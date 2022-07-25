https://ria.ru/20220725/mishustin-1804789922.html

Мишустин распределил новые обязанности среди вице-премьеров

Мишустин распределил новые обязанности среди вице-премьеров - РИА Новости, 25.07.2022

Мишустин распределил новые обязанности среди вице-премьеров

Премьер-министр Михаил Мишустин распределил обязанности по кураторству значимых технологий между своими заместителями. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T14:44

2022-07-25T14:44

2022-07-25T15:44

технологии

андрей белоусов

виктория абрамченко

татьяна голикова

россия

денис мантуров

александр новак

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин распределил обязанности по кураторству значимых технологий между своими заместителями.По его словам, вице-премьерам необходимо держать новые направления на постоянном контроле. Мишустин добавил, что будет лично следить за результатами работы.Председатель правительства отметил, что его заместители также должны координировать деятельность министерств и ведомств по своим профильным вопросам.Андрей БелоусовПервый вице-премьер Андрей Белоусов станет куратором развития технологий создания высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных систем управления в отрасли, а также транспортной техники нового поколения.Виктория АбрамченкоЗаместитель председателя правительства Виктория Абрамченко возьмет на контроль ситуацию с новыми разработками, необходимыми для мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения ее загрязнения и востребованными сельским хозяйством и агропромышленным комплексом для предупреждения природных чрезвычайных ситуаций.Татьяна ГоликоваВице-премьер Татьяна Голикова займется реализацией высокотехнологичного направления по ускоренному развитию генетических технологий и вопросами поддержки разработок в области химической и биологической безопасности, биоинженерии и других отраслях.Денис МантуровНовый заместитель премьер-министра Денис Мантуров возглавит такие направления, как технологии создания ракетно-космической техники нового поколения, мобильные сети пятого поколения, электронно-компонентная база, квантовые сенсоры, а также технологический и атомный надзор.Александр НовакК компетенции вице-премьера Александра Новака относятся вопросы технологий атомной и водородной энергетики, декарбонизация промышленности и транспорта на основе природного газа.Марат ХуснуллинЗаместитель председателя правительства Марат Хуснуллин будет отвечать за технологии предотвращения и ликвидации загрязнений окружающей среды в части осуществления экологического, технологического и строительного надзора.Дмитрий ЧернышенкоВице-премьер Дмитрий Чернышенко назначен куратором таких высокотехнологичных направлений, как искусственный интеллект, квантовые вычисления и коммуникационные интернет-решения. В его ведении будут в том числе компьютерное моделирование наноустройств и наноматериалов, а также их получение и обработка, программное обеспечение распределенных и высокопроизводительных вычислительных систем.

https://ria.ru/20220712/mishustin-1802065305.html

https://ria.ru/20220712/promyshlennost-1801952128.html

https://realty.ria.ru/20220719/mishustin-1803463460.html

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Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

технологии, андрей белоусов, виктория абрамченко, татьяна голикова, россия, денис мантуров, александр новак, дмитрий чернышенко, марат хуснуллин