https://ria.ru/20240514/putin-1945786061.html
Путин и Си Цзиньпин планируют подписание совместного заявления
Путин и Си Цзиньпин планируют подписание совместного заявления - РИА Новости, 14.05.2024
Путин и Си Цзиньпин планируют подписание совместного заявления
По итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина планируется подписание совместного заявления глав государств и ряда... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T10:14
2024-05-14T10:14
2024-05-14T10:14
россия
китай
си цзиньпин
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. По итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина планируется подписание совместного заявления глав государств и ряда двусторонних документов, сообщает пресс-служба Кремля. "По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления глав государств и ряда двусторонних документов", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, си цзиньпин, владимир путин, в мире
Россия, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин, В мире
Путин и Си Цзиньпин планируют подписание совместного заявления
Путин и Си Цзиньпин планируют подписание совместного заявления после переговоров