https://ria.ru/20240514/kitay-1945787530.html

В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Си Цзиньпина

В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 14.05.2024

В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Си Цзиньпина

Лидеры РФ и КНР в ходе визита российского президента Владимира Путина в Пекин определят направления дальнейшего развития сотрудничества, обсудят наиболее... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T10:24

2024-05-14T10:24

2024-05-14T10:24

россия

китай

пекин

владимир путин

си цзиньпин

в мире

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Лидеры РФ и КНР в ходе визита российского президента Владимира Путина в Пекин определят направления дальнейшего развития сотрудничества, обсудят наиболее актуальные проблемы, сообщает пресс-служба Кремля. "Лидеры России и Китая подробно обсудят весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, определят ключевые направления дальнейшего развития российско-китайского практического сотрудничества, а также обстоятельно обменяются мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам", - говорится в сообщении. Кроме того, Владимир Путин и Си Цзиньпин примут участие в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая.

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, китай, пекин, владимир путин, си цзиньпин, в мире