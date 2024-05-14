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В Ереване задержали около 40 человек на акциях протеста - РИА Новости, 14.05.2024
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09:05 14.05.2024 (обновлено: 09:46 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/mvd-1945776546.html
В Ереване задержали около 40 человек на акциях протеста
В Ереване задержали около 40 человек на акциях протеста - РИА Новости, 14.05.2024
В Ереване задержали около 40 человек на акциях протеста
Полиция в Ереване утром задержала 38 участников акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили РИА новости в... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T09:05
2024-05-14T09:46
в мире
ереван
армения
никол пашинян
армянская апостольская церковь
евросоюз
азербайджан
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ЕРЕВАН, 14 мая - РИА Новости. Полиция в Ереване утром задержала 38 участников акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили РИА новости в пресс-службе МВД республики."По состоянию на текущий момент в полицейские отделения доставлены 38 человек",- сказал представитель пресс-службы.С 9 мая на площади Республики в Ереване у здания кабмина проходят митинги с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Протестное движение возглавляет глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью сёлами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
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Задержание участников акции протеста в Ереване
Полиция в Ереване начала задержания участников акции протеста, требующих отставки Пашиняна.
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в мире, ереван, армения, никол пашинян, армянская апостольская церковь, евросоюз, азербайджан
В мире, Ереван, Армения, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, Евросоюз, Азербайджан
В Ереване задержали около 40 человек на акциях протеста

МВД: в Ереване задержали около 40 протестующих, требовавших отставки Пашиняна

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 14 мая - РИА Новости. Полиция в Ереване утром задержала 38 участников акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили РИА новости в пресс-службе МВД республики.
«
"По состоянию на текущий момент в полицейские отделения доставлены 38 человек",- сказал представитель пресс-службы.
С 9 мая на площади Республики в Ереване у здания кабмина проходят митинги с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Протестное движение возглавляет глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.
В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью сёлами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
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В миреЕреванАрменияНикол ПашинянАрмянская апостольская церковьЕвросоюзАзербайджан
 
 
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