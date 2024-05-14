https://ria.ru/20240514/mishustin-1946015600.html

Мишустин поблагодарил Путина за поддержку

Мишустин поблагодарил Путина за поддержку - РИА Новости, 14.05.2024

Мишустин поблагодарил Путина за поддержку

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку, отметив, что все обсуждаемые кандидатуры в кабмин были одобрены... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T22:53

2024-05-14T22:53

2024-05-14T23:03

политика

россия

владимир путин

михаил мишустин

александр новак

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку, отметив, что все обсуждаемые кандидатуры в кабмин были одобрены парламентариями."В первую очередь, Владимир Владимирович, хочу Вас поблагодарить за поддержку. Все кандидатуры вице-премьеров и министров, которые мы с Вами обсуждали, были одобрены, сегодня уже финал был, парламентариями и впервые, в соответствии с Конституцией, прошли, как Вы сказали, все соответствующие процедуры", - сказал Мишустин в ходе встречи.Путин проводит в Кремле встречу с утвержденным сегодня составом правительства. Ранее глава государства подписал указы о новом составе кабмина после того, как предложенные кандидатуры утвердили парламентарии.В понедельник Дума утвердила предложенные ей кандидатуры 10 вице-премьеров - Александра Новака, Татьяну Голикову, Марата Хуснуллина, Дмитрия Григоренко, Дмитрия Патрушева, Алексея Оверчука, Юрия Трутнева, Виталия Савельева, Дениса Мантурова и Дмитрия Чернышенко.Во вторник нижняя палата парламента рассмотрела и утвердила 16 кандидатур на должности министров РФ. Свои посты в новом составе правительства было предложено сохранить Антону Котякову (Минтруд), Александру Козлову (Минприроды), Сергею Кравцову (Минпросвещения), Ольге Любимовой (Минкультуры), Максиму Решетникову (Минэкономразвития) Антону Силуанову (Минфин), Михаилу Мурашко (Минздрав), Иреку Файзуллину (Минстрой), Валерию Фалькову (Минобрнауки), Алексею Чекункову (Минвостокразвития), Максуту Шадаеву (Минцифры). На пост министра транспорта был предложен Роман Старовойт, министра промышленности и торговли - Антон Алиханов, министра энергетики - Сергей Цивилев, министра сельского хозяйства - Оксана Лут, министра спорта - Михаил Дегтярев.Совет Федерации во вторник признал состоявшимися двухдневные консультации по кандидатам на посты глав силовых ведомств и спецслужб, которых внес Путин. В списке кандидатур были Владимир Колокольцев (МВД), Александр Куренков (МЧС), Сергей Лавров (МИД), Константин Чуйченко (Минюст). На должность министра обороны была предложена кандидатура Андрея Белоусова, ранее занимавшего должность первого вице-премьера РФ.

https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html

https://ria.ru/20240510/mishustin-1944217788.html

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политика, россия, владимир путин, михаил мишустин, александр новак, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)