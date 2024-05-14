https://ria.ru/20240514/protestuyuschie-1945772015.html

В Ереване начались задержания участников акции протеста

В Ереване начались задержания участников акции протеста - РИА Новости, 14.05.2024

В Ереване начались задержания участников акции протеста

Полиция в Ереване начала задержание участников акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T08:32

2024-05-14T08:32

2024-05-14T09:11

в мире

ереван

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945774788_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aeedf0a544e46bc251d39f5b0c696a57.jpg

ЕРЕВАН, 14 мая - РИА Новости. Полиция в Ереване начала задержание участников акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.Несколько человек были задержаны с утра на улице Абовяна на подступах к площади Республики в центре армянской столицы. Сейчас протестующие во главе с лидером движения главой Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископом Багратом Галстаняном намерены отправиться шествием в Ереванский госуниверситет.С 9 мая на площади Республики в Ереване у здания правительства Армении проходят митинги с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Протестное движение возглавляет глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада".В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

https://ria.ru/20240510/erevan-1945137207.html

https://ria.ru/20240506/armeniya-1944114023.html

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание участников акции протеста в Ереване Полиция в Ереване начала задержания участников акции протеста, требующих отставки Пашиняна. 2024-05-14T08:32 true PT0M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ереван