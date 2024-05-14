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В России появится портал для педагогов с информацией по трудоустройству

В России появится портал для педагогов с информацией по трудоустройству - РИА Новости, 14.05.2024

В России появится портал для педагогов с информацией по трудоустройству

В ближайшее время министерство просвещения организует портал для педагогов с информацией по трудоустройству, сообщил кандидат на пост министра просвещения РФ... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T12:16

2024-05-14T12:16

2024-05-14T12:24

общество

россия

сергей кравцов

госдума рф

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В ближайшее время министерство просвещения организует портал для педагогов с информацией по трудоустройству, сообщил кандидат на пост министра просвещения РФ Сергей Кравцов. Ранее Госдума начала рассматривать вопрос об утверждении Кравцова министром просвещения. "Мы в ближайшее время организуем единый портал для педагогов с актуальной информацией о вакансиях и предложениях по трудоустройству. То есть, уважаемые коллеги, в режиме реального времени по каждой школе, по каждому колледжу мы будем видеть, какие педагоги преподают их квалификацию, какие потребности нужны", - сказал Кравцов, зачитывая свой доклад в Госдуме.

https://ria.ru/20240502/konkurs-1943515294.html

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общество, россия, сергей кравцов, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование, навигатор абитуриента