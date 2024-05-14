https://ria.ru/20240514/kravtsov-1945829137.html

Кравцов рассказал, сколько старшеклассников обеспечены бесплатным питанием

Кравцов рассказал, сколько старшеклассников обеспечены бесплатным питанием - РИА Новости, 14.05.2024

Кравцов рассказал, сколько старшеклассников обеспечены бесплатным питанием

Четверть учащихся 5-9 классов обеспечены за счет региональных программ бесплатным питанием, сообщил кандидат на пост главы Минпросвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T12:24

2024-05-14T12:24

2024-05-14T15:33

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сергей кравцов

михаил мишустин

госдума рф

общество

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Четверть учащихся 5-9 классов обеспечены за счет региональных программ бесплатным питанием, сообщил кандидат на пост главы Минпросвещения Сергей Кравцов. "У нас уже 25% учащихся 5-9 классов за счет региональных программ обеспечены бесплатным питанием", - сказал он на пленарном заседании ГД. Депутаты на пленарном заседании рассматривают вопрос об утверждении предложенных премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным кандидатов на посты министров.

https://ria.ru/20240514/kravtsov-1945824095.html

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2024

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россия, сергей кравцов, михаил мишустин, госдума рф, общество, социальный навигатор, сн_образование