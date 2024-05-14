https://ria.ru/20240514/lavrov-1946019441.html

Лаврову нужно продолжать гнуть свою линию, считает эксперт

Лаврову нужно продолжать гнуть свою линию, считает эксперт - РИА Новости, 14.05.2024

Лаврову нужно продолжать гнуть свою линию, считает эксперт

Главе МИД РФ Сергею Лаврову в связи с его переназначением нужно продолжать "гнуть свою линию" во внешней политике, заявил РИА Новости эксперт Международного... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T23:25

2024-05-14T23:25

2024-05-14T23:48

политика

россия

украина

китай

сергей лавров

владимир брутер

алексей мартынов (политолог)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Главе МИД РФ Сергею Лаврову в связи с его переназначением нужно продолжать "гнуть свою линию" во внешней политике, заявил РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. "Есть формула, которую Россия предлагает (по конфликту на Украине - ред.), поддерживая тезисы, которые выдвигал Китай как основу для мирного урегулирования. Главное здесь - гнуть свою линию. Лавров это понимает. Он сказал, что если Запад хочет с нами воевать, значит будем воевать. Здесь есть определенный люфт... этот люфт нужно постоянно брать во внимание, но не более того", - отметил Брутер. Отвечая на вопрос агентства, могут ли быть какие-то изменения тактического характера во внешней политике в связи с переназначением Лаврова, эксперт указал, что такие изменения происходят всегда, в том числе под влиянием момента. "Внешняя политика - это не застывшая форма", - указал он, подчеркнув, что министр не будет делать то, что выходило бы за рамки его компетенции. "Основные посты сохраняют действующие игроки. По сути, это продолжение с точечной кадровой корректировкой курса Путина. Принципиально ничего не поменяется с учетом донастроек, которые опираются на опыт последних лет. В эту же логику вписывается переназначение одного из самых опытных министров иностранных дел в мире - Сергея Лаврова", - заявил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Ранее глава государства подписал указы о новом составе кабмина после того, как предложенные кандидатуры утвердили парламентарии. В понедельник Дума утвердила предложенные ей кандидатуры 10 вице-премьеров - Александра Новака, Татьяну Голикову, Марата Хуснуллина, Дмитрия Григоренко, Дмитрия Патрушева, Алексея Оверчука, Юрия Трутнева, Виталия Савельева, Дениса Мантурова и Дмитрия Чернышенко. Во вторник нижняя палата парламента рассмотрела и утвердила 16 кандидатур на должности министров РФ. Свои посты в новом составе правительства было предложено сохранить Антону Котякову (Минтруд), Александру Козлову (Минприроды), Сергею Кравцову (Минпросвещения), Ольге Любимовой (Минкультуры), Максиму Решетникову (Минэкономразвития) Антону Силуанову (Минфин), Михаилу Мурашко (Минздрав), Иреку Файзуллину (Минстрой), Валерию Фалькову (Минобрнауки), Алексею Чекункову (Минвостокразвития), Максуту Шадаеву (Минцифры). На пост министра транспорта был предложен Роман Старовойт, министра промышленности и торговли - Антон Алиханов, министра энергетики - Сергей Цивилев, министра сельского хозяйства - Оксана Лут, министра спорта - Михаил Дегтярев. Совет Федерации во вторник признал состоявшимися двухдневные консультации по кандидатам на посты глав силовых ведомств и спецслужб, которых внес Путин. В списке кандидатур были Владимир Колокольцев (МВД), Александр Куренков (МЧС), Сергей Лавров (МИД), Константин Чуйченко (Минюст). На должность министра обороны была предложена кандидатура Андрея Белоусова, ранее занимавшего должность первого вице-премьера РФ.

https://ria.ru/20240420/zapad-1941148504.html

https://ria.ru/20240514/lavrov-1944191465.html

https://ria.ru/20240314/rossiya-1932912747.html

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украина

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политика, россия, украина, китай, сергей лавров, владимир брутер, алексей мартынов (политолог), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)