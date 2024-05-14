https://ria.ru/20240514/mvd-1945891289.html

МВД не хватает 152 тысяч человек личного состава, заявил Колокольцев

МВД не хватает 152 тысяч человек личного состава, заявил Колокольцев - РИА Новости, 14.05.2024

МВД не хватает 152 тысяч человек личного состава, заявил Колокольцев

Некомплект личного состава в МВД РФ составляет 152 тыс человек, один сотрудник работает за четверых, сообщил в Совфеде кандидат на должность главы МВД РФ... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T15:08

2024-05-14T15:08

2024-05-14T15:42

россия

политика

владимир колокольцев

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Некомплект личного состава в МВД РФ составляет 152 тыс человек, один сотрудник работает за четверых, сообщил в Совфеде кандидат на должность главы МВД РФ Владимир Колокольцев."На сегодняшний день некомпект личного состава - 152 тысячи, в среднем по всем регионам... Один сотрудник органов внутренних дел работает за четверых", - заявил Колокольцев.Совфед в ходе пленарного заседания во вторник завершает двухдневные консультации по кандидатам на посты глав силовых ведомств и спецслужб, по итогам обсуждения будет принято соответствующее постановление, информация направлена президенту РФ.

https://ria.ru/20230810/mvd-1889293603.html

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Кирилл Волков

россия, политика, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии)