https://ria.ru/20240514/kitay-1945954858.html

Глава правительства Китая планирует летом посетить Россию

Глава правительства Китая планирует летом посетить Россию - РИА Новости, 14.05.2024

Глава правительства Китая планирует летом посетить Россию

Визит главы китайского правительства в Россию намечен на лето, сообщил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T17:39

2024-05-14T17:39

2024-05-14T17:39

россия

китай

юрий ушаков

политика

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Визит главы китайского правительства в Россию намечен на лето, сообщил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Я уже упомянул о том, что у нас правительства (России и Китая – ред.) активно сотрудничают, главное - правительства регулярно встречаются. Уже намечен визит главы китайского правительства на лето текущего года", – сказал Ушаков. Он напомнил, что в настоящее время действует пять российско-китайских межправкомиссий в разных сферах, а кроме них, еще 80 подкомиссий на уровне ведомств двух стран. "Естественно, поддерживаются связи во внешнеполитической сфере между законодательными органами власти и политическими партиями наших стран. Развивается диалог на уровне администрации президента и аппарата центрального комитета партии и так далее", – добавил он.

https://ria.ru/20240514/kitay-1945789209.html

россия

китай

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Кирилл Волков

россия, китай, юрий ушаков, политика