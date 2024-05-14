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Биография Александра Гуцана
Биография Александра Гуцана - РИА Новости, 14.05.2024
Биография Александра Гуцана
Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Владимирович Гуцан родился 6 июля 1960 года в поселке Сиверский... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:24
2024-05-14T12:24
2024-05-14T12:24
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Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Владимирович Гуцан родился 6 июля 1960 года в поселке Сиверский Гатчинского района Ленинградской области.С 1976 по 1978 год был учеником слесаря-инструментальщика, а затем слесарем-инструментальщиком Ленинградского электротехнического завода.В 1978-1981 годах служил в Вооруженных Силах. В 1987 году окончил Ленинградский государственный университет имени А.А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет) по специальности "правоведение". В 1987-1989 годах был стажером, прокурором отдела по надзору за рассмотрением в судах уголовных дел прокуратуры в городе Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).С 1989 по 1992 год занимал должность помощника прокурора Ленинграда по надзору за следствием в органах госбезопасности.С 1992 по 1995 работал прокурором, старшим прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга.В 1995-2000 годах – начальник отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга.С 2000 по 2005 годы занимал должность помощника заместителя генерального прокурора Российской Федерации по особым поручениям (по месту дислокации управления Генпрокуратуры РФ в Северо-Западном федеральном округе, город Санкт-Петербург).В 2005-2007 годах был заместителем директора Федеральной службы судебных приставов – заместителем главного судебного пристава Российской Федерации (город Москва).С 2007 по 2018 год занимал должность заместителя генерального прокурора России.7 ноября 2018 года президент России Владимир Путин назначил Александра Гуцана полпредом в Северо-Западном федеральном округе.14 мая 2024 года указом президента РФ Гуцан переназначен на должность полномочного представителя главы государства в Северо-Западном федеральном округе. Член Совета Безопасности России.Член Государственного совета России.Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2018).Заслуженный юрист Российской Федерации (2008).Награжден орденами Почета (2010), Дружбы.Отмечен Почетной грамотой президента РФ (2015). Александр Гуцан женат.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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справки, политика, россия, санкт-петербург, ленинград, александр гуцан, владимир путин, санкт-петербургский государственный университет, генеральная прокуратура рф
Справки, Политика, Россия, Санкт-Петербург, Ленинград, Александр Гуцан, Владимир Путин, Санкт-Петербургский государственный университет, Генеральная прокуратура РФ
Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Владимирович Гуцан родился 6 июля 1960 года в поселке Сиверский Гатчинского района Ленинградской области.
С 1976 по 1978 год был учеником слесаря-инструментальщика, а затем слесарем-инструментальщиком Ленинградского электротехнического завода.
В 1978-1981 годах
служил в Вооруженных Силах.
В 1987 году окончил
Ленинградский государственный университет имени А.А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет) по специальности "правоведение".
В 1987-1989 годах был стажером, прокурором отдела по надзору за рассмотрением в судах уголовных дел прокуратуры в городе Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
С 1989 по 1992 год занимал должность помощника прокурора Ленинграда по надзору за следствием в органах госбезопасности.
С 1992 по 1995 работал прокурором, старшим прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга.
В 1995-2000 годах – начальник отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга.
С 2000 по 2005 годы занимал должность помощника заместителя генерального прокурора Российской Федерации по особым поручениям (по месту дислокации управления Генпрокуратуры РФ в Северо-Западном федеральном округе, город Санкт-Петербург).
В 2005-2007 годах был заместителем директора Федеральной службы судебных приставов – заместителем главного судебного пристава Российской Федерации (город Москва).
С 2007 по 2018 год занимал должность заместителя генерального прокурора России.
7 ноября 2018 года президент России Владимир Путин назначил
Александра Гуцана полпредом в Северо-Западном федеральном округе.
14 мая 2024 года указом президента РФ Гуцан переназначен на должность полномочного представителя главы государства
в Северо-Западном федеральном округе.
Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2018
).
Заслуженный юрист Российской Федерации (2008
).
Награжден орденами Почета (2010
), Дружбы.
Отмечен Почетной грамотой президента РФ (2015
).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников