https://ria.ru/20240514/pasechnik-1945940100.html
Пасечник отчитается о проделанной за год работе
Пасечник отчитается о проделанной за год работе - РИА Новости, 14.05.2024
Пасечник отчитается о проделанной за год работе
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник впервые после вступления ЛНР в состав РФ выступит с отчетом о работе, проделанной за прошлый год в регионе,... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T17:12
2024-05-14T17:12
2024-05-14T17:18
луганская народная республика
россия
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 14 мая – РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник впервые после вступления ЛНР в состав РФ выступит с отчетом о работе, проделанной за прошлый год в регионе, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы Республики Анна Романова. "В ближайшие дни глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник выступит с отчетом о работе, проделанной за прошлый год в регионе... Выступление главы состоится на заседании депутатского корпуса. Отчет Леонида Пасечника пройдет впервые после вхождения Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации", - сообщила Романова. Она уточнила, что отчет о результатах деятельности правительства Луганской Народной Республики будет представлен парламенту Республики согласно Конституции. "Глава акцентирует внимание на социально-экономическом развитии республики и расскажет о приоритетных направлениях регионального развития", – сообщила Романова.
https://ria.ru/20240509/pasechnik-1944987720.html
https://ria.ru/20240505/nagrada-1943966447.html
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луганская народная республика, россия, леонид пасечник
Луганская Народная Республика, Россия, Леонид Пасечник
Пасечник отчитается о проделанной за год работе
Пасечник выступит с отчетом впервые после вхождения ЛНР в состав России