https://ria.ru/20240514/protestuyuschie-1945772015.html
В Ереване начались задержания участников акции протеста
В Ереване начались задержания участников акции протеста - РИА Новости, 14.05.2024
В Ереване начались задержания участников акции протеста
Полиция в Ереване начала задержание участников акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T08:32
2024-05-14T08:32
2024-05-14T09:11
в мире
ереван
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945774788_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aeedf0a544e46bc251d39f5b0c696a57.jpg
ЕРЕВАН, 14 мая - РИА Новости. Полиция в Ереване начала задержание участников акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.Несколько человек были задержаны с утра на улице Абовяна на подступах к площади Республики в центре армянской столицы. Сейчас протестующие во главе с лидером движения главой Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископом Багратом Галстаняном намерены отправиться шествием в Ереванский госуниверситет.С 9 мая на площади Республики в Ереване у здания правительства Армении проходят митинги с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Протестное движение возглавляет глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада".В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20240510/erevan-1945137207.html
https://ria.ru/20240506/armeniya-1944114023.html
ереван
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945774788_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f569701266e5437f37ab135dc5c3433c.jpg
Задержание участников акции протеста в Ереване
Полиция в Ереване начала задержания участников акции протеста, требующих отставки Пашиняна.
2024-05-14T08:32
true
PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван
В Ереване начались задержания участников акции протеста
В Ереване начались задержания протестующих, требующих отставки Пашиняна