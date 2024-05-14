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Кравцов пообещал вынести вопрос повышения квалификации школьных психологов

Кравцов пообещал вынести вопрос повышения квалификации школьных психологов - РИА Новости, 14.05.2024

Кравцов пообещал вынести вопрос повышения квалификации школьных психологов

Кандидат на пост главы Минпросвещения Сергей Кравцов пообещал вынести вопрос о повышении квалификации школьных психологов, работающих с детьми, родители которых РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T12:10

2024-05-14T12:10

2024-05-14T12:17

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михаил мишустин

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социальный навигатор

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Кандидат на пост главы Минпросвещения Сергей Кравцов пообещал вынести вопрос о повышении квалификации школьных психологов, работающих с детьми, родители которых участвуют в СВО, на обсуждение коллегии министерства. "Буквально у нас в пятницу состоится итоговая коллегия министерства просвещения. Одним из вопросов, мы как раз выносим вопрос повышения квалификации школьных психологов, социальных педагогов по работе с детьми, родители которых участвуют в специальной военной операции", - сказал он на пленарном заседании ГД. Депутаты на пленарном заседании рассматривают вопрос об утверждении предложенных премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным кандидатов на посты министров.

https://ria.ru/20230918/gd-1897000608.html

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россия, сергей кравцов, михаил мишустин, госдума рф, общество, социальный навигатор, сн_образование