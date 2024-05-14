https://ria.ru/20240514/festival-1945835569.html
В Астраханской области пройдет четвертый литературный фестиваль
В Астраханской области пройдет четвертый литературный фестиваль - РИА Новости, 14.05.2024
В Астраханской области пройдет четвертый литературный фестиваль
Четвертый международный литературный фестиваль для детей и молодежи, реализуемый в рамках нацпроекта "Культура", с пятницы по воскресенье будет проходить в... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:52
2024-05-14T12:52
2024-05-14T12:52
астраханская область
белоруссия
астраханская область
москва
андрей усачев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая — РИА Новости. Четвертый международный литературный фестиваль для детей и молодежи, реализуемый в рамках нацпроекта "Культура", с пятницы по воскресенье будет проходить в Астраханской области, сообщает администрация губернатора региона. "В рамках фестиваля гостей ждет множество мероприятий с участием астраханских, иногородних и зарубежных писателей, которые состоятся на различных площадках города и области. Писатели примут участие в официальных и творческих встречах, дискуссиях, презентациях книг и других мероприятиях", - говорится в сообщении. Участниками фестиваля станут 14 писателей, в том числе из прикаспийских стран и Белоруссии. Так, ожидаются писатель-сказочник, поэт и драматург, сценарист, радиоведущий Андрей Усачев, писатель-фантаст Дмитрий Емец, писатель, филолог Анна Гончарова из Москвы, член Союза писателей Белоруссии и Союза писателей СНГ Ирина Карнаухова, детский писатель, поэт, руководитель Дома сказок "Наследие" Солмаз Аманова (Азербайджан), писатель, руководитель этнокультурного объединения "Былина" Андрей Кораблев (Казахстан). В администрации губернатора отметили, что астраханцы и гости города смогут встретиться с любимыми авторами и сами продемонстрировать свои литературные таланты. Многие площадки фестиваля нацелены на актуализацию семейного чтения в рамках Года семьи и сохранение русского языка. На фестивале будет открыта выставка-ярмарка литературы для детей и молодежи "Издательская аллея". Кроме того, там будут организованы поэтические марафоны, литературные квесты, интерактивные программы, тематические мастер-классы, спортивные мероприятия, пройдет подведение итогов областных литературных конкурсов. Главной площадкой фестиваля станет Театральный парк Астраханского государственного театра оперы и балета.
https://ria.ru/20240409/astrakhan-1938913804.html
https://ria.ru/20240416/universiada-1940454584.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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белоруссия, астраханская область, москва, андрей усачев, снг
Астраханская область, Белоруссия, Астраханская область, Москва, Андрей Усачев, СНГ
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая — РИА Новости. Четвертый международный литературный фестиваль для детей и молодежи, реализуемый в рамках нацпроекта "Культура", с пятницы по воскресенье будет проходить в Астраханской области, сообщает администрация губернатора региона.
"В рамках фестиваля гостей ждет множество мероприятий с участием астраханских, иногородних и зарубежных писателей, которые состоятся на различных площадках города и области. Писатели примут участие в официальных и творческих встречах, дискуссиях, презентациях книг и других мероприятиях", - говорится в сообщении.
Участниками фестиваля станут 14 писателей, в том числе из прикаспийских стран и Белоруссии
. Так, ожидаются писатель-сказочник, поэт и драматург, сценарист, радиоведущий Андрей Усачев
, писатель-фантаст Дмитрий Емец, писатель, филолог Анна Гончарова из Москвы
, член Союза писателей Белоруссии и Союза писателей СНГ
Ирина Карнаухова, детский писатель, поэт, руководитель Дома сказок "Наследие" Солмаз Аманова (Азербайджан
), писатель, руководитель этнокультурного объединения "Былина" Андрей Кораблев (Казахстан
).
В администрации губернатора отметили, что астраханцы и гости города смогут встретиться с любимыми авторами и сами продемонстрировать свои литературные таланты. Многие площадки фестиваля нацелены на актуализацию семейного чтения в рамках Года семьи и сохранение русского языка.
На фестивале будет открыта выставка-ярмарка литературы для детей и молодежи "Издательская аллея". Кроме того, там будут организованы поэтические марафоны, литературные квесты, интерактивные программы, тематические мастер-классы, спортивные мероприятия, пройдет подведение итогов областных литературных конкурсов. Главной площадкой фестиваля станет Театральный парк Астраханского государственного театра оперы и балета.