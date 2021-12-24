https://ria.ru/20211224/naznachenie-1765428334.html
Оксану Лут назначили первым замминистра сельского хозяйства
Оксану Лут назначили первым замминистра сельского хозяйства - РИА Новости, 24.12.2021
Оксану Лут назначили первым замминистра сельского хозяйства
Джамбулат Хатуов освобожден от должности первого заместителя министра сельского хозяйства РФ по собственному желанию, на его место назначена Оксана Лут,... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T22:57
2021-12-24T22:57
2021-12-24T22:57
политика
московская область (подмосковье)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
джамбулат хатуов
андрей разин
россия
оксана лут
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Джамбулат Хатуов освобожден от должности первого заместителя министра сельского хозяйства РФ по собственному желанию, на его место назначена Оксана Лут, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации."Освободить Хатуова Джамбулата Хизировича от должности первого заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации по его просьбе", - говорится в документе.Добавляется, что вместо Хаутова первым заместителем министра сельского хозяйства РФ назначена Оксана Лут, ранее занимавшая должность замминистра.Также Андрей Разин, занимающий должность министра экологии и природопользования Московской области, в свою очередь назначен заместителем министра сельского хозяйства РФ, говорится в соответствующем распоряжении правительства.
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политика, московская область (подмосковье), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), джамбулат хатуов, андрей разин, россия, оксана лут
Оксану Лут назначили первым замминистра сельского хозяйства
Оксану Лут назначили первым замминистра сельского хозяйства вместо Джамбулата Хатуова