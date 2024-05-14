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КПРФ предложила свою экономическую программу - РИА Новости, 14.05.2024
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16:20 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/kprf-1945920346.html
КПРФ предложила свою экономическую программу
КПРФ предложила свою экономическую программу - РИА Новости, 14.05.2024
КПРФ предложила свою экономическую программу
КПРФ настаивает на изменении экономической политики РФ и предлагает свою программу, завил лидер партии Геннадий Зюганов во время выступления на пленарном... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:20
2024-05-14T16:20
политика
россия
геннадий зюганов
госдума рф
кпрф
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. КПРФ настаивает на изменении экономической политики РФ и предлагает свою программу, завил лидер партии Геннадий Зюганов во время выступления на пленарном заседании в Госдуме РФ. "Мы настаиваем на изменении этой политики и принятии нашего бюджета, который на 10 триллионов больше", - сказал Зюганов на заседании в Госдуме.
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политика, россия, геннадий зюганов, госдума рф, кпрф
Политика, Россия, Геннадий Зюганов, Госдума РФ, КПРФ
КПРФ предложила свою экономическую программу

Зюганов: КПРФ настаивает на изменении экономической политики

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРуководитель фракции КПРФ в Государственной думе РФ Геннадий Зюганов
Руководитель фракции КПРФ в Государственной думе РФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Руководитель фракции КПРФ в Государственной думе РФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. КПРФ настаивает на изменении экономической политики РФ и предлагает свою программу, завил лидер партии Геннадий Зюганов во время выступления на пленарном заседании в Госдуме РФ.
"Мы настаиваем на изменении этой политики и принятии нашего бюджета, который на 10 триллионов больше", - сказал Зюганов на заседании в Госдуме.
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями фракции КПРФ перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Зюганов призвал Мишустина прислушаться к предложениям КПРФ
10 мая, 15:37
 
ПолитикаРоссияГеннадий ЗюгановГосдума РФКПРФ
 
 
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