https://ria.ru/20240514/kprf-1945920346.html

КПРФ предложила свою экономическую программу

КПРФ предложила свою экономическую программу - РИА Новости, 14.05.2024

КПРФ предложила свою экономическую программу

КПРФ настаивает на изменении экономической политики РФ и предлагает свою программу, завил лидер партии Геннадий Зюганов во время выступления на пленарном... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T16:20

2024-05-14T16:20

2024-05-14T16:20

политика

россия

геннадий зюганов

госдума рф

кпрф

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. КПРФ настаивает на изменении экономической политики РФ и предлагает свою программу, завил лидер партии Геннадий Зюганов во время выступления на пленарном заседании в Госдуме РФ. "Мы настаиваем на изменении этой политики и принятии нашего бюджета, который на 10 триллионов больше", - сказал Зюганов на заседании в Госдуме.

https://ria.ru/20240510/kprf-1945120698.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, геннадий зюганов, госдума рф, кпрф