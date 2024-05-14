https://ria.ru/20240514/opasnost-1945965699.html
В Воронежской области объявили авиационную опасность
В Воронежской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 14.05.2024
В Воронежской области объявили авиационную опасность
Авиационная опасность объявлена в Воронежской области, написал в Telegram-канале губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T18:22
2024-05-14T18:22
2024-05-14T18:22
воронежская область
александр гусев (губернатор)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Авиационная опасность объявлена в Воронежской области, написал в Telegram-канале губернатор Александр Гусев. "Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240305/opasnost-1931159916.html
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, александр гусев (губернатор)
Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Специальная военная операция на Украине
В Воронежской области объявили авиационную опасность
Воронежский губернатор сообщил об объявлении авиационной опасности в регионе