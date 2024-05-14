https://ria.ru/20240514/kprf-1945920346.html
КПРФ предложила свою экономическую программу
КПРФ предложила свою экономическую программу - РИА Новости, 14.05.2024
КПРФ предложила свою экономическую программу
КПРФ настаивает на изменении экономической политики РФ и предлагает свою программу, завил лидер партии Геннадий Зюганов во время выступления на пленарном... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:20
2024-05-14T16:20
2024-05-14T16:20
политика
россия
геннадий зюганов
госдума рф
кпрф
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. КПРФ настаивает на изменении экономической политики РФ и предлагает свою программу, завил лидер партии Геннадий Зюганов во время выступления на пленарном заседании в Госдуме РФ. "Мы настаиваем на изменении этой политики и принятии нашего бюджета, который на 10 триллионов больше", - сказал Зюганов на заседании в Госдуме.
https://ria.ru/20240510/kprf-1945120698.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, геннадий зюганов, госдума рф, кпрф
Политика, Россия, Геннадий Зюганов, Госдума РФ, КПРФ
КПРФ предложила свою экономическую программу
Зюганов: КПРФ настаивает на изменении экономической политики