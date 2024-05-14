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Биография Александра Новака - РИА Новости, 14.05.2024
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21:39 14.05.2024 (обновлено: 22:24 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/novak-1944170643.html
Биография Александра Новака
Биография Александра Новака - РИА Новости, 14.05.2024
Биография Александра Новака
Александр Валентинович Новак родился 23 августа 1971 года в городе Авдеевка Донецкой области Украинской ССР (сейчас ДНР, Российская Федерация). РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T21:39
2024-05-14T22:24
справки
россия
красноярский край
александр новак
опек
транснефть
россети
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Александр Валентинович Новак родился 23 августа 1971 года в городе Авдеевка Донецкой области Украинской ССР (сейчас ДНР, Российская Федерация).В 1993 году окончил Норильский индустриальный институт (сейчас Заполярный государственный университет имени Н.М. Федоровского) по специальности "экономика и управление в металлургии", в 2009 году – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности "менеджмент".В 1988-1997 годах работал на Норильском горно-металлургическом комбинате имени А.П. Завенягина, где прошел путь от аппаратчика-гидрометаллурга 1 разряда до начальника финансового бюро бухгалтерии.В 1997-1999 годах был начальником отдела, начальником управления, заместителем директора по экономике – начальником управления ОАО "Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина".В 1999-2000 годах занимал должности заместителя директора по экономике – начальника управления, заместителя директора по персоналу – начальника управления ОАО "Норильская горная компания", Заполярный филиал.В 2000-2002 годах был заместителем главы города Норильска по финансово-экономическим вопросам, первым заместителем главы города Норильска.В 2002-2007 годах занимал пост заместителя губернатора Красноярского края – начальника главного финансового управления администрации Красноярского края.С 2007 по 2008 год – первый заместитель губернатора Красноярского края, первый заместитель губернатора Красноярского края – председатель правительства Красноярского края.В 2008-2012 годах Новак занимал пост заместителя министра финансов Российской Федерации. С 21 мая 2012 года занимал пост министра энергетики РФ. Переназначался на эту должность 18 мая 2018 года и 21 января 2020 года. 10 ноября 2020 года Александр Новак был назначен заместителем председателя правительства Российской Федерации. Занимался вопросами энергетики и координировал отношения России с ОПЕК. Кроме того, к компетенции вице-премьера Александра Новака относились вопросы технологий атомной и водородной энергетики, декарбонизация промышленности и транспорта на основе природного газа. В качестве заместителя председателя правительства РФ курировал Северо-Кавказский федеральный округ. Председатель совета директоров единого института развития Северо-Кавказского федерального округа – АО "Кавказ.РФ". Член совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности. Председатель совета директоров ПАО "Транснефть" и ПАО "Россети". Член совета директоров ПАО "Газпром", ПАО "Нефтяная компания "Роснефть". Член наблюдательного совета Госкорпорации "Росатом".Член попечительских советов Национального исследовательского университета МЭИ, Российского государственного университета нефти и газа (национального исследовательского университета) имени И.М. Губкина. Председатель Российского национального комитета Мирового энергетического совета ("РНК МИРЭС"). Действительный государственный советник РФ 3 класса (2009). Александр Новак награжден орденами Почета (2010), Дружбы (2014), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2016), Александра Невского (2019), орденом республики Крым "За верность долгу" (2017), медалью Петра Столыпина I степени (2018). Отмечен Благодарностью (2013) и Почетной грамотой президента РФ (2014), Почетной грамотой правительства РФ (2009).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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справки, россия, красноярский край, александр новак, опек, транснефть, россети
Справки, Россия, Красноярский край, Александр Новак, ОПЕК, Транснефть, Россети

Биография Александра Новака

CC BY 4.0 / Правительство России (cropped) / Александр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
CC BY 4.0 / Правительство России (cropped) /
Александр Новак. Архивное фото
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Александр Валентинович Новак родился 23 августа 1971 года в городе Авдеевка Донецкой области Украинской ССР (сейчас ДНР, Российская Федерация).
В 1993 году окончил Норильский индустриальный институт (сейчас Заполярный государственный университет имени Н.М. Федоровского) по специальности "экономика и управление в металлургии", в 2009 году – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности "менеджмент".
В 1988-1997 годах работал на Норильском горно-металлургическом комбинате имени А.П. Завенягина, где прошел путь от аппаратчика-гидрометаллурга 1 разряда до начальника финансового бюро бухгалтерии.
В 1997-1999 годах был начальником отдела, начальником управления, заместителем директора по экономике – начальником управления ОАО "Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина".
В 1999-2000 годах занимал должности заместителя директора по экономике – начальника управления, заместителя директора по персоналу – начальника управления ОАО "Норильская горная компания", Заполярный филиал.
В 2000-2002 годах был заместителем главы города Норильска по финансово-экономическим вопросам, первым заместителем главы города Норильска.
В 2002-2007 годах занимал пост заместителя губернатора Красноярского края – начальника главного финансового управления администрации Красноярского края.
С 2007 по 2008 год – первый заместитель губернатора Красноярского края, первый заместитель губернатора Красноярского края – председатель правительства Красноярского края.
В 2008-2012 годах Новак занимал пост заместителя министра финансов Российской Федерации.
С 21 мая 2012 года занимал пост министра энергетики РФ. Переназначался на эту должность 18 мая 2018 года и 21 января 2020 года.
10 ноября 2020 года Александр Новак был назначен заместителем председателя правительства Российской Федерации.
Занимался вопросами энергетики и координировал отношения России с ОПЕК. Кроме того, к компетенции вице-премьера Александра Новака относились вопросы технологий атомной и водородной энергетики, декарбонизация промышленности и транспорта на основе природного газа.
В качестве заместителя председателя правительства РФ курировал Северо-Кавказский федеральный округ.
Председатель совета директоров единого института развития Северо-Кавказского федерального округа – АО "Кавказ.РФ".
Член совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.
Председатель совета директоров ПАО "Транснефть" и ПАО "Россети".
Член совета директоров ПАО "Газпром", ПАО "Нефтяная компания "Роснефть".
Член наблюдательного совета Госкорпорации "Росатом".
Член попечительских советов Национального исследовательского университета МЭИ, Российского государственного университета нефти и газа (национального исследовательского университета) имени И.М. Губкина.
Председатель Российского национального комитета Мирового энергетического совета ("РНК МИРЭС").
Действительный государственный советник РФ 3 класса (2009).
Александр Новак награжден орденами Почета (2010), Дружбы (2014), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2016), Александра Невского (2019), орденом республики Крым "За верность долгу" (2017), медалью Петра Столыпина I степени (2018). Отмечен Благодарностью (2013) и Почетной грамотой президента РФ (2014), Почетной грамотой правительства РФ (2009).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиРоссияКрасноярский крайАлександр НовакОПЕКТранснефтьРоссети
 
 
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