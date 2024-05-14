https://ria.ru/20240514/pasechnik-1945940100.html

Пасечник отчитается о проделанной за год работе

Пасечник отчитается о проделанной за год работе - РИА Новости, 14.05.2024

Пасечник отчитается о проделанной за год работе

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник впервые после вступления ЛНР в состав РФ выступит с отчетом о работе, проделанной за прошлый год в регионе,... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T17:12

2024-05-14T17:12

2024-05-14T17:18

луганская народная республика

россия

леонид пасечник

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ЛУГАНСК, 14 мая – РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник впервые после вступления ЛНР в состав РФ выступит с отчетом о работе, проделанной за прошлый год в регионе, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы Республики Анна Романова. "В ближайшие дни глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник выступит с отчетом о работе, проделанной за прошлый год в регионе... Выступление главы состоится на заседании депутатского корпуса. Отчет Леонида Пасечника пройдет впервые после вхождения Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации", - сообщила Романова. Она уточнила, что отчет о результатах деятельности правительства Луганской‌ Народной‌ Республики будет представлен парламенту Республики согласно Конституции. "Глава акцентирует внимание на социально-экономическом развитии республики и расскажет о приоритетных направлениях регионального развития", – сообщила Романова.

https://ria.ru/20240509/pasechnik-1944987720.html

https://ria.ru/20240505/nagrada-1943966447.html

луганская народная республика

россия

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луганская народная республика, россия, леонид пасечник