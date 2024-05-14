https://ria.ru/20240514/golikova-1944124879.html

Биография Татьяны Голиковой

Биография Татьяны Голиковой - РИА Новости, 14.05.2024

Биография Татьяны Голиковой

Татьяна Алексеевна Голикова родилась 9 февраля 1966 года в городе Мытищи Московской области. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T21:44

2024-05-14T21:44

2024-05-14T22:23

справки

татьяна голикова

виктор христенко

московский институт народного хозяйства имени г. в. плеханова

госдума рф

евразийский экономический союз

россия

политика

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Татьяна Алексеевна Голикова родилась 9 февраля 1966 года в городе Мытищи Московской области.В 1987 году окончила Московский институт народного хозяйства имени Г.В. Плеханова (ныне Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова) по специальности "экономика труда". Доктор экономических наук.В 1987-1990 годах – младший научный сотрудник отдела заработной платы НИИ труда Госкомтруда СССР.С 1990 по 1992 год – экономист 1-й категории, ведущий экономист сводного отдела Государственного бюджета Минфина РСФСР.С 1992 по 1995 год – ведущий экономист, главный экономист, начальник отдела бюджетной политики и анализа Бюджетного департамента Минфина РФ.С 1995 по 1996 год – заместитель руководителя Бюджетного департамента – начальник сводного отдела консолидированного бюджета Минфина РФ.С 1996 по 1998 год – заместитель руководителя Бюджетного департамента Минфина РФ.C апреля 1998 года по август 1998 года – руководитель Бюджетного департамента Минфина РФ, член коллегии Минфина РФ.С августа 1998 года по июнь 1999 года – руководитель Департамента бюджетной политики Минфина РФ, член коллегии Минфина РФ.С июня 1999 года по июнь 2002 года – заместитель министра финансов РФ.С августа 2002 года по апрель 2004 год – первый заместитель министра финансов РФ.С апреля 2004 года по сентябрь 2007 год – заместитель министра финансов РФ.С сентября 2007 года по май 2012 года – министр здравоохранения и социального развития РФ.С мая 2012 года по сентябрь 2013 года занимала должность помощника президента РФ по вопросам социально-экономического развития Абхазии и Южной Осетии.С сентября 2013 года по май 2018 года была председателем Счетной палаты РФ.17 мая 2018 года Госдума досрочно освободила Татьяну Голикову от должности председателя Счетной палаты. 18 мая 2018 года указом президента РФ назначена заместителем председателя правительства РФ по вопросам социальной политики. С 15 января 2020 года – исполняющая обязанности заместителя председателя правительства РФ. 21 января 2020 года указом президента РФ была назначена заместителем председателя правительства РФ. Курировала госполитику и нацпроекты в области здравоохранения, образования, науки, культуры, демографической и миграционной политики, занятости, трудовых отношений, социального и медицинского страхования и пенсионного обеспечения, оборота лекарственных средств и медицинских изделий, а также молодежную политику и поддержку социально ориентированных НКО. Кроме того, под контролем Татьяны Голиковой находились высокотехнологичные направления по ускоренному развитию генетических технологий и вопросы поддержки разработок в области химической и биологической безопасности, биоинженерии и других отраслях.В качестве заместителя председателя правительства РФ курировала Северо-Западный федеральный округ. Татьяна Голикова занималась преподавательской деятельностью, была деканом факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при правительстве РФ. Член совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2003). Заслуженный экономист Российской Федерации (2004). Награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2008), III (2012) и II (2016) степеней, орденом Почета (2006), орденом Дружбы (2006), https://base.garant.ru/6327113/ медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II (2001) и I (2004) степеней, медалью Столыпина П.А. I степени (2016). Отмечена Почетной грамотой президента РФ (2011), Почетной грамотой правительства РФ (2002). Татьяна Голикова замужем. Ее муж Виктор Христенко – российский государственный деятель, президент Делового совета ЕАЭС. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, татьяна голикова, виктор христенко, московский институт народного хозяйства имени г. в. плеханова, госдума рф, евразийский экономический союз, россия, политика