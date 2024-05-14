https://ria.ru/20240514/mvd-1945891289.html
МВД не хватает 152 тысяч человек личного состава, заявил Колокольцев
МВД не хватает 152 тысяч человек личного состава, заявил Колокольцев - РИА Новости, 14.05.2024
МВД не хватает 152 тысяч человек личного состава, заявил Колокольцев
Некомплект личного состава в МВД РФ составляет 152 тыс человек, один сотрудник работает за четверых, сообщил в Совфеде кандидат на должность главы МВД РФ... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T15:08
2024-05-14T15:08
2024-05-14T15:42
россия
политика
владимир колокольцев
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Некомплект личного состава в МВД РФ составляет 152 тыс человек, один сотрудник работает за четверых, сообщил в Совфеде кандидат на должность главы МВД РФ Владимир Колокольцев."На сегодняшний день некомпект личного состава - 152 тысячи, в среднем по всем регионам... Один сотрудник органов внутренних дел работает за четверых", - заявил Колокольцев.Совфед в ходе пленарного заседания во вторник завершает двухдневные консультации по кандидатам на посты глав силовых ведомств и спецслужб, по итогам обсуждения будет принято соответствующее постановление, информация направлена президенту РФ.
https://ria.ru/20230810/mvd-1889293603.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Политика, Владимир Колокольцев, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД не хватает 152 тысяч человек личного состава, заявил Колокольцев
Колокольцев: один сотрудник МВД из-за некомплекта вынужден работать за четверых