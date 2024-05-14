https://ria.ru/20240514/murashko-1944160343.html

Биография Михаила Мурашко

Биография Михаила Мурашко - РИА Новости, 14.05.2024

Биография Михаила Мурашко

Михаил Альбертович Мурашко родился 9 января 1967 года в городе Свердловске (ныне Екатеринбург). РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T22:36

2024-05-14T22:36

2024-05-14T22:36

справки

свердловск

михаил мурашко

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Михаил Альбертович Мурашко родился 9 января 1967 года в городе Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1986-1988 годах проходил службу в Вооруженных силах МВД СССР. В 1992 году окончил Уральский государственный медицинский институт (ныне университет). Доктор медицинских наук (2006).С 1992 по 1996 год – врач-интерн, врач-акушер-гинеколог в республиканской больнице Коми в Сыктывкаре.С марта 1996 года – заместитель главного врача по консультативно-диагностической работе, главный врач республиканского государственного учреждения "Коми республиканский перинатальный центр". С 1996 по 2000 год занимал пост главного врача Республиканского медицинского объединения.С 2000 по 2006 год был главврачом Республиканского перинатального центра.С 2006 по 2011 год занимал пост министра здравоохранения Республики Коми.В 2011-2012 годах заведовал кафедрой акушерства и гинекологии с курсом педиатрии филиала Кировской государственной медицинской академии (Сыктывкар).В 2012 году Михаил Мурашко был назначен заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.С 2013 по 2015 год – временно исполняющий обязанности руководителя Росздравнадзора.14 июля 2015 года был назначен руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.21 января 2020 года указом президента РФ был назначен министром здравоохранения РФ.Профессор, преподавал в Первом Московском государственном медицинском университете им. И.М. Сеченова, был заведующим кафедрой БМТ-5 "Исследования, испытания и эксплуатация медицинской техники" в Московском государственном техническом университете имени Н.Э. Баумана.Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса. Член Национального антитеррористического комитета. Член совета при президенте РФ по науке и образованию.Главный редактор медицинского журнала "Национальное здравоохранение". Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2018). Отмечен благодарностью правительства РФ за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу (2016). Материал подготовлен на основе информации открытых источников

свердловск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, свердловск, михаил мурашко