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Биография Оксаны Лут

Биография Оксаны Лут - РИА Новости, 14.05.2024

Биография Оксаны Лут

Оксана Николаевна Лут родилась 25 февраля 1979 года в Москве. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T22:53

2024-05-14T22:53

2024-05-14T22:53

справки

москва

оксана лут

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Оксана Николаевна Лут родилась 25 февраля 1979 года в Москве.В 2001 году окончила Финансовую академию при правительстве Российской Федерации (ныне университет).В 1999-2000 годах занимала различные должности в банковских организациях.С сентября 2000 года по апрель 2003 года – экономист отдела кредитных и перспективных продуктов исполнительного секретариата рабочих органов банка, старший экономист отдела развития кредитного бизнеса дочерних банков управления кредитования регионального бизнеса ОАО "Альфа-Банк" (ныне АО "Альфа-Банк").С апреля 2003 года по январь 2010 года – главный экономист, менеджер управления по развитию межотраслевого корпоративного бизнеса; управляющий директор второго управления по работе с крупными клиентами корпоративного блока; управляющий директор управления инвестиционных операций и услуг инвестиционного блока; управляющий директор третьего управления по работе с крупными клиентами второго корпоративного блока; управляющий директор управления организации финансирования строительных проектов департамента строительных проектов ОАО "Банк ВТБ" (ныне ПАО "Банк ВТБ").С январь по октябрь 2010 года – начальник управления департамента инвестиционных программ; начальник службы непрофильных активов департамента инвестиционных проектов Государственной корпорации "Ростехнологии".С октября 2010 года по июль 2018 года – директор департамента организации работы с клиентами; директор департамента развития корпоративного бизнеса; директор департамента крупного бизнеса; заместитель председателя правления АО "Россельхозбанк".С июля 2018 года – заместитель министра сельского хозяйства РФ.С декабря 2021 года – первый заместитель министра сельского хозяйства РФ. Награждена Почетной грамотой президента Российской Федерации (2015).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, оксана лут