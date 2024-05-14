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В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 14.05.2024
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10:24 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/kitay-1945787530.html
В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Си Цзиньпина
В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 14.05.2024
В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Си Цзиньпина
Лидеры РФ и КНР в ходе визита российского президента Владимира Путина в Пекин определят направления дальнейшего развития сотрудничества, обсудят наиболее... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T10:24
2024-05-14T10:24
россия
китай
пекин
владимир путин
си цзиньпин
в мире
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Лидеры РФ и КНР в ходе визита российского президента Владимира Путина в Пекин определят направления дальнейшего развития сотрудничества, обсудят наиболее актуальные проблемы, сообщает пресс-служба Кремля. "Лидеры России и Китая подробно обсудят весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, определят ключевые направления дальнейшего развития российско-китайского практического сотрудничества, а также обстоятельно обменяются мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам", - говорится в сообщении. Кроме того, Владимир Путин и Си Цзиньпин примут участие в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая.
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россия, китай, пекин, владимир путин, си цзиньпин, в мире
Россия, Китай, Пекин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, В мире
В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Си Цзиньпина

Путин и Си Цзиньпин в Китае определят ключевые направления сотрудничества

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Владимир Путин и Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Лидеры РФ и КНР в ходе визита российского президента Владимира Путина в Пекин определят направления дальнейшего развития сотрудничества, обсудят наиболее актуальные проблемы, сообщает пресс-служба Кремля.
"Лидеры России и Китая подробно обсудят весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, определят ключевые направления дальнейшего развития российско-китайского практического сотрудничества, а также обстоятельно обменяются мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам", - говорится в сообщении.
Кроме того, Владимир Путин и Си Цзиньпин примут участие в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая.
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