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T11:28

2024-05-14T11:28

2024-05-14T11:28

политика

россия

александр коновалов

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936566022_0:612:2553:2048_1920x0_80_0_0_1ac84dd56b42ffa71729d003441e2301.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин переназначил Александра Коновалова своим полномочным представителем в Конституционном суде, следует из сообщения на сайте Кремля. "Своими указами глава государства назначил... Коновалова Александра Владимировича – полномочным представителем президента Российской Федерации в Конституционном суде Российской Федерации", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240514/pomoschniki-1945793247.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, александр коновалов, владимир путин