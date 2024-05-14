https://ria.ru/20240514/festival-1945835569.html

В Астраханской области пройдет четвертый литературный фестиваль

В Астраханской области пройдет четвертый литературный фестиваль - РИА Новости, 14.05.2024

В Астраханской области пройдет четвертый литературный фестиваль

Четвертый международный литературный фестиваль для детей и молодежи, реализуемый в рамках нацпроекта "Культура", с пятницы по воскресенье будет проходить в... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T12:52

2024-05-14T12:52

2024-05-14T12:52

астраханская область

белоруссия

астраханская область

москва

андрей усачев

снг

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая — РИА Новости. Четвертый международный литературный фестиваль для детей и молодежи, реализуемый в рамках нацпроекта "Культура", с пятницы по воскресенье будет проходить в Астраханской области, сообщает администрация губернатора региона. "В рамках фестиваля гостей ждет множество мероприятий с участием астраханских, иногородних и зарубежных писателей, которые состоятся на различных площадках города и области. Писатели примут участие в официальных и творческих встречах, дискуссиях, презентациях книг и других мероприятиях", - говорится в сообщении. Участниками фестиваля станут 14 писателей, в том числе из прикаспийских стран и Белоруссии. Так, ожидаются писатель-сказочник, поэт и драматург, сценарист, радиоведущий Андрей Усачев, писатель-фантаст Дмитрий Емец, писатель, филолог Анна Гончарова из Москвы, член Союза писателей Белоруссии и Союза писателей СНГ Ирина Карнаухова, детский писатель, поэт, руководитель Дома сказок "Наследие" Солмаз Аманова (Азербайджан), писатель, руководитель этнокультурного объединения "Былина" Андрей Кораблев (Казахстан). В администрации губернатора отметили, что астраханцы и гости города смогут встретиться с любимыми авторами и сами продемонстрировать свои литературные таланты. Многие площадки фестиваля нацелены на актуализацию семейного чтения в рамках Года семьи и сохранение русского языка. На фестивале будет открыта выставка-ярмарка литературы для детей и молодежи "Издательская аллея". Кроме того, там будут организованы поэтические марафоны, литературные квесты, интерактивные программы, тематические мастер-классы, спортивные мероприятия, пройдет подведение итогов областных литературных конкурсов. Главной площадкой фестиваля станет Театральный парк Астраханского государственного театра оперы и балета.

https://ria.ru/20240409/astrakhan-1938913804.html

https://ria.ru/20240416/universiada-1940454584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белоруссия, астраханская область, москва, андрей усачев, снг