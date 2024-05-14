https://ria.ru/20240514/kozlov-1945927765.html

Госдума утвердила Козлова министром природных ресурсов и экологии России

Госдума утвердила Козлова министром природных ресурсов и экологии России - РИА Новости, 14.05.2024

Госдума утвердила Козлова министром природных ресурсов и экологии России

Госдума утвердила Александра Козлова министром природных ресурсов и экологии России. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T16:43

2024-05-14T16:43

2024-05-14T16:45

россия

госдума рф

александр козлов (глава минприроды)

политика

москва

южно-сахалинск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945803062_0:109:3253:1939_1920x0_80_0_0_e84259f3b29595852a0c0cfdcae75674.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума утвердила Александра Козлова министром природных ресурсов и экологии России."За" проголосовали 349 депутатов, "против" - 27, воздержались - 53.Козлов возглавлял это министерство и в предыдущем составе кабмина.Александр Козлов родился 2 января 1981 года в Южно-Сахалинске. В 2003 году окончил Московскую академию предпринимательства при правительстве города Москвы по специальности "юриспруденция", квалификация "юрист". В 2015-2018 годах был губернатором Амурской области, затем занимал пост министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. А с конца 2020 года перешел на должность министра природных ресурсов и экологии.

https://ria.ru/20230322/arktika-1859765063.html

россия

москва

южно-сахалинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, госдума рф, александр козлов (глава минприроды), политика, москва, южно-сахалинск