Совфед утвердил Ковальчука на пост главы Счетной палаты
Совфед единогласно утвердил Бориса Ковальчука на пост главы Счетной палаты
Борис Ковальчук . Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Совет Федерации во вторник единогласно принял решение о назначении Бориса Ковальчука на должность председателя Счетной палаты России, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации представление для утверждения Ковальчука руководителем контрольного ведомства.
С июня 2010 года по март 2024 года Ковальчук занимал пост генерального директора "Интер РАО", впоследствии был назначен заместителем руководителя контрольного управления президента РФ.
Ранее председатель СФ Валентина Матвиенко сообщала, что президенту были направлены три кандидатуры на пост главы Счетной палаты: сенатора Анатолия Артамонова, врио главы СП Галины Изотовой и Бориса Ковальчука. Должность главы Счетной палаты остается вакантной с ноября 2022 года, когда возглавлявший ее Алексей Кудрин сообщил о переходе в "Яндекс".
В соответствии с законом о Счетной палате глава ведомства назначается на должность Советом Федерации сроком на шесть лет по представлению президента РФ. Одно и то же лицо не может занимать должность председателя Счетной палаты более двух сроков подряд. Постановление о назначении на должность председателя Счетной палаты принимается большинством голосов от общего числа сенаторов.
Это первое назначение главы контрольного ведомства Советом Федерации, ранее это была прерогатива Госдумы.
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