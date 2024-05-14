https://ria.ru/20240514/novak-1944170643.html
Биография Александра Новака
Биография Александра Новака - РИА Новости, 14.05.2024
Биография Александра Новака
Александр Валентинович Новак родился 23 августа 1971 года в городе Авдеевка Донецкой области Украинской ССР (сейчас ДНР, Российская Федерация). РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T21:39
2024-05-14T21:39
2024-05-14T22:24
справки
россия
красноярский край
александр новак
опек
транснефть
россети
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Александр Валентинович Новак родился 23 августа 1971 года в городе Авдеевка Донецкой области Украинской ССР (сейчас ДНР, Российская Федерация).В 1993 году окончил Норильский индустриальный институт (сейчас Заполярный государственный университет имени Н.М. Федоровского) по специальности "экономика и управление в металлургии", в 2009 году – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности "менеджмент".В 1988-1997 годах работал на Норильском горно-металлургическом комбинате имени А.П. Завенягина, где прошел путь от аппаратчика-гидрометаллурга 1 разряда до начальника финансового бюро бухгалтерии.В 1997-1999 годах был начальником отдела, начальником управления, заместителем директора по экономике – начальником управления ОАО "Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина".В 1999-2000 годах занимал должности заместителя директора по экономике – начальника управления, заместителя директора по персоналу – начальника управления ОАО "Норильская горная компания", Заполярный филиал.В 2000-2002 годах был заместителем главы города Норильска по финансово-экономическим вопросам, первым заместителем главы города Норильска.В 2002-2007 годах занимал пост заместителя губернатора Красноярского края – начальника главного финансового управления администрации Красноярского края.С 2007 по 2008 год – первый заместитель губернатора Красноярского края, первый заместитель губернатора Красноярского края – председатель правительства Красноярского края.В 2008-2012 годах Новак занимал пост заместителя министра финансов Российской Федерации. С 21 мая 2012 года занимал пост министра энергетики РФ. Переназначался на эту должность 18 мая 2018 года и 21 января 2020 года. 10 ноября 2020 года Александр Новак был назначен заместителем председателя правительства Российской Федерации. Занимался вопросами энергетики и координировал отношения России с ОПЕК. Кроме того, к компетенции вице-премьера Александра Новака относились вопросы технологий атомной и водородной энергетики, декарбонизация промышленности и транспорта на основе природного газа. В качестве заместителя председателя правительства РФ курировал Северо-Кавказский федеральный округ. Председатель совета директоров единого института развития Северо-Кавказского федерального округа – АО "Кавказ.РФ". Член совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности. Председатель совета директоров ПАО "Транснефть" и ПАО "Россети". Член совета директоров ПАО "Газпром", ПАО "Нефтяная компания "Роснефть". Член наблюдательного совета Госкорпорации "Росатом".Член попечительских советов Национального исследовательского университета МЭИ, Российского государственного университета нефти и газа (национального исследовательского университета) имени И.М. Губкина. Председатель Российского национального комитета Мирового энергетического совета ("РНК МИРЭС"). Действительный государственный советник РФ 3 класса (2009). Александр Новак награжден орденами Почета (2010), Дружбы (2014), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2016), Александра Невского (2019), орденом республики Крым "За верность долгу" (2017), медалью Петра Столыпина I степени (2018). Отмечен Благодарностью (2013) и Почетной грамотой президента РФ (2014), Почетной грамотой правительства РФ (2009).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, россия, красноярский край, александр новак, опек, транснефть, россети
Справки, Россия, Красноярский край, Александр Новак, ОПЕК, Транснефть, Россети
Александр Валентинович Новак родился 23 августа 1971 года в городе Авдеевка Донецкой области Украинской ССР (сейчас ДНР, Российская Федерация).
В 1993 году окончил Норильский индустриальный институт (сейчас Заполярный государственный университет имени Н.М. Федоровского) по специальности "экономика и управление в металлургии", в 2009 году – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности "менеджмент".
В 1988-1997 годах работал на Норильском горно-металлургическом комбинате имени А.П. Завенягина, где прошел путь от аппаратчика-гидрометаллурга 1 разряда до начальника финансового бюро бухгалтерии.
В 1997-1999 годах был начальником отдела, начальником управления, заместителем директора по экономике – начальником управления ОАО "Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина".
В 1999-2000 годах занимал должности заместителя директора по экономике – начальника управления, заместителя директора по персоналу – начальника управления ОАО "Норильская горная компания", Заполярный филиал.
В 2000-2002 годах был заместителем главы города Норильска по финансово-экономическим вопросам, первым заместителем главы города Норильска.
В 2002-2007 годах занимал пост заместителя губернатора Красноярского края – начальника главного финансового управления администрации Красноярского края.
С 2007 по 2008 год – первый заместитель губернатора Красноярского края, первый заместитель губернатора Красноярского края – председатель правительства Красноярского края.
В 2008-2012 годах
Новак занимал пост заместителя министра финансов Российской Федерации.
С 21 мая 2012 года занимал пост министра энергетики РФ. Переназначался на эту должность 18 мая 2018 года
и 21 января 2020 года
.
10 ноября 2020 года
Александр Новак был назначен заместителем председателя правительства Российской Федерации.
Занимался вопросами энергетики и координировал
отношения России с ОПЕК. Кроме того, к компетенции вице-премьера
Александра Новака относились вопросы технологий атомной и водородной энергетики, декарбонизация промышленности и транспорта на основе природного газа.
В качестве заместителя председателя правительства РФ курировал
Северо-Кавказский федеральный округ.
Председатель совета директоров единого института развития
Северо-Кавказского федерального округа – АО "Кавказ.РФ".
Член совета при президенте РФ
по стратегическому развитию и национальным проектам, комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития
топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.
Председатель совета директоров ПАО "Транснефть"
и ПАО "Россети"
.
Председатель Российского национального комитета Мирового энергетического совета ("РНК МИРЭС
").
Действительный государственный советник РФ 3 класса (2009
).
Александр Новак награжден орденами Почета (2010
), Дружбы (2014), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2016), Александра Невского (2019
), орденом республики Крым "За верность долгу" (2017
), медалью Петра Столыпина I степени (2018). Отмечен Благодарностью (2013) и Почетной грамотой президента РФ (2014), Почетной грамотой правительства РФ (2009).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников