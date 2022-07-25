14:44 25.07.2022 (обновлено: 15:44 25.07.2022)
Мишустин распределил новые обязанности среди вице-премьеров
Мишустин распределил обязанности вице-премьерам, курирующим критически значимые технологии
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин распределил обязанности по кураторству значимых технологий между своими заместителями.
По его словам, вице-премьерам необходимо держать новые направления на постоянном контроле. Мишустин добавил, что будет лично следить за результатами работы.
"Решение президента о кураторстве вице-премьерами развития критически значимых технологий и направлений — большая ответственность. Предстоит серьезная и слаженная работа. От того, насколько эффективно вы справитесь с поставленными задачами, зависит то, как будет складываться ситуация во вверенных вам отраслях", — сказал он.
Председатель правительства отметил, что его заместители также должны координировать деятельность министерств и ведомств по своим профильным вопросам.
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