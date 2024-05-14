https://ria.ru/20240514/kitay-1945954858.html
Глава правительства Китая планирует летом посетить Россию
Глава правительства Китая планирует летом посетить Россию - РИА Новости, 14.05.2024
Глава правительства Китая планирует летом посетить Россию
Визит главы китайского правительства в Россию намечен на лето, сообщил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T17:39
2024-05-14T17:39
2024-05-14T17:39
россия
китай
юрий ушаков
политика
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Визит главы китайского правительства в Россию намечен на лето, сообщил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Я уже упомянул о том, что у нас правительства (России и Китая – ред.) активно сотрудничают, главное - правительства регулярно встречаются. Уже намечен визит главы китайского правительства на лето текущего года", – сказал Ушаков. Он напомнил, что в настоящее время действует пять российско-китайских межправкомиссий в разных сферах, а кроме них, еще 80 подкомиссий на уровне ведомств двух стран. "Естественно, поддерживаются связи во внешнеполитической сфере между законодательными органами власти и политическими партиями наших стран. Развивается диалог на уровне администрации президента и аппарата центрального комитета партии и так далее", – добавил он.
https://ria.ru/20240514/kitay-1945789209.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, юрий ушаков, политика
Россия, Китай, Юрий Ушаков, Политика
Глава правительства Китая планирует летом посетить Россию
Ушаков: глава правительства Китая планирует летом посетить Россию
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Визит главы китайского правительства в Россию намечен на лето, сообщил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"Я уже упомянул о том, что у нас правительства (России и Китая – ред.) активно сотрудничают, главное - правительства регулярно встречаются. Уже намечен визит главы китайского правительства на лето текущего года", – сказал Ушаков.
Он напомнил, что в настоящее время действует пять российско-китайских межправкомиссий в разных сферах, а кроме них, еще 80 подкомиссий на уровне ведомств двух стран.
"Естественно, поддерживаются связи во внешнеполитической сфере между законодательными органами власти и политическими партиями наших стран. Развивается диалог на уровне администрации президента и аппарата центрального комитета партии и так далее", – добавил он.