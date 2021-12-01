https://ria.ru/20211201/naryshkin-1761669732.html

Президент Вьетнама наградил Нарышкина и Патрушева орденом Дружбы

Президент Вьетнама наградил Нарышкина и Патрушева орденом Дружбы - РИА Новости, 01.12.2021

Президент Вьетнама наградил Нарышкина и Патрушева орденом Дружбы

Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук, находящийся в Москве с рабочим визитом, наградил секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и директора Службы... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T16:15

2021-12-01T16:15

2021-12-01T16:38

николай патрушев

вьетнам

москва

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

нгуен суан фук

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук, находящийся в Москве с рабочим визитом, наградил секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина вьетнамским орденом Дружбы.Нарышкин получил награду "за большой вклад в развитие сотрудничества между Министерством общественной безопасности Вьетнама и Службой внешней разведки России и укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства", сообщило пресс-бюро СВР.Также наград удостоены секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и одно из подразделений СВР, отмечается в сообщении.Нгуен Суан Фук поздравил награжденных и отметил, что компартия, государство и народ Вьетнама считают Россию традиционным партнером, а "в отношениях между нашими странами много схожести в интересах и согласованности стратегического характера, а связи наших стран отмечаются высоким уровнем доверия", говорится в пресс-релизе.Президент Вьетнама подчеркнул, что сотрудничество между Министерством общественной безопасности Вьетнама и Службой внешней разведки России в последние годи приносит хорошие результаты. Стороны эффективно содействуют друг другу в информировании высших руководителей своих стран по стратегическим проблемам, результативно обмениваются опытом работы, очень продуктивно взаимодействуют по вопросам обучения и подготовки кадров.Нарышкин в ответном слове обратил внимание собравшихся на эффективное взаимодействие сторон по защите интересов двух стран на международной арене, а также заверил, "что партнерские спецслужбы России и Вьетнама и впредь будут также настойчиво и последовательно вскрывать весь комплекс угроз нашим странам и вносить свой весомый вклад в дело региональной и международной безопасности".Николай Патрушев в своем ответном слове отметил, что эта высокая государственная награда, орден Дружбы Социалистической Республики Вьетнам, "является признанием эффективности российско-вьетнамского сотрудничества в сфере безопасности", сообщили РИА Новости в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ.Патрушев отметил, что достигнутые результаты стали возможными благодаря усилиям руководителей двух стран. "Он также подчеркнул, что отношения России и Вьетнама представляют собой пример ответственного конструктивного партнерства, в основе которого многолетние традиции дружбы и взаимовыгодного сотрудничества", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211201/soglasheniya-1761636736.html

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николай патрушев, вьетнам, москва, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нгуен суан фук, россия