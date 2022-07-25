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Мишустин распределил новые обязанности среди вице-премьеров - РИА Новости, 25.07.2022
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Мишустин распределил новые обязанности среди вице-премьеров
Мишустин распределил новые обязанности среди вице-премьеров - РИА Новости, 25.07.2022
Мишустин распределил новые обязанности среди вице-премьеров
Премьер-министр Михаил Мишустин распределил обязанности по кураторству значимых технологий между своими заместителями. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T14:44
2022-07-25T15:44
технологии
андрей белоусов
виктория абрамченко
татьяна голикова
россия
денис мантуров
александр новак
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин распределил обязанности по кураторству значимых технологий между своими заместителями.По его словам, вице-премьерам необходимо держать новые направления на постоянном контроле. Мишустин добавил, что будет лично следить за результатами работы.Председатель правительства отметил, что его заместители также должны координировать деятельность министерств и ведомств по своим профильным вопросам.Андрей БелоусовПервый вице-премьер Андрей Белоусов станет куратором развития технологий создания высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных систем управления в отрасли, а также транспортной техники нового поколения.Виктория АбрамченкоЗаместитель председателя правительства Виктория Абрамченко возьмет на контроль ситуацию с новыми разработками, необходимыми для мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения ее загрязнения и востребованными сельским хозяйством и агропромышленным комплексом для предупреждения природных чрезвычайных ситуаций.Татьяна ГоликоваВице-премьер Татьяна Голикова займется реализацией высокотехнологичного направления по ускоренному развитию генетических технологий и вопросами поддержки разработок в области химической и биологической безопасности, биоинженерии и других отраслях.Денис МантуровНовый заместитель премьер-министра Денис Мантуров возглавит такие направления, как технологии создания ракетно-космической техники нового поколения, мобильные сети пятого поколения, электронно-компонентная база, квантовые сенсоры, а также технологический и атомный надзор.Александр НовакК компетенции вице-премьера Александра Новака относятся вопросы технологий атомной и водородной энергетики, декарбонизация промышленности и транспорта на основе природного газа.Марат ХуснуллинЗаместитель председателя правительства Марат Хуснуллин будет отвечать за технологии предотвращения и ликвидации загрязнений окружающей среды в части осуществления экологического, технологического и строительного надзора.Дмитрий ЧернышенкоВице-премьер Дмитрий Чернышенко назначен куратором таких высокотехнологичных направлений, как искусственный интеллект, квантовые вычисления и коммуникационные интернет-решения. В его ведении будут в том числе компьютерное моделирование наноустройств и наноматериалов, а также их получение и обработка, программное обеспечение распределенных и высокопроизводительных вычислительных систем.
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технологии, андрей белоусов, виктория абрамченко, татьяна голикова, россия, денис мантуров, александр новак, дмитрий чернышенко, марат хуснуллин
14:44 25.07.2022 (обновлено: 15:44 25.07.2022)
 
Мишустин распределил новые обязанности среди вице-премьеров

Мишустин распределил обязанности вице-премьерам, курирующим критически значимые технологии

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
 Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин распределил обязанности по кураторству значимых технологий между своими заместителями.
По его словам, вице-премьерам необходимо держать новые направления на постоянном контроле. Мишустин добавил, что будет лично следить за результатами работы.

"Решение президента о кураторстве вице-премьерами развития критически значимых технологий и направлений — большая ответственность. Предстоит серьезная и слаженная работа. От того, насколько эффективно вы справитесь с поставленными задачами, зависит то, как будет складываться ситуация во вверенных вам отраслях", — сказал он.

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