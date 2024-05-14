https://ria.ru/20240514/konflikt-1945909767.html

Нарышкин не исключил возможность крупномасштабного военного конфликта

Нарышкин не исключил возможность крупномасштабного военного конфликта - РИА Новости, 14.05.2024

Нарышкин не исключил возможность крупномасштабного военного конфликта

У СВР есть данные, что ряд западных политиков считает возможным развязать крупномасштабный военный конфликт для удержания своей гегемонии, однако есть и... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T15:56

2024-05-14T15:56

2024-05-14T16:23

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

в мире

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. У СВР есть данные, что ряд западных политиков считает возможным развязать крупномасштабный военный конфликт для удержания своей гегемонии, однако есть и ответственные политики, которые в состоянии этого не допустить, заявил кандидат на пост директора СВР России Сергей Нарышкин."По имеющимся в службе разведданным, некоторая часть политиков-евроатлантистов считает возможным, для того, чтобы удержать свою гегемонию, развязать крупномасштабный военный конфликт", - сказал Нарышкин в ходе пленарного заседания Совета Федерации.По его словам, есть "веские основания" считать, что такое действительно может произойти, если западный блок посчитает это выгодным для себя и "в достаточной степени безопасным"."Хотелось бы сказать, что в мире существуют по-настоящему ответственные и мировые, и региональные игроки, которые, объединившись, в состоянии обеспечить невозможность развязывания такого конфликта... в том числе и с использованием ядерного оружия. Служба внешней разведки России вместе с партнерскими спецслужбами очень внимательно следит за развитием ситуации в этой сфере", - заявил Нарышкин.

https://ria.ru/20240514/peskov-1945823314.html

https://ria.ru/20240514/uilkerson-1945899064.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, в мире