Рейтинг@Mail.ru
Мишустин поблагодарил Путина за поддержку - РИА Новости, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:53 14.05.2024 (обновлено: 23:03 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/mishustin-1946015600.html
Мишустин поблагодарил Путина за поддержку
Мишустин поблагодарил Путина за поддержку - РИА Новости, 14.05.2024
Мишустин поблагодарил Путина за поддержку
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку, отметив, что все обсуждаемые кандидатуры в кабмин были одобрены... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T22:53
2024-05-14T23:03
политика
россия
владимир путин
михаил мишустин
александр новак
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945115535_118:612:2671:2048_1920x0_80_0_0_b6bc2b9863a0bd2bd0b97d0792454a5d.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку, отметив, что все обсуждаемые кандидатуры в кабмин были одобрены парламентариями."В первую очередь, Владимир Владимирович, хочу Вас поблагодарить за поддержку. Все кандидатуры вице-премьеров и министров, которые мы с Вами обсуждали, были одобрены, сегодня уже финал был, парламентариями и впервые, в соответствии с Конституцией, прошли, как Вы сказали, все соответствующие процедуры", - сказал Мишустин в ходе встречи.Путин проводит в Кремле встречу с утвержденным сегодня составом правительства. Ранее глава государства подписал указы о новом составе кабмина после того, как предложенные кандидатуры утвердили парламентарии.В понедельник Дума утвердила предложенные ей кандидатуры 10 вице-премьеров - Александра Новака, Татьяну Голикову, Марата Хуснуллина, Дмитрия Григоренко, Дмитрия Патрушева, Алексея Оверчука, Юрия Трутнева, Виталия Савельева, Дениса Мантурова и Дмитрия Чернышенко.Во вторник нижняя палата парламента рассмотрела и утвердила 16 кандидатур на должности министров РФ. Свои посты в новом составе правительства было предложено сохранить Антону Котякову (Минтруд), Александру Козлову (Минприроды), Сергею Кравцову (Минпросвещения), Ольге Любимовой (Минкультуры), Максиму Решетникову (Минэкономразвития) Антону Силуанову (Минфин), Михаилу Мурашко (Минздрав), Иреку Файзуллину (Минстрой), Валерию Фалькову (Минобрнауки), Алексею Чекункову (Минвостокразвития), Максуту Шадаеву (Минцифры). На пост министра транспорта был предложен Роман Старовойт, министра промышленности и торговли - Антон Алиханов, министра энергетики - Сергей Цивилев, министра сельского хозяйства - Оксана Лут, министра спорта - Михаил Дегтярев.Совет Федерации во вторник признал состоявшимися двухдневные консультации по кандидатам на посты глав силовых ведомств и спецслужб, которых внес Путин. В списке кандидатур были Владимир Колокольцев (МВД), Александр Куренков (МЧС), Сергей Лавров (МИД), Константин Чуйченко (Минюст). На должность министра обороны была предложена кандидатура Андрея Белоусова, ранее занимавшего должность первого вице-премьера РФ.
https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html
https://ria.ru/20240510/mishustin-1944217788.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945115535_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_54c5c7c5e45c83feda06860749d78626.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, михаил мишустин, александр новак, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Политика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Александр Новак, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Мишустин поблагодарил Путина за поддержку

Михаил Мишустин поблагодарил Путина за поддержку

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанк Михаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку, отметив, что все обсуждаемые кандидатуры в кабмин были одобрены парламентариями.
«
"В первую очередь, Владимир Владимирович, хочу Вас поблагодарить за поддержку. Все кандидатуры вице-премьеров и министров, которые мы с Вами обсуждали, были одобрены, сегодня уже финал был, парламентариями и впервые, в соответствии с Конституцией, прошли, как Вы сказали, все соответствующие процедуры", - сказал Мишустин в ходе встречи.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Почему Владимир Путин снова выбрал Михаила Мишустина
11 мая, 08:00
Путин проводит в Кремле встречу с утвержденным сегодня составом правительства. Ранее глава государства подписал указы о новом составе кабмина после того, как предложенные кандидатуры утвердили парламентарии.
В понедельник Дума утвердила предложенные ей кандидатуры 10 вице-премьеров - Александра Новака, Татьяну Голикову, Марата Хуснуллина, Дмитрия Григоренко, Дмитрия Патрушева, Алексея Оверчука, Юрия Трутнева, Виталия Савельева, Дениса Мантурова и Дмитрия Чернышенко.
Во вторник нижняя палата парламента рассмотрела и утвердила 16 кандидатур на должности министров РФ. Свои посты в новом составе правительства было предложено сохранить Антону Котякову (Минтруд), Александру Козлову (Минприроды), Сергею Кравцову (Минпросвещения), Ольге Любимовой (Минкультуры), Максиму Решетникову (Минэкономразвития) Антону Силуанову (Минфин), Михаилу Мурашко (Минздрав), Иреку Файзуллину (Минстрой), Валерию Фалькову (Минобрнауки), Алексею Чекункову (Минвостокразвития), Максуту Шадаеву (Минцифры). На пост министра транспорта был предложен Роман Старовойт, министра промышленности и торговли - Антон Алиханов, министра энергетики - Сергей Цивилев, министра сельского хозяйства - Оксана Лут, министра спорта - Михаил Дегтярев.
Совет Федерации во вторник признал состоявшимися двухдневные консультации по кандидатам на посты глав силовых ведомств и спецслужб, которых внес Путин. В списке кандидатур были Владимир Колокольцев (МВД), Александр Куренков (МЧС), Сергей Лавров (МИД), Константин Чуйченко (Минюст). На должность министра обороны была предложена кандидатура Андрея Белоусова, ранее занимавшего должность первого вице-премьера РФ.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Биография Михаила Мишустина
10 мая, 16:31
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинАлександр НовакМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала