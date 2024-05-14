https://ria.ru/20240514/fso-1945916509.html

ФСО наращивает боевой потенциал и оснащение, заявил Кочнев

ФСО наращивает боевой потенциал и оснащение, заявил Кочнев - РИА Новости, 14.05.2024

ФСО наращивает боевой потенциал и оснащение, заявил Кочнев

ФСО наращивает боевой потенциал и оснащение в текущих условиях нарастающих угроз и их новых видов, сообщил во вторник кандидат на пост директора ФСО Дмитрий... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T16:09

2024-05-14T16:09

2024-05-14T16:24

безопасность

россия

федеральная служба охраны рф (фсо россии)

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. ФСО наращивает боевой потенциал и оснащение в текущих условиях нарастающих угроз и их новых видов, сообщил во вторник кандидат на пост директора ФСО Дмитрий Кочнев."ФСО России осуществляет наращивание боевого потенциала и повышение эффективности за счёт оснащения подразделений органов государственной охраны перспективными образцами вооружения экипировки военной и специальной техники, в том числе авиационной и морской", - сказал Кочнев на пленарном заседании в Совете Федерации.Так он ответил на соответствующий вопрос сенатора Сергея Рябухина.

https://ria.ru/20240203/avtomobili-1925188645.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, федеральная служба охраны рф (фсо россии)