Рейтинг@Mail.ru
В Астраханской области пройдет четвертый литературный фестиваль - РИА Новости, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Астраханская область
Астраханская область
 
12:52 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/festival-1945835569.html
В Астраханской области пройдет четвертый литературный фестиваль
В Астраханской области пройдет четвертый литературный фестиваль - РИА Новости, 14.05.2024
В Астраханской области пройдет четвертый литературный фестиваль
Четвертый международный литературный фестиваль для детей и молодежи, реализуемый в рамках нацпроекта "Культура", с пятницы по воскресенье будет проходить в... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:52
2024-05-14T12:52
астраханская область
белоруссия
астраханская область
москва
андрей усачев
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814813134_0:30:3063:1754_1920x0_80_0_0_c2489e61ce233f0e7e9cd3dae5c6baf9.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая — РИА Новости. Четвертый международный литературный фестиваль для детей и молодежи, реализуемый в рамках нацпроекта "Культура", с пятницы по воскресенье будет проходить в Астраханской области, сообщает администрация губернатора региона. "В рамках фестиваля гостей ждет множество мероприятий с участием астраханских, иногородних и зарубежных писателей, которые состоятся на различных площадках города и области. Писатели примут участие в официальных и творческих встречах, дискуссиях, презентациях книг и других мероприятиях", - говорится в сообщении. Участниками фестиваля станут 14 писателей, в том числе из прикаспийских стран и Белоруссии. Так, ожидаются писатель-сказочник, поэт и драматург, сценарист, радиоведущий Андрей Усачев, писатель-фантаст Дмитрий Емец, писатель, филолог Анна Гончарова из Москвы, член Союза писателей Белоруссии и Союза писателей СНГ Ирина Карнаухова, детский писатель, поэт, руководитель Дома сказок "Наследие" Солмаз Аманова (Азербайджан), писатель, руководитель этнокультурного объединения "Былина" Андрей Кораблев (Казахстан). В администрации губернатора отметили, что астраханцы и гости города смогут встретиться с любимыми авторами и сами продемонстрировать свои литературные таланты. Многие площадки фестиваля нацелены на актуализацию семейного чтения в рамках Года семьи и сохранение русского языка. На фестивале будет открыта выставка-ярмарка литературы для детей и молодежи "Издательская аллея". Кроме того, там будут организованы поэтические марафоны, литературные квесты, интерактивные программы, тематические мастер-классы, спортивные мероприятия, пройдет подведение итогов областных литературных конкурсов. Главной площадкой фестиваля станет Театральный парк Астраханского государственного театра оперы и балета.
https://ria.ru/20240409/astrakhan-1938913804.html
https://ria.ru/20240416/universiada-1940454584.html
белоруссия
астраханская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814813134_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_a464544810442966e49918d22a45c027.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, астраханская область, москва, андрей усачев, снг
Астраханская область, Белоруссия, Астраханская область, Москва, Андрей Усачев, СНГ

В Астраханской области пройдет четвертый литературный фестиваль

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДевушка выбирает книги
Девушка выбирает книги - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая — РИА Новости. Четвертый международный литературный фестиваль для детей и молодежи, реализуемый в рамках нацпроекта "Культура", с пятницы по воскресенье будет проходить в Астраханской области, сообщает администрация губернатора региона.
"В рамках фестиваля гостей ждет множество мероприятий с участием астраханских, иногородних и зарубежных писателей, которые состоятся на различных площадках города и области. Писатели примут участие в официальных и творческих встречах, дискуссиях, презентациях книг и других мероприятиях", - говорится в сообщении.
Уникальный передвижной музей Поезд Победы прибыл в Астрахань - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Уникальный передвижной музей "Поезд Победы" прибыл в Астрахань
9 апреля, 18:16
Участниками фестиваля станут 14 писателей, в том числе из прикаспийских стран и Белоруссии. Так, ожидаются писатель-сказочник, поэт и драматург, сценарист, радиоведущий Андрей Усачев, писатель-фантаст Дмитрий Емец, писатель, филолог Анна Гончарова из Москвы, член Союза писателей Белоруссии и Союза писателей СНГ Ирина Карнаухова, детский писатель, поэт, руководитель Дома сказок "Наследие" Солмаз Аманова (Азербайджан), писатель, руководитель этнокультурного объединения "Былина" Андрей Кораблев (Казахстан).
В администрации губернатора отметили, что астраханцы и гости города смогут встретиться с любимыми авторами и сами продемонстрировать свои литературные таланты. Многие площадки фестиваля нацелены на актуализацию семейного чтения в рамках Года семьи и сохранение русского языка.
На фестивале будет открыта выставка-ярмарка литературы для детей и молодежи "Издательская аллея". Кроме того, там будут организованы поэтические марафоны, литературные квесты, интерактивные программы, тематические мастер-классы, спортивные мероприятия, пройдет подведение итогов областных литературных конкурсов. Главной площадкой фестиваля станет Театральный парк Астраханского государственного театра оперы и балета.
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Универсиада "Игры Каспия" пройдет в Астрахани в 2024 году
16 апреля, 20:05
 
Астраханская областьБелоруссияАстраханская областьМоскваАндрей УсачевСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала