https://ria.ru/20240514/fso-1945916509.html
ФСО наращивает боевой потенциал и оснащение, заявил Кочнев
ФСО наращивает боевой потенциал и оснащение, заявил Кочнев - РИА Новости, 14.05.2024
ФСО наращивает боевой потенциал и оснащение, заявил Кочнев
ФСО наращивает боевой потенциал и оснащение в текущих условиях нарастающих угроз и их новых видов, сообщил во вторник кандидат на пост директора ФСО Дмитрий... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:09
2024-05-14T16:09
2024-05-14T16:24
безопасность
россия
федеральная служба охраны рф (фсо россии)
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. ФСО наращивает боевой потенциал и оснащение в текущих условиях нарастающих угроз и их новых видов, сообщил во вторник кандидат на пост директора ФСО Дмитрий Кочнев."ФСО России осуществляет наращивание боевого потенциала и повышение эффективности за счёт оснащения подразделений органов государственной охраны перспективными образцами вооружения экипировки военной и специальной техники, в том числе авиационной и морской", - сказал Кочнев на пленарном заседании в Совете Федерации.Так он ответил на соответствующий вопрос сенатора Сергея Рябухина.
https://ria.ru/20240203/avtomobili-1925188645.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, федеральная служба охраны рф (фсо россии)
Безопасность, Россия, Федеральная служба охраны РФ (ФСО России)
ФСО наращивает боевой потенциал и оснащение, заявил Кочнев
Кочнев: ФСО наращивает боевой потенциал и оснащение в имеющихся условиях