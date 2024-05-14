https://ria.ru/20240514/istyazanie-1945895735.html

В Волгограде отец и мачеха тушили окурки о пятилетнего мальчика

В Волгограде отец и мачеха тушили окурки о пятилетнего мальчика - РИА Новости, 14.05.2024

В Волгограде отец и мачеха тушили окурки о пятилетнего мальчика

Следователи в Волгограде возбудили уголовное дело против отца и мачехи пятилетнего мальчика, которых подозревают в том, что они били его и прижигали бычками,... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T15:22

2024-05-14T15:22

2024-05-14T15:22

происшествия

волгоград

россия

волгоградская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 14 мая – РИА Новости. Следователи в Волгограде возбудили уголовное дело против отца и мачехи пятилетнего мальчика, которых подозревают в том, что они били его и прижигали бычками, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области. По данным СК, 38-летний житель Волгограда на протяжении двух лет истязал своего маленького сына, в издевательствах принимала участие и сожительница мужчины. "Фигуранты не только избивали ребенка, но и тушили об сына окурки сигарет. В ходе осмотра малолетнего врачами на его теле обнаружены множественные синяки, ссадины, раны от ожогов", - говорится в сообщении. Отмечается, что против отца и мачехи пятилетнего ребенка возбуждено уголовное дело по статье "истязание", оба задержаны. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста. Мальчик, по данным СК, помещен в социальный центр.

https://ria.ru/20240419/nasilie-1940810155.html

волгоград

россия

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, волгоград, россия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)