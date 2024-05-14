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Нарышкин не исключил возможность крупномасштабного военного конфликта - РИА Новости, 14.05.2024
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15:56 14.05.2024 (обновлено: 16:23 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/konflikt-1945909767.html
Нарышкин не исключил возможность крупномасштабного военного конфликта
Нарышкин не исключил возможность крупномасштабного военного конфликта - РИА Новости, 14.05.2024
Нарышкин не исключил возможность крупномасштабного военного конфликта
У СВР есть данные, что ряд западных политиков считает возможным развязать крупномасштабный военный конфликт для удержания своей гегемонии, однако есть и... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T15:56
2024-05-14T16:23
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
в мире
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. У СВР есть данные, что ряд западных политиков считает возможным развязать крупномасштабный военный конфликт для удержания своей гегемонии, однако есть и ответственные политики, которые в состоянии этого не допустить, заявил кандидат на пост директора СВР России Сергей Нарышкин."По имеющимся в службе разведданным, некоторая часть политиков-евроатлантистов считает возможным, для того, чтобы удержать свою гегемонию, развязать крупномасштабный военный конфликт", - сказал Нарышкин в ходе пленарного заседания Совета Федерации.По его словам, есть "веские основания" считать, что такое действительно может произойти, если западный блок посчитает это выгодным для себя и "в достаточной степени безопасным"."Хотелось бы сказать, что в мире существуют по-настоящему ответственные и мировые, и региональные игроки, которые, объединившись, в состоянии обеспечить невозможность развязывания такого конфликта... в том числе и с использованием ядерного оружия. Служба внешней разведки России вместе с партнерскими спецслужбами очень внимательно следит за развитием ситуации в этой сфере", - заявил Нарышкин.
https://ria.ru/20240514/peskov-1945823314.html
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, в мире
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Сергей Нарышкин, В мире
Нарышкин не исключил возможность крупномасштабного военного конфликта

Нарышкин не исключил, что Запад развяжет крупномасштабный военный конфликт

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. У СВР есть данные, что ряд западных политиков считает возможным развязать крупномасштабный военный конфликт для удержания своей гегемонии, однако есть и ответственные политики, которые в состоянии этого не допустить, заявил кандидат на пост директора СВР России Сергей Нарышкин.
"По имеющимся в службе разведданным, некоторая часть политиков-евроатлантистов считает возможным, для того, чтобы удержать свою гегемонию, развязать крупномасштабный военный конфликт", - сказал Нарышкин в ходе пленарного заседания Совета Федерации.
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По его словам, есть "веские основания" считать, что такое действительно может произойти, если западный блок посчитает это выгодным для себя и "в достаточной степени безопасным".
"Хотелось бы сказать, что в мире существуют по-настоящему ответственные и мировые, и региональные игроки, которые, объединившись, в состоянии обеспечить невозможность развязывания такого конфликта... в том числе и с использованием ядерного оружия. Служба внешней разведки России вместе с партнерскими спецслужбами очень внимательно следит за развитием ситуации в этой сфере", - заявил Нарышкин.
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