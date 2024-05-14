https://ria.ru/20240514/prigovor-1945983681.html

В Казахстане отреагировали на приговор Бишимбаеву

В Казахстане отреагировали на приговор Бишимбаеву - РИА Новости, 14.05.2024

В Казахстане отреагировали на приговор Бишимбаеву

В Казахстане и за его пределами активно обсуждают приговор экс-министру нацэкономики Куандыку Бишимбаеву, признанному виновным в убийстве градданской жены... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T19:27

2024-05-14T19:27

2024-05-14T19:27

куандык бишимбаев

казахстан

астана

дело салтанат нукеновой

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. В Казахстане и за его пределами активно обсуждают приговор экс-министру нацэкономики Куандыку Бишимбаеву, признанному виновным в убийстве градданской жены Салтанат Нукеновой: одни считают его справделивым, другие же призывают ужесточить наказание, сообщает издание Orda.kz.Судебное заседание, которое длилось более двух месяцев, вызвало широкий резонанс по всему миру. Суд приговорил Бишимбаевак 24 годам лишения свободы. Его родственник Бахытжан Байжанов, обвиняемый в укрывательстве, получил четыре года тюрьмы.В комментариях под роликами о деле Нукеновой, одна часть зрителей посчитала срок, назначенный Бишимбаеву справедливым, в то время как другая настаивает на пожизненном лишении свободы.“Человек опасен для общества. Он может выйти, мужики в 70 и в 80 могут смотреть на других женщин. Он может опять влюбиться или вспомнить эту ситуацию и натворить дел еще раз”, – говорит один из пользователей.“Хотелось бы пожизненное. надеюсь будет сидеть дольше”, – заявляет еще один во время трансляции заседания на официальном YouTube-канале Верховного суда республики.Некоторые также уверены, что Бишимбаев будет отбывать наказание в комфортных условиях и выйдет раньше. В 2016-м он уже был осужден за за получение взятки и растрату, будучи государственным служащим. Его приговорили к десяти годам лишения свободы, однако из тюрьмы политик вышел уже в 2019-м.Также в Алматы участницы одной из феминистических организаций провели пикет с требованием ужесточить наказание Бишимбаеву.Между тем, судья-координатор по взаимодействию со СМИ Алма Есымова заявила, что Бишимбаев получил максимальный возможный срок. Именно его запрашивала гособвинитель на закрытом судебном заседании."Бишимбаеву назначено наказание за совершение особо тяжкого преступления — убийства. Санкция максимальная — 20 лет лишения свободы. И путем частичного сложения сроков ему добавили за истязание ещё четыре года. Это почти "потолок", который могут назначить по закону. Максимально — 25 лет, ему назначили 24 года".Судья-координатор по взаимодействию со СМИ Сейфулла Тасымбетов в свою очередь уточнил: серьезное сокращение срока для экс-чиновника вряд ли возможно."Согласно статье 72 УК РК, условно-досрочное освобождение для осуждённого за особо тяжкое преступления возможно, когда он отбыл не менее двух третей срока наказания. При рассмотрении прошения об УДО учитывается поведение осуждённого в период отбывания наказания, его характеристики, участие в мероприятиях в учреждении УИС, а также мнение потерпевшей стороны. То есть все эти обстоятельства рассматриваются в комплексе. А решение — в компетенции суда", - пояснила она.Представитель потерпевшей стороны Жанна Уразбахова добавила, что вынесенный Бишимбаеву приговор означает, что как минимум восемь присяжных из десяти признали его виновным. Коллегия заседателей перед голосованием ответила на 13 вопросов по делу.Как погибла Салтанат НукеноваТрагедия произошла в ночь с восьмого на девятое ноября 2023 года в ресторане Астаны DAU. По версии гособвинения, пара поссорилась на почве ревности. Бишимбаев избивал жену в холле и VIP-кабинке столичного ресторана в течение нескольких часов, периодически снимая происходящее на смартфон. Впоследствии следствие обнаружило эти видеозаписи и они были обнародованы в суде. Свидетели происходящего — персонал заведения, рабочие, которые в ту ночь находились в DAU, не стали вмешиваться в семейный конфликт.В свою очередь, двоюродный брат Бишимбаева Бахытжан Байжанов, являющийся директором ресторана, распорядился стереть все записи с видеокамер заведения, чтобы скрыть происходящее, но следствию удалось восстановить видео и приобщить их к делу. В итоге Байжанов все же вызвал скорую помощь, прибывшие врачи констатировали смерть девушки.Одиннадцатого ноября 2023 года Специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал арест бывшего высокопоставленного чиновника. Тогда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил МВД республики держать на особом контроле дело о резонансном убийстве. После досудебного расследования Бишимбаеву предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса — "Истязание" и "Убийство, совершенное с особой жестокостью".Токаев 15 апреля подписал закон о поправках в законодательство по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Родной брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды объявил о создании фонда памяти своей сестры, деятельность которого будет нацелена на помощь казахстанцам, пострадавшим от бытового насилия.

https://ria.ru/20240514/sudya-1945941634.html

https://ria.ru/20240514/nukenova-1945886672.html

https://ria.ru/20240513/prigovor-1945632521.html

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куандык бишимбаев, казахстан, астана, дело салтанат нукеновой