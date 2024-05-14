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ФСО наращивает боевой потенциал и оснащение, заявил Кочнев - РИА Новости, 14.05.2024
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16:09 14.05.2024 (обновлено: 16:24 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/fso-1945916509.html
ФСО наращивает боевой потенциал и оснащение, заявил Кочнев
ФСО наращивает боевой потенциал и оснащение, заявил Кочнев - РИА Новости, 14.05.2024
ФСО наращивает боевой потенциал и оснащение, заявил Кочнев
ФСО наращивает боевой потенциал и оснащение в текущих условиях нарастающих угроз и их новых видов, сообщил во вторник кандидат на пост директора ФСО Дмитрий... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:09
2024-05-14T16:24
безопасность
россия
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. ФСО наращивает боевой потенциал и оснащение в текущих условиях нарастающих угроз и их новых видов, сообщил во вторник кандидат на пост директора ФСО Дмитрий Кочнев."ФСО России осуществляет наращивание боевого потенциала и повышение эффективности за счёт оснащения подразделений органов государственной охраны перспективными образцами вооружения экипировки военной и специальной техники, в том числе авиационной и морской", - сказал Кочнев на пленарном заседании в Совете Федерации.Так он ответил на соответствующий вопрос сенатора Сергея Рябухина.
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безопасность, россия, федеральная служба охраны рф (фсо россии)
Безопасность, Россия, Федеральная служба охраны РФ (ФСО России)
ФСО наращивает боевой потенциал и оснащение, заявил Кочнев

Кочнев: ФСО наращивает боевой потенциал и оснащение в имеющихся условиях

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДиректор Федеральной службы охраны (ФСО) Дмитрий Кочнев
Директор Федеральной службы охраны (ФСО) Дмитрий Кочнев - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Директор Федеральной службы охраны (ФСО) Дмитрий Кочнев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. ФСО наращивает боевой потенциал и оснащение в текущих условиях нарастающих угроз и их новых видов, сообщил во вторник кандидат на пост директора ФСО Дмитрий Кочнев.
"ФСО России осуществляет наращивание боевого потенциала и повышение эффективности за счёт оснащения подразделений органов государственной охраны перспективными образцами вооружения экипировки военной и специальной техники, в том числе авиационной и морской", - сказал Кочнев на пленарном заседании в Совете Федерации.
Так он ответил на соответствующий вопрос сенатора Сергея Рябухина.
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