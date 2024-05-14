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Кравцов рассказал, сколько старшеклассников обеспечены бесплатным питанием - РИА Новости, 14.05.2024
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12:24 14.05.2024 (обновлено: 15:33 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/kravtsov-1945829137.html
Кравцов рассказал, сколько старшеклассников обеспечены бесплатным питанием
Кравцов рассказал, сколько старшеклассников обеспечены бесплатным питанием - РИА Новости, 14.05.2024
Кравцов рассказал, сколько старшеклассников обеспечены бесплатным питанием
Четверть учащихся 5-9 классов обеспечены за счет региональных программ бесплатным питанием, сообщил кандидат на пост главы Минпросвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:24
2024-05-14T15:33
россия
сергей кравцов
михаил мишустин
госдума рф
общество
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Четверть учащихся 5-9 классов обеспечены за счет региональных программ бесплатным питанием, сообщил кандидат на пост главы Минпросвещения Сергей Кравцов. "У нас уже 25% учащихся 5-9 классов за счет региональных программ обеспечены бесплатным питанием", - сказал он на пленарном заседании ГД. Депутаты на пленарном заседании рассматривают вопрос об утверждении предложенных премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным кандидатов на посты министров.
https://ria.ru/20240514/kravtsov-1945824095.html
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россия, сергей кравцов, михаил мишустин, госдума рф, общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Сергей Кравцов, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов рассказал, сколько старшеклассников обеспечены бесплатным питанием

Кравцов: 25 процентов учащихся 5-9 классов обеспечены бесплатным питанием

© РИА Новости / Игорь ЗарембоСалаты в школьной столовой
Салаты в школьной столовой - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Салаты в школьной столовой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Четверть учащихся 5-9 классов обеспечены за счет региональных программ бесплатным питанием, сообщил кандидат на пост главы Минпросвещения Сергей Кравцов.
«
"У нас уже 25% учащихся 5-9 классов за счет региональных программ обеспечены бесплатным питанием", - сказал он на пленарном заседании ГД.
Депутаты на пленарном заседании рассматривают вопрос об утверждении предложенных премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным кандидатов на посты министров.
Кандидат на должность министра просвещения РФ Сергей Кравцов выступает на пленарном заседании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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РоссияСергей КравцовМихаил МишустинГосдума РФОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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