https://ria.ru/20240514/putin-1945784763.html

Путин посетит Китай 16-17 мая

Путин посетит Китай 16-17 мая - РИА Новости, 14.05.2024

Путин посетит Китай 16-17 мая

Президент России Владимир Путин посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 16-17 мая, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T10:07

2024-05-14T10:07

2024-05-14T11:36

китай

владимир путин

си цзиньпин

политика

россия

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МОСКВА/ПЕКИН, 14 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 16-17 мая, сообщила пресс-служба Кремля."По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент Российской Федерации Владимир Путин 16-17 мая 2024 года посетит с государственным визитом Китайскую Народную Республику в качестве своей первой зарубежной поездки после вступления в должность", — говорится в сообщении.Лидеры России и Китая планируют подробно обсудить весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также определят ключевые направления дальнейшего развития практического сотрудничества двух стран.️Помимо этого, Путин и Си Цзиньпин обменяются мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам.️"По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления глав государств и ряда двусторонних документов", — добавили в Кремле.️Путин и Си Цзиньпин также примут участие в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия годов культуры России и Китая.️Президент также встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, они обсудят двустороннее сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах.️Кроме того, Путин посетит Харбин, где примет участие в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО и четвертого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.В МИД КНР добавили, что лидеры двух стран обсудят сотрудничество в различных областях, а также международные и региональные вопросы, представляющие общий интерес.

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https://ria.ru/20240514/signal-1945758628.html

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китай, владимир путин, си цзиньпин, политика, россия