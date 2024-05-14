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Кравцов пообещал вынести вопрос повышения квалификации школьных психологов
Кравцов пообещал вынести вопрос повышения квалификации школьных психологов - РИА Новости, 14.05.2024
Кравцов пообещал вынести вопрос повышения квалификации школьных психологов
Кандидат на пост главы Минпросвещения Сергей Кравцов пообещал вынести вопрос о повышении квалификации школьных психологов, работающих с детьми, родители которых РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:10
2024-05-14T12:10
2024-05-14T12:17
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госдума рф
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Кандидат на пост главы Минпросвещения Сергей Кравцов пообещал вынести вопрос о повышении квалификации школьных психологов, работающих с детьми, родители которых участвуют в СВО, на обсуждение коллегии министерства. "Буквально у нас в пятницу состоится итоговая коллегия министерства просвещения. Одним из вопросов, мы как раз выносим вопрос повышения квалификации школьных психологов, социальных педагогов по работе с детьми, родители которых участвуют в специальной военной операции", - сказал он на пленарном заседании ГД. Депутаты на пленарном заседании рассматривают вопрос об утверждении предложенных премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным кандидатов на посты министров.
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россия, сергей кравцов, михаил мишустин, госдума рф, общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Сергей Кравцов, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов пообещал вынести вопрос повышения квалификации школьных психологов
Кравцов призвал повышать квалификации психологов по работе с детьми бойцов СВО