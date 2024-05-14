https://ria.ru/20240514/kandidaty-1945749852.html

В Совфеде обсудят кандидатов на посты силовых ведомств и спецслужб

В Совфеде обсудят кандидатов на посты силовых ведомств и спецслужб - РИА Новости, 14.05.2024

В Совфеде обсудят кандидатов на посты силовых ведомств и спецслужб

Сенаторы во вторник продолжат консультации по кандидатам на посты руководителей министерств силового блока, МИД и спецслужб. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T00:05

2024-05-14T00:05

2024-05-14T00:05

политика

россия

владимир путин

андрей белоусов

владимир колокольцев

совет федерации рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Сенаторы во вторник продолжат консультации по кандидатам на посты руководителей министерств силового блока, МИД и спецслужб. Ранее в пресс-службе Совета Федерации сообщили, что президент РФ Владимир Путин внес в палату кандидатуры на соответствующие должности. Почти все прежние главы министерств сохранили посты, изменение только одно - на должность министра обороны предложена кандидатура Андрея Белоусова, ранее занимавшего должность первого вице-премьера РФ. К консультациям также предложены кандидатуры Владимира Колокольцева на должность главы МВД, Александра Куренкова - главы МЧС, Сергея Лаврова - главы МИД, Константина Чуйченко - главы Минюста, Сергея Нарышкина - директора СВР, Александра Бортникова - директора ФСБ, Виктора Золотова - директора Росгвардии, Дмитрия Кочнева – директора ФСО и Александра Линца - на должность начальника Главного управления специальных программ президента. В понедельник прошли консультации по кандидатам в рамках заседаний профильных комитетов Совфеда. Кандидаты на должности руководителей указанных ведомств будут приглашены на пленарное заседание, где смогут ответить на вопросы сенаторов. Результаты рассмотрения кандидатур, представленных президентом для консультаций, оформляются постановлением Совета Федерации, которое незамедлительно направляется главе государства. Как пояснили ранее в пресс-службе Совфеда, открытых оценок по кандидатурам по итогам консультаций палатой делаться не будет, вся содержательная часть будет представлена в информационном письме, которое будет направлено президенту вместе с постановлением палаты. Постановление также будет приниматься на пленарном заседании Совета Федерации. В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. По закону правительство слагает свои полномочия в день инаугурации вновь избранного президента, после чего следует процедура формирования нового кабинета министров. Согласно новым нормам конституции РФ, председателя правительства, его заместителей и министров утверждает Госдума, а руководителей МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста президент назначает после консультаций с Советом Федерации.

https://ria.ru/20240513/volodin-1945629575.html

https://ria.ru/20240513/belousov-1945730304.html

https://ria.ru/20240513/nechaev-1945621953.html

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политика, россия, владимир путин, андрей белоусов, владимир колокольцев, совет федерации рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), инаугурация владимира путина — 2024