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Биография Оксаны Лут - РИА Новости, 14.05.2024
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22:53 14.05.2024
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Биография Оксаны Лут
Биография Оксаны Лут - РИА Новости, 14.05.2024
Биография Оксаны Лут
Оксана Николаевна Лут родилась 25 февраля 1979 года в Москве. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T22:53
2024-05-14T22:53
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Оксана Николаевна Лут родилась 25 февраля 1979 года в Москве.В 2001 году окончила Финансовую академию при правительстве Российской Федерации (ныне университет).В 1999-2000 годах занимала различные должности в банковских организациях.С сентября 2000 года по апрель 2003 года – экономист отдела кредитных и перспективных продуктов исполнительного секретариата рабочих органов банка, старший экономист отдела развития кредитного бизнеса дочерних банков управления кредитования регионального бизнеса ОАО "Альфа-Банк" (ныне АО "Альфа-Банк").С апреля 2003 года по январь 2010 года – главный экономист, менеджер управления по развитию межотраслевого корпоративного бизнеса; управляющий директор второго управления по работе с крупными клиентами корпоративного блока; управляющий директор управления инвестиционных операций и услуг инвестиционного блока; управляющий директор третьего управления по работе с крупными клиентами второго корпоративного блока; управляющий директор управления организации финансирования строительных проектов департамента строительных проектов ОАО "Банк ВТБ" (ныне ПАО "Банк ВТБ").С январь по октябрь 2010 года – начальник управления департамента инвестиционных программ; начальник службы непрофильных активов департамента инвестиционных проектов Государственной корпорации "Ростехнологии".С октября 2010 года по июль 2018 года – директор департамента организации работы с клиентами; директор департамента развития корпоративного бизнеса; директор департамента крупного бизнеса; заместитель председателя правления АО "Россельхозбанк".С июля 2018 года – заместитель министра сельского хозяйства РФ.С декабря 2021 года – первый заместитель министра сельского хозяйства РФ. Награждена Почетной грамотой президента Российской Федерации (2015).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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96
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справки, москва, оксана лут
Справки, Москва, Оксана Лут

Биография Оксаны Лут

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОксана Лут
Оксана Лут - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Оксана Лут. Архивное фото
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Оксана Николаевна Лут родилась 25 февраля 1979 года в Москве.
В 2001 году окончила Финансовую академию при правительстве Российской Федерации (ныне университет).
В 1999-2000 годах занимала различные должности в банковских организациях.
С сентября 2000 года по апрель 2003 года – экономист отдела кредитных и перспективных продуктов исполнительного секретариата рабочих органов банка, старший экономист отдела развития кредитного бизнеса дочерних банков управления кредитования регионального бизнеса ОАО "Альфа-Банк" (ныне АО "Альфа-Банк").
С апреля 2003 года по январь 2010 года – главный экономист, менеджер управления по развитию межотраслевого корпоративного бизнеса; управляющий директор второго управления по работе с крупными клиентами корпоративного блока; управляющий директор управления инвестиционных операций и услуг инвестиционного блока; управляющий директор третьего управления по работе с крупными клиентами второго корпоративного блока; управляющий директор управления организации финансирования строительных проектов департамента строительных проектов ОАО "Банк ВТБ" (ныне ПАО "Банк ВТБ").
С январь по октябрь 2010 года – начальник управления департамента инвестиционных программ; начальник службы непрофильных активов департамента инвестиционных проектов Государственной корпорации "Ростехнологии".
С октября 2010 года по июль 2018 года – директор департамента организации работы с клиентами; директор департамента развития корпоративного бизнеса; директор департамента крупного бизнеса; заместитель председателя правления АО "Россельхозбанк".
С июля 2018 года – заместитель министра сельского хозяйства РФ.
С декабря 2021 года – первый заместитель министра сельского хозяйства РФ.
Награждена Почетной грамотой президента Российской Федерации (2015).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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