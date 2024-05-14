https://ria.ru/20240514/putin-1945786061.html

Путин и Си Цзиньпин планируют подписание совместного заявления

Путин и Си Цзиньпин планируют подписание совместного заявления - РИА Новости, 14.05.2024

Путин и Си Цзиньпин планируют подписание совместного заявления

По итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина планируется подписание совместного заявления глав государств и ряда... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T10:14

2024-05-14T10:14

2024-05-14T10:14

россия

китай

си цзиньпин

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. По итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина планируется подписание совместного заявления глав государств и ряда двусторонних документов, сообщает пресс-служба Кремля. "По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления глав государств и ряда двусторонних документов", - говорится в сообщении.

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россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, китай, си цзиньпин, владимир путин, в мире