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Биография Сергея Нарышкина

Биография Сергея Нарышкина - РИА Новости, 14.05.2024

Биография Сергея Нарышкина

Сергей Евгеньевич Нарышкин родился 27 октября 1954 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T21:47

2024-05-14T21:47

2024-05-14T22:22

справки

санкт-петербург

сергей нарышкин

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Сергей Евгеньевич Нарышкин родился 27 октября 1954 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).В 1978 году окончил Ленинградский механический институт (ныне – Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" имени Д. Ф. Устинова) по специальности "инженер-радиомеханик". Второе высшее образование по специальности "экономист" получил в Петербургском международном институте менеджмента (ныне –Бизнес-школа ИМИСП). Доктор экономических наук.В 1982 году был назначен помощником проректора Ленинградского политехнического института (ныне – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого). В качестве эксперта Государственного комитета по науке и технике работал в аппарате экономического советника посольства СССР в Бельгии.С 1992 года возглавлял один из отделов комитета по экономике и финансам мэрии Санкт-Петербурга.В 1995 году перешел на работу в петербургский Промстройбанк на должность начальника отдела внешних инвестиций.С января 1997 года работал в правительстве Ленинградской области, в качестве начальника департамента инвестиций.В 1998 году возглавил комитет по внешнеэкономическим и международным связям правительства Ленинградской области.В 2004 году Сергей Нарышкин был назначен заместителем начальника экономического управления президента РФ, а с марта 2004 года - заместителем руководителя аппарата правительства РФ.С 13 сентября 2004 года - руководитель Аппарата правительства Российской Федерации - министр Российской Федерации.С 2005 года по 2009 годы – председатель совета директоров ОАО "Первый канал". Входил в состав совета директоров госкомпании "Роснефть".В 2006 - 2009 годах был президентом Всероссийской федерации плавания.С 15 февраля 2007 года Нарышкин занимал пост руководителя аппарата правительства - заместителя председателя правительства РФ.С мая 2008 года – руководитель администрации президента России.В декабре 2011 года был избран в Госдуму РФ VI созыва от партии "Единая Россия".С 21 декабря 2011 года до 5 октября 2016 года был председателем Госдумы России VI созыва. В апреле 2012 года был избран председателем Парламентского собрания Союза России и Белоруссии. Занимал эту должность до декабря 2016 года. 22 сентября 2016 года президент России Владимир Путин назначил Сергея Нарышкина на должность директора Службы внешней разведки России с 5 октября 2016 года.Постоянный член Совета Безопасности при президенте России.С 2012 года является председателем Российского исторического общества.Председатель совета Фонда "История Отечества". Председатель попечительского совета Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России. В 2013 году был избран президентом российской секции Общества членов французского Почетного легиона. Автор 47 научных работ.Имеет чин Действительного государственного советника РФ 1 класса (2008).Награжден орденами Почета (2004), "За заслуги перед Отечеством" II степени (2019), "За заслуги перед Отечеством" III степени (2010), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2008), Александра Невского (2014), Дружбы (2016), преподобного Сергия Радонежского II степени (2014), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2003), медаль Столыпина П.А. I степени правительства России (2019) и другими российскими наградами.Офицер ордена Почетного легиона (Франция), орден Почета (Армения, 2015), Орден Достык II степени (Казахстан, 2016), Орден Дружбы (Вьетнам, 2021) и др.Почетная грамота президента РФ (2009).Владеет французским и английским языками.Женат, двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, санкт-петербург, сергей нарышкин