https://ria.ru/20240514/kravtsov-1945929920.html
Госдума утвердила Кравцова на пост министра просвещения России
Госдума утвердила Кравцова на пост министра просвещения России - РИА Новости, 14.05.2024
Госдума утвердила Кравцова на пост министра просвещения России
Госдума утвердила Сергея Кравцова на пост министра просвещения. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:45
2024-05-14T16:45
2024-05-14T17:39
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просвещение
сергей кравцов
политика
михаил мишустин
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума утвердила Сергея Кравцова на пост министра просвещения.За утверждение кандидатуры Кравцова проголосовало 345 депутатов, 9 депутатов проголосовали против, 71 воздержались, следует из итогов голосования.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Кравцова на пост главы Минпросвещения. Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал палате утвердить его кандидатуру и внес с ГД соответствующий проект постановления 12 мая."Утвердить Кравцова Сергея Сергеевича министром просвещения Российской Федерации", - следует из проекта постановления.
https://ria.ru/20240514/kravtsov-1945829137.html
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россия, госдума рф, просвещение , сергей кравцов, политика, михаил мишустин, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Госдума РФ, Просвещение , Сергей Кравцов, Политика, Михаил Мишустин, Социальный навигатор, СН_Образование
Госдума утвердила Кравцова на пост министра просвещения России
Госдума утвердила Кравцова главой Минпросвещения