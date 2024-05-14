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В России появится портал для педагогов с информацией по трудоустройству
В России появится портал для педагогов с информацией по трудоустройству - РИА Новости, 14.05.2024
В России появится портал для педагогов с информацией по трудоустройству
В ближайшее время министерство просвещения организует портал для педагогов с информацией по трудоустройству, сообщил кандидат на пост министра просвещения РФ... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:16
2024-05-14T12:16
2024-05-14T12:24
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сергей кравцов
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сн_образование
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В ближайшее время министерство просвещения организует портал для педагогов с информацией по трудоустройству, сообщил кандидат на пост министра просвещения РФ Сергей Кравцов. Ранее Госдума начала рассматривать вопрос об утверждении Кравцова министром просвещения. "Мы в ближайшее время организуем единый портал для педагогов с актуальной информацией о вакансиях и предложениях по трудоустройству. То есть, уважаемые коллеги, в режиме реального времени по каждой школе, по каждому колледжу мы будем видеть, какие педагоги преподают их квалификацию, какие потребности нужны", - сказал Кравцов, зачитывая свой доклад в Госдуме.
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общество, россия, сергей кравцов, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование, Навигатор абитуриента
В России появится портал для педагогов с информацией по трудоустройству
Кравцов: портал с информацией по трудоустройству появится в ближайшее время