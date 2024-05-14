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В Ереване начались задержания участников акции протеста - РИА Новости, 14.05.2024
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08:32 14.05.2024 (обновлено: 09:11 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/protestuyuschie-1945772015.html
В Ереване начались задержания участников акции протеста
В Ереване начались задержания участников акции протеста - РИА Новости, 14.05.2024
В Ереване начались задержания участников акции протеста
Полиция в Ереване начала задержание участников акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T08:32
2024-05-14T09:11
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ЕРЕВАН, 14 мая - РИА Новости. Полиция в Ереване начала задержание участников акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.Несколько человек были задержаны с утра на улице Абовяна на подступах к площади Республики в центре армянской столицы. Сейчас протестующие во главе с лидером движения главой Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископом Багратом Галстаняном намерены отправиться шествием в Ереванский госуниверситет.С 9 мая на площади Республики в Ереване у здания правительства Армении проходят митинги с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Протестное движение возглавляет глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада".В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20240510/erevan-1945137207.html
https://ria.ru/20240506/armeniya-1944114023.html
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Задержание участников акции протеста в Ереване
Полиция в Ереване начала задержания участников акции протеста, требующих отставки Пашиняна.
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60
в мире, ереван
В мире, Ереван
В Ереване начались задержания участников акции протеста

В Ереване начались задержания протестующих, требующих отставки Пашиняна

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 14 мая - РИА Новости. Полиция в Ереване начала задержание участников акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько человек были задержаны с утра на улице Абовяна на подступах к площади Республики в центре армянской столицы. Сейчас протестующие во главе с лидером движения главой Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископом Багратом Галстаняном намерены отправиться шествием в Ереванский госуниверситет.
Сторонники движения Тавуш во имя родины в Ереване, Армения. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
В центре Еревана продолжаются акции протеста против демаркации границы
10 мая, 16:54
С 9 мая на площади Республики в Ереване у здания правительства Армении проходят митинги с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Протестное движение возглавляет глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.
В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада".
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
МИД Армении - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Ереван выразил желание обсудить с Баку взаимное признание границ
6 мая, 12:55
 
В миреЕреван
 
 
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