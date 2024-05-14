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Путин посетит Китай 16-17 мая - РИА Новости, 14.05.2024
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10:07 14.05.2024 (обновлено: 11:36 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/putin-1945784763.html
Путин посетит Китай 16-17 мая
Путин посетит Китай 16-17 мая - РИА Новости, 14.05.2024
Путин посетит Китай 16-17 мая
Президент России Владимир Путин посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 16-17 мая, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T10:07
2024-05-14T11:36
китай
владимир путин
си цзиньпин
политика
россия
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МОСКВА/ПЕКИН, 14 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 16-17 мая, сообщила пресс-служба Кремля.&quot;По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент Российской Федерации Владимир Путин 16-17 мая 2024 года посетит с государственным визитом Китайскую Народную Республику в качестве своей первой зарубежной поездки после вступления в должность&quot;, — говорится в сообщении.Лидеры России и Китая планируют подробно обсудить весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также определят ключевые направления дальнейшего развития практического сотрудничества двух стран.️Помимо этого, Путин и Си Цзиньпин обменяются мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам.️"По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления глав государств и ряда двусторонних документов", — добавили в Кремле.️Путин и Си Цзиньпин также примут участие в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия годов культуры России и Китая.️Президент также встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, они обсудят двустороннее сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах.️Кроме того, Путин посетит Харбин, где примет участие в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО и четвертого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.В МИД КНР добавили, что лидеры двух стран обсудят сотрудничество в различных областях, а также международные и региональные вопросы, представляющие общий интерес.
https://ria.ru/20240511/sistema-1945198222.html
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китай, владимир путин, си цзиньпин, политика, россия
Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Политика, Россия
Путин посетит Китай 16-17 мая

Путин посетит Китай по приглашению Си Цзиньпина 16-17 мая

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА/ПЕКИН, 14 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 16-17 мая, сообщила пресс-служба Кремля.
«

"По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент Российской Федерации Владимир Путин 16-17 мая 2024 года посетит с государственным визитом Китайскую Народную Республику в качестве своей первой зарубежной поездки после вступления в должность", — говорится в сообщении.

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Помимо этого, Путин и Си Цзиньпин обменяются мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам.
"По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления глав государств и ряда двусторонних документов", — добавили в Кремле.
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Президент также встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, они обсудят двустороннее сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах.
Кроме того, Путин посетит Харбин, где примет участие в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО и четвертого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.
В МИД КНР добавили, что лидеры двух стран обсудят сотрудничество в различных областях, а также международные и региональные вопросы, представляющие общий интерес.
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