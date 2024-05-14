https://ria.ru/20240514/lut-1945930015.html

Госдума утвердила Оксану Лут на должность главы Минсельхоза

Госдума утвердила Оксану Лут на должность главы Минсельхоза - РИА Новости, 14.05.2024

Госдума утвердила Оксану Лут на должность главы Минсельхоза

Госдума на пленарном заседании во вторник утвердила Оксану Лут на должность министра сельского хозяйства РФ. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T16:46

2024-05-14T16:46

2024-05-14T16:50

политика

россия

оксана лут

госдума рф

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник утвердила Оксану Лут на должность министра сельского хозяйства РФ."За" проголосовало 429 депутатов, "против" и воздержавшихся не было.Лут с 2010 года занимала различные должности в Россельхозбанке, в июле 2018 года стала заместителем министра сельского хозяйства РФ, с декабря 2021 года была назначена первым замом.С 2018 года должность министра сельского хозяйства занимал Дмитрий Патрушев, которого Госдума в понедельник утвердила на пост вице-премьера РФ.

https://ria.ru/20240514/belousov-1945878693.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, оксана лут, госдума рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)