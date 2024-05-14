https://ria.ru/20240514/lut-1945930015.html
Госдума утвердила Оксану Лут на должность главы Минсельхоза
Госдума утвердила Оксану Лут на должность главы Минсельхоза - РИА Новости, 14.05.2024
Госдума утвердила Оксану Лут на должность главы Минсельхоза
Госдума на пленарном заседании во вторник утвердила Оксану Лут на должность министра сельского хозяйства РФ. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:46
2024-05-14T16:46
2024-05-14T16:50
политика
россия
оксана лут
госдума рф
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник утвердила Оксану Лут на должность министра сельского хозяйства РФ."За" проголосовало 429 депутатов, "против" и воздержавшихся не было.Лут с 2010 года занимала различные должности в Россельхозбанке, в июле 2018 года стала заместителем министра сельского хозяйства РФ, с декабря 2021 года была назначена первым замом.С 2018 года должность министра сельского хозяйства занимал Дмитрий Патрушев, которого Госдума в понедельник утвердила на пост вице-премьера РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, оксана лут, госдума рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Политика, Россия, Оксана Лут, Госдума РФ, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Госдума утвердила Оксану Лут на должность главы Минсельхоза
Госдума утвердила Оксану Лут на должность министра сельского хозяйства