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МВД не хватает 152 тысяч человек личного состава, заявил Колокольцев - РИА Новости, 14.05.2024
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15:08 14.05.2024 (обновлено: 15:42 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/mvd-1945891289.html
МВД не хватает 152 тысяч человек личного состава, заявил Колокольцев
МВД не хватает 152 тысяч человек личного состава, заявил Колокольцев - РИА Новости, 14.05.2024
МВД не хватает 152 тысяч человек личного состава, заявил Колокольцев
Некомплект личного состава в МВД РФ составляет 152 тыс человек, один сотрудник работает за четверых, сообщил в Совфеде кандидат на должность главы МВД РФ... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T15:08
2024-05-14T15:42
россия
политика
владимир колокольцев
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Некомплект личного состава в МВД РФ составляет 152 тыс человек, один сотрудник работает за четверых, сообщил в Совфеде кандидат на должность главы МВД РФ Владимир Колокольцев."На сегодняшний день некомпект личного состава - 152 тысячи, в среднем по всем регионам... Один сотрудник органов внутренних дел работает за четверых", - заявил Колокольцев.Совфед в ходе пленарного заседания во вторник завершает двухдневные консультации по кандидатам на посты глав силовых ведомств и спецслужб, по итогам обсуждения будет принято соответствующее постановление, информация направлена президенту РФ.
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россия, политика, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Политика, Владимир Колокольцев, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД не хватает 152 тысяч человек личного состава, заявил Колокольцев

Колокольцев: один сотрудник МВД из-за некомплекта вынужден работать за четверых

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Некомплект личного состава в МВД РФ составляет 152 тыс человек, один сотрудник работает за четверых, сообщил в Совфеде кандидат на должность главы МВД РФ Владимир Колокольцев.
"На сегодняшний день некомпект личного состава - 152 тысячи, в среднем по всем регионам... Один сотрудник органов внутренних дел работает за четверых", - заявил Колокольцев.
Совфед в ходе пленарного заседания во вторник завершает двухдневные консультации по кандидатам на посты глав силовых ведомств и спецслужб, по итогам обсуждения будет принято соответствующее постановление, информация направлена президенту РФ.
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
МВД критически не хватает личного состава, заявил Колокольцев
10 августа 2023, 14:55
 
РоссияПолитикаВладимир КолокольцевМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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