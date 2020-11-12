https://ria.ru/20201112/novak-1584245703.html

Источник сообщил, что Новак будет курировать отношения с ОПЕК

Источник сообщил, что Новак будет курировать отношения с ОПЕК

Бывший глава Минэнерго РФ Александр Новак в статусе вице-премьера будет курировать отношения с ОПЕК, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T11:49

2020-11-12T11:49

2020-11-12T12:16

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

опек

александр новак

экономика

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Бывший глава Минэнерго РФ Александр Новак в статусе вице-премьера будет курировать отношения с ОПЕК, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Александр Новак займется вопросами энергетики и будет координировать отношения России с ОПЕК", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20201110/novak-1583958647.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), опек, александр новак, экономика