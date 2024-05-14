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Путин и Си Цзиньпин планируют подписание совместного заявления - РИА Новости, 14.05.2024
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10:14 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/putin-1945786061.html
Путин и Си Цзиньпин планируют подписание совместного заявления
Путин и Си Цзиньпин планируют подписание совместного заявления - РИА Новости, 14.05.2024
Путин и Си Цзиньпин планируют подписание совместного заявления
По итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина планируется подписание совместного заявления глав государств и ряда... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T10:14
2024-05-14T10:14
россия
китай
си цзиньпин
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. По итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина планируется подписание совместного заявления глав государств и ряда двусторонних документов, сообщает пресс-служба Кремля. "По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления глав государств и ряда двусторонних документов", - говорится в сообщении.
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Россия, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин, В мире
Путин и Си Цзиньпин планируют подписание совместного заявления

Путин и Си Цзиньпин планируют подписание совместного заявления после переговоров

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. По итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина планируется подписание совместного заявления глав государств и ряда двусторонних документов, сообщает пресс-служба Кремля.
"По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления глав государств и ряда двусторонних документов", - говорится в сообщении.
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