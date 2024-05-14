https://ria.ru/20240514/lut-1945875844.html

В России пересеют 500 тысяч гектаров

В России пересеют 500 тысяч гектаров - РИА Новости, 14.05.2024

В России пересеют 500 тысяч гектаров

Аграрии будут пересеивать 500 тысяч гектаров из-за заморозков, заявила кандидат на пост министра сельского хозяйства Оксана Лут на заседании Госдумы. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T14:29

2024-05-14T14:29

2024-05-14T18:55

экономика

россия

воронежская область

оксана лут

дмитрий патрушев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

госдума рф

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Аграрии будут пересеивать 500 тысяч гектаров из-за заморозков, заявила кандидат на пост министра сельского хозяйства Оксана Лут на заседании Госдумы."Выпало" у нас порядка 500 тысяч гектаров. Сейчас уже, пока предварительные данные, на 500 тысяч гектаров все необходимо пересеивать. Как вы сказали, семена у нас есть. С точки зрения финансов, лимитов, которые предусмотрены на посевную, в том числе на предстоящий пересев, у нас достаточно", — сказала она.Лут отметила, что из-за заморозков в некоторых регионах и высокой вероятности засухи на юге ситуация в стране сложилась "достаточно тяжелая", ее будет контролировать Минсельхоз. Она подчеркнула, что ведомство найдет возможности, чтобы помочь аграриям с финансами."Плюс я еще хочу затронуть момент, связанный со страховыми компаниями. <...> Сейчас будем внимательно следить за действиями страховых компаний по этим случаям, особенно по ЧС, для того, чтобы все добросовестные сельхозстрахователи получили необходимый объем возмещения в течение десяти дней", — подчеркнула кандидат на должность главы Минсельхоза.Власти некоторых регионов, в том числе Липецкой и Воронежской областей, ввели режим ЧС в сельском хозяйстве из-за заморозков в начале мая. Как в воскресенье заверил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам, Россия в этом году, даже несмотря на сложные погодные условия и заморозки, сможет получить урожаи, необходимые для обеспечения продовольственной безопасности.В то же время Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) уже снизил прогноз сбора пшеницы в России в 2024 году из-за заморозков на 5,5 процента, до 86 миллионов тонн, на пять процентов снижен и прогноз по валовому сбору зерна — до 135 миллионов тонн.

https://ria.ru/20240512/kandidatury-1945393224.html

https://ria.ru/20240513/artamonov-1945558876.html

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экономика, россия, воронежская область, оксана лут, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), госдума рф