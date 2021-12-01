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Президент Вьетнама наградил Нарышкина и Патрушева орденом Дружбы
Президент Вьетнама наградил Нарышкина и Патрушева орденом Дружбы - РИА Новости, 01.12.2021
Президент Вьетнама наградил Нарышкина и Патрушева орденом Дружбы
Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук, находящийся в Москве с рабочим визитом, наградил секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и директора Службы... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T16:15
2021-12-01T16:38
николай патрушев
вьетнам
москва
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
нгуен суан фук
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук, находящийся в Москве с рабочим визитом, наградил секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина вьетнамским орденом Дружбы.Нарышкин получил награду "за большой вклад в развитие сотрудничества между Министерством общественной безопасности Вьетнама и Службой внешней разведки России и укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства", сообщило пресс-бюро СВР.Также наград удостоены секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и одно из подразделений СВР, отмечается в сообщении.Нгуен Суан Фук поздравил награжденных и отметил, что компартия, государство и народ Вьетнама считают Россию традиционным партнером, а "в отношениях между нашими странами много схожести в интересах и согласованности стратегического характера, а связи наших стран отмечаются высоким уровнем доверия", говорится в пресс-релизе.Президент Вьетнама подчеркнул, что сотрудничество между Министерством общественной безопасности Вьетнама и Службой внешней разведки России в последние годи приносит хорошие результаты. Стороны эффективно содействуют друг другу в информировании высших руководителей своих стран по стратегическим проблемам, результативно обмениваются опытом работы, очень продуктивно взаимодействуют по вопросам обучения и подготовки кадров.Нарышкин в ответном слове обратил внимание собравшихся на эффективное взаимодействие сторон по защите интересов двух стран на международной арене, а также заверил, "что партнерские спецслужбы России и Вьетнама и впредь будут также настойчиво и последовательно вскрывать весь комплекс угроз нашим странам и вносить свой весомый вклад в дело региональной и международной безопасности".Николай Патрушев в своем ответном слове отметил, что эта высокая государственная награда, орден Дружбы Социалистической Республики Вьетнам, "является признанием эффективности российско-вьетнамского сотрудничества в сфере безопасности", сообщили РИА Новости в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ.Патрушев отметил, что достигнутые результаты стали возможными благодаря усилиям руководителей двух стран. "Он также подчеркнул, что отношения России и Вьетнама представляют собой пример ответственного конструктивного партнерства, в основе которого многолетние традиции дружбы и взаимовыгодного сотрудничества", - добавили в пресс-службе.
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николай патрушев, вьетнам, москва, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нгуен суан фук, россия
16:15 01.12.2021 (обновлено: 16:38 01.12.2021)
 
Президент Вьетнама наградил Нарышкина и Патрушева орденом Дружбы

Президент Вьетнама наградил Нарышкина и Патрушева орденом Дружбы за сотрудничество

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на заседании международного круглого стола "Два века Российской империи"
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на заседании международного круглого стола Два века Российской империи - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук, находящийся в Москве с рабочим визитом, наградил секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина вьетнамским орденом Дружбы.
Нарышкин получил награду "за большой вклад в развитие сотрудничества между Министерством общественной безопасности Вьетнама и Службой внешней разведки России и укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства", сообщило пресс-бюро СВР.
Также наград удостоены секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и одно из подразделений СВР, отмечается в сообщении.
Нгуен Суан Фук поздравил награжденных и отметил, что компартия, государство и народ Вьетнама считают Россию традиционным партнером, а "в отношениях между нашими странами много схожести в интересах и согласованности стратегического характера, а связи наших стран отмечаются высоким уровнем доверия", говорится в пресс-релизе.
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Президент Вьетнама подчеркнул, что сотрудничество между Министерством общественной безопасности Вьетнама и Службой внешней разведки России в последние годи приносит хорошие результаты. Стороны эффективно содействуют друг другу в информировании высших руководителей своих стран по стратегическим проблемам, результативно обмениваются опытом работы, очень продуктивно взаимодействуют по вопросам обучения и подготовки кадров.
Нарышкин в ответном слове обратил внимание собравшихся на эффективное взаимодействие сторон по защите интересов двух стран на международной арене, а также заверил, "что партнерские спецслужбы России и Вьетнама и впредь будут также настойчиво и последовательно вскрывать весь комплекс угроз нашим странам и вносить свой весомый вклад в дело региональной и международной безопасности".
Николай Патрушев в своем ответном слове отметил, что эта высокая государственная награда, орден Дружбы Социалистической Республики Вьетнам, "является признанием эффективности российско-вьетнамского сотрудничества в сфере безопасности", сообщили РИА Новости в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ.
Патрушев отметил, что достигнутые результаты стали возможными благодаря усилиям руководителей двух стран. "Он также подчеркнул, что отношения России и Вьетнама представляют собой пример ответственного конструктивного партнерства, в основе которого многолетние традиции дружбы и взаимовыгодного сотрудничества", - добавили в пресс-службе.
 
Николай ПатрушевВьетнамМоскваСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Нгуен Суан ФукРоссия
 
 
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