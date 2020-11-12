https://ria.ru/20201112/novak-1584245703.html
Источник сообщил, что Новак будет курировать отношения с ОПЕК
Источник сообщил, что Новак будет курировать отношения с ОПЕК
Бывший глава Минэнерго РФ Александр Новак в статусе вице-премьера будет курировать отношения с ОПЕК, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T11:49
2020-11-12T11:49
2020-11-12T12:16
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
опек
александр новак
экономика
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Бывший глава Минэнерго РФ Александр Новак в статусе вице-премьера будет курировать отношения с ОПЕК, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Александр Новак займется вопросами энергетики и будет координировать отношения России с ОПЕК", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20201110/novak-1583958647.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), опек, александр новак, экономика