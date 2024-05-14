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В Волгограде отец и мачеха тушили окурки о пятилетнего мальчика
В Волгограде отец и мачеха тушили окурки о пятилетнего мальчика - РИА Новости, 14.05.2024
В Волгограде отец и мачеха тушили окурки о пятилетнего мальчика
Следователи в Волгограде возбудили уголовное дело против отца и мачехи пятилетнего мальчика, которых подозревают в том, что они били его и прижигали бычками,... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T15:22
2024-05-14T15:22
2024-05-14T15:22
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 14 мая – РИА Новости. Следователи в Волгограде возбудили уголовное дело против отца и мачехи пятилетнего мальчика, которых подозревают в том, что они били его и прижигали бычками, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области. По данным СК, 38-летний житель Волгограда на протяжении двух лет истязал своего маленького сына, в издевательствах принимала участие и сожительница мужчины. "Фигуранты не только избивали ребенка, но и тушили об сына окурки сигарет. В ходе осмотра малолетнего врачами на его теле обнаружены множественные синяки, ссадины, раны от ожогов", - говорится в сообщении. Отмечается, что против отца и мачехи пятилетнего ребенка возбуждено уголовное дело по статье "истязание", оба задержаны. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста. Мальчик, по данным СК, помещен в социальный центр.
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волгоград
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, россия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоград, Россия, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Волгограде отец и мачеха тушили окурки о пятилетнего мальчика
СК возбудили дело против отца и мачехи, тушившего окурки о пятилетнего ребенка
ВОЛГОГРАД, 14 мая – РИА Новости. Следователи в Волгограде возбудили уголовное дело против отца и мачехи пятилетнего мальчика, которых подозревают в том, что они били его и прижигали бычками, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.
По данным СК
, 38-летний житель Волгограда на протяжении двух лет истязал своего маленького сына, в издевательствах принимала участие и сожительница мужчины.
"Фигуранты не только избивали ребенка, но и тушили об сына окурки сигарет. В ходе осмотра малолетнего врачами на его теле обнаружены множественные синяки, ссадины, раны от ожогов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что против отца и мачехи пятилетнего ребенка возбуждено уголовное дело по статье "истязание", оба задержаны. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста. Мальчик, по данным СК, помещен в социальный центр.