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Биография Антона Кобякова

Биография Антона Кобякова - РИА Новости, 14.05.2024

Биография Антона Кобякова

Советник президента РФ Антон Анатольевич Кобяков родился 23 июня 1968 года в Уфе. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T14:14

2024-05-14T14:14

2024-05-14T14:14

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Советник президента РФ Антон Анатольевич Кобяков родился 23 июня 1968 года в Уфе.В 1990 году окончил Московскую сельскохозяйственную академию имени К.А. Тимирязева (сейчас Российский государственный аграрный университет – Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева), в 2001 году – Московский государственный горный университет (сейчас входит в состав Университета науки и технологий МИСИС), в 2003 году – Российскую академию государственной службы при президенте РФ (сейчас Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ). Кандидат биологических наук (1994), доктор экономических наук (2005), профессор. В 1985 году начал трудовую деятельность рабочим Башкирской геологической экспедиции рудных месторождений.С 1994 по 1996 год работал в Российском независимом профсоюзе работников угольной промышленности.С 1996 по 1999 год – помощник депутата Государственной Думы.В 1999-2003 годах Кобяков занимал должность заместителя губернатора Кемеровской области.С 2003 по 2005 год – заместитель генерального директора ОАО "Объединенная угольная компания "Южкузбассуголь".В 2005-2012 годах работал в администрации президента РФ, занимал должности от главного советника до заместителя начальника управления президента РФ по внешней политике.С 2012 по 2014 год – руководитель канцелярии президента РФ.11 апреля 2014 года указом президента РФ был назначен советником президента РФ. 13 июня 2018 года указом главы государства Антон Кобяков был переназначен на должность советника президента РФ. 14 мая 2024 года указом президента РФ Кобяков снова назначен советником главы государства. Действительный государственный советник РФ 1 класса (2012). Антон Кобяков награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Дружбы (2008), Почета.Отмечен Почетными грамотами президента РФ (2011) и правительства РФ, Благодарностью президента РФ.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, уфа, кемеровская область, антон кобяков, мисис, российская академия государственной службы