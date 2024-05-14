https://ria.ru/20240514/kozlov-1945927765.html
Госдума утвердила Козлова министром природных ресурсов и экологии России
Госдума утвердила Козлова министром природных ресурсов и экологии России - РИА Новости, 14.05.2024
Госдума утвердила Козлова министром природных ресурсов и экологии России
Госдума утвердила Александра Козлова министром природных ресурсов и экологии России. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:43
2024-05-14T16:43
2024-05-14T16:45
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума утвердила Александра Козлова министром природных ресурсов и экологии России."За" проголосовали 349 депутатов, "против" - 27, воздержались - 53.Козлов возглавлял это министерство и в предыдущем составе кабмина.Александр Козлов родился 2 января 1981 года в Южно-Сахалинске. В 2003 году окончил Московскую академию предпринимательства при правительстве города Москвы по специальности "юриспруденция", квалификация "юрист". В 2015-2018 годах был губернатором Амурской области, затем занимал пост министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. А с конца 2020 года перешел на должность министра природных ресурсов и экологии.
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россия, госдума рф, александр козлов (глава минприроды), политика, москва, южно-сахалинск
Россия, Госдума РФ, Александр Козлов (глава Минприроды), Политика, Москва, Южно-Сахалинск
Госдума утвердила Козлова министром природных ресурсов и экологии России
Госдума утвердила Козлова главой Минприроды России