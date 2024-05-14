https://ria.ru/20240514/polanski-1945894032.html

Суд в Париже оправдал режиссера Романа Полански

Суд в Париже оправдал режиссера Романа Полански - РИА Новости, 14.05.2024

Суд в Париже оправдал режиссера Романа Полански

Суд Парижа во вторник оправдал польско-французского режиссера Романа Полански, которого актриса Шарлотта Льюис в 2019 году обвинила в клевете, сообщает... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T15:16

2024-05-14T15:16

2024-05-14T15:16

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ПАРИЖ, 14 мая - РИА Новости. Суд Парижа во вторник оправдал польско-французского режиссера Романа Полански, которого актриса Шарлотта Льюис в 2019 году обвинила в клевете, сообщает агентство Франс Пресс. По окончании слушаний по данному делу в марте прокурор не запрашивал приговора для известного режиссера. Во вторник суд постановил, что режиссер, впервые с 1977 года представший перед правосудием, не виновен по данным обвинениям. В 2010 году британская актриса Шарлотта Льюис, которая снималась в фильме Полански "Пираты" (1986), заявила, что режиссер изнасиловал ее, когда ей было 16 лет. Полански в 2019 году в газете Paris Match назвал обвинения Льюис "одиозной ложью" и указал на противоречия в ее показаниях. Льюис подала на него жалобу, обвинив режиссера в клевете по поводу ее показаний против него. Как отмечает агентство, 90-летний режиссер ни разу не был судим во Франции по делам, касающимся обвинений в изнасилованиях. На слушание по данному делу в марте он не пришел, его интересы представлял адвокат. Полански, имеющий двойное - польское и французское - гражданство, ранее признал себя виновным в изнасиловании 13-летней Саманты Геймер в 1977 году. На время расследования, проходившего в США, он был заключен под стражу и провел 42 дня в государственной тюрьме, после чего его освободили до вынесения приговора. Позже на фоне давления СМИ судья распорядился отправить Полански обратно в тюрьму еще на 48 суток, однако режиссер бежал из США в Европу. В 2017 году актриса Валентин Монье 44 года спустя происшествия рассказала французскому изданию Parisien, что также подверглась насилию со стороны режиссёра.

https://ria.ru/20240225/zhaloba-1929442675.html

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сша, париж, франция, роман полански