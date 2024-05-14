https://ria.ru/20240514/putin-1945784763.html
Путин посетит Китай 16-17 мая
Путин посетит Китай 16-17 мая - РИА Новости, 14.05.2024
Путин посетит Китай 16-17 мая
Президент России Владимир Путин посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 16-17 мая, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T10:07
2024-05-14T10:07
2024-05-14T11:36
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МОСКВА/ПЕКИН, 14 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 16-17 мая, сообщила пресс-служба Кремля."По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент Российской Федерации Владимир Путин 16-17 мая 2024 года посетит с государственным визитом Китайскую Народную Республику в качестве своей первой зарубежной поездки после вступления в должность", — говорится в сообщении.Лидеры России и Китая планируют подробно обсудить весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также определят ключевые направления дальнейшего развития практического сотрудничества двух стран.️Помимо этого, Путин и Си Цзиньпин обменяются мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам.️"По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления глав государств и ряда двусторонних документов", — добавили в Кремле.️Путин и Си Цзиньпин также примут участие в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия годов культуры России и Китая.️Президент также встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, они обсудят двустороннее сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах.️Кроме того, Путин посетит Харбин, где примет участие в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО и четвертого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.В МИД КНР добавили, что лидеры двух стран обсудят сотрудничество в различных областях, а также международные и региональные вопросы, представляющие общий интерес.
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китай, владимир путин, си цзиньпин, политика, россия
Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Политика, Россия
Путин посетит Китай 16-17 мая
Путин посетит Китай по приглашению Си Цзиньпина 16-17 мая
МОСКВА/ПЕКИН, 14 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 16-17 мая, сообщила пресс-служба Кремля.
«
"По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент Российской Федерации Владимир Путин 16-17 мая 2024 года посетит с государственным визитом Китайскую Народную Республику в качестве своей первой зарубежной поездки после вступления в должность", — говорится в сообщении.
Лидеры России и Китая планируют подробно обсудить весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также определят ключевые направления дальнейшего развития практического сотрудничества двух стран.
️Помимо этого, Путин и Си Цзиньпин обменяются мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам.
️"По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления глав государств и ряда двусторонних документов", — добавили в Кремле.
️Путин и Си Цзиньпин также примут участие в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия годов культуры России и Китая.
️
Президент также встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цяном
, они обсудят двустороннее сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах.
️
Кроме того, Путин посетит Харбин
, где примет участие в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО и четвертого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.
В МИД КНР добавили, что лидеры двух стран обсудят сотрудничество в различных областях, а также международные и региональные вопросы, представляющие общий интерес.