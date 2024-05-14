https://ria.ru/20240514/forum-1945750711.html

В Казани стартует экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum"

В Казани стартует экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum" - РИА Новости, 14.05.2024

В Казани стартует экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum"

Международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum", в программе которого 125 тематических сессий по 12 различным направлениям, начинается во РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T00:19

2024-05-14T00:19

2024-05-14T00:19

экономика

россия

казань

египет

талия минуллина

марат хуснуллин

организация исламского сотрудничества

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КАЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum", в программе которого 125 тематических сессий по 12 различным направлениям, начинается во вторник в Казани, сообщают организаторы форума. "Международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum" будет проходить на площадке МВЦ "Казань Экспо" с 14 по 19 мая. Ключевая тема форума – "Доверие и сотрудничество", - говорится в сообщении. Деловая программа KazanForum объединит 12 тематических треков: международное сотрудничество, экономика, туризм, бизнес, наука и технологии, исламские финансы и инвестиции, спорт, индустрия халяль и другие. В программе – 125 тематических сессий с участием экспертов из российских регионов, стран Организации исламского сотрудничества и других государств. В рамках форума, в частности, состоится международная конференция группы стратегического видения "Россия – исламский мир" по теме справедливого многополярного мироустройства и безопасного развития, заседание экспертного совета по проведению эксперимента по партнерскому финансированию, свои сессии проведут Международный форум торгово-промышленных палат исламских стран и Российский экспортный центр. Пройдут заседания межправительственных комиссий. Делегаты встретятся на сессиях, посвященных в том числе развитию мультимодальных транспортных коридоров, туризма, экспорта российской халяльной продукции, экономической безопасности, партнерского финансирования, промышленных, технологических, образовательных и культурных проектов. Пленарное заседание состоится 17 мая. Эксперты обсудят перспективы взаимодействия России и стран Организации исламского сотрудничества в разных сферах и подведут итоги работы форума. Также в программе X Казанский форум молодых предпринимателей стран ОИС, форум молодых дипломатов стран ОИС, презентации стартапов, турнир молодых поваров и другие мероприятия. В рамках KazanForum будет работать международная выставка Russia Halal Expo. Ранее руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина сообщала, что на начало мая на форум зарегистрировались почти 11 тысяч участников из 79 стран. Самые большие делегации, по ее информации, ожидаются из Египта, Индонезии, Казахстана, Ливии, Малайзии, Саудовской Аравии, Сенегала, Туркмении, Узбекистана. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" пройдет в Казани 14-19 мая. В этом году он состоится в 15-й раз. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

https://ria.ru/20240507/vladivostok-1944373147.html

https://ria.ru/20240513/forum-1944594213.html

https://ria.ru/20240503/mediasotrudnichestvo-1943677830.html

россия

казань

египет

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экономика, россия, казань, египет, талия минуллина, марат хуснуллин, организация исламского сотрудничества