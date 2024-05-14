https://ria.ru/20240514/eksport-1945996953.html

Стратегические направления развития экспорта в ПФО обсудили в Иннополисе

Стратегические направления развития экспорта в ПФО обсудили в Иннополисе - РИА Новости, 14.05.2024

Стратегические направления развития экспорта в ПФО обсудили в Иннополисе

Окружное совещание, посвященное вопросам реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в субъектах Приволжского федерального округа,... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T20:35

2024-05-14T20:35

2024-05-14T20:36

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Окружное совещание, посвященное вопросам реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в субъектах Приволжского федерального округа, прошло 14 мая в городе Иннополис – инновационном центре России, который находится в столице Татарстана, городе Казань, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."На совещании были затронуты ключевые аспекты реализации национального проекта и стратегические направления развития экспорта до 2030 года. Участники мероприятия, в числе которых были представители региональных властей и федеральных министерств - Минпромторга России, Минэкономразвития России и Минсельхоза России, а также Российского экспортного центра обсудили перспективы развития региональной поддержки экспорта, основные цели и задачи в рамках обновленного нацпроекта, а также проект Рейтинга реализации экспортного потенциала регионов. Этот проект призван стимулировать регионы к активизации своего экспортного потенциала и внедрению лучших практик поддержки экспорта", - говорится в сообщении.Особое внимание было уделено обмену опытом между регионами по вопросам поддержки экспортной деятельности, что позволило участникам совещания ознакомиться с успешными региональными программами и стратегиями. Также были рассмотрены механизмы поддержки региональных программ развития экспорта, что является важным шагом к укреплению экспортного потенциала Российской Федерации в целом.Вице-президент РЭЦ Роман Генкель напомнил, что формат окружных совещаний проводится РЭЦ уже второй год подряд. "На мой взгляд, такие совещания уже свою эффективность показали. Мы в прошлом году делали упор на общение, в том числе с бизнесом: более 700 предложений было выработано по итоговому окружному совещанию. Уже большая их часть на региональном, межрегиональном, федеральном уровне так или иначе была реализована в виде изменения различных документов при предоставлении мер поддержки, упрощения различных процедур. И, я уверен, многие компании уже почувствовали пользу от тех предложений, которые они сами и вынесли", - отметил он.Он подробно рассказал о мерах господдержки, доступных российским экспортерам."Экспорт в последнее время занимает все больше и больше внимания регионов. И это абсолютно правильно, потому что те средства, которые регионы инвестируют в поддержку экспорта - возвращаются многократно. Это дополнительные налоговые отчисления, это повышение конкурентоспособности тех предприятий, которые работают на территории этих субъектов. Я могу несколько цифр озвучить: Группа РЭЦ оказала финансовую поддержку экспорту в 2023 году на сумму около 14 миллиардов рублей. Это позволило как раз осуществить отгрузки на сумму почти 190 миллиардов рублей. Можете представить, какой это эффект для региональных экономик", - рассказал Генкель.Кроме того, в рамках совещания прошли закрытые отраслевые встречи, где руководители исполнительных органов государственной власти субъектов Приволжского федерального округа смогли подробно обсудить с представителями федеральных министерств практические аспекты реализации поддержки развития отраслей. Были выделены приоритетные направления развития, которые будут способствовать ускорению экономического роста регионов и повышению их конкурентоспособности на международной арене.Мероприятие подчеркнуло важность синергии усилий федерального центра и региональных властей в достижении общенациональных целей по увеличению экспорта российских товаров и услуг. Это совещание стало важной вехой в координации действий по реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", открывая новые перспективы для развития экспортного потенциала России.Директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Роман Чекушов подчеркнул, что перед нацпроектом стоит задача увеличения несырьевого неэнергетического экспорта не менее чем на две трети (в сравнении с 2023 годом) в 2030 году."Мы будем ставить перед собой точечные задачи по развитию промышленного экспорта, развитию экспорта агропромышленной продукции, развитию инфраструктуры поддержки экспорта на базе Группы Российского экспортного центра и созданию зарубежной инфраструктуры, а также планируем сохранить те инструменты, которые уже показали свою эффективность и были востребованы бизнесом за предыдущий цикл нацпроекта 2019-2024 годов: это льготное кредитование, субсидия на транспортировку, поддержка сертификации и НИОКРов. Но не менее важная задача – создавать новые инструменты, которые позволят нам выходить на новые рынки. Здесь мы совместно с Группой РЭЦ работаем над набором коммуникационных, маркетинговых инструментов по продвижению российской продукции и по поддержке инвестиций в зарубежную инфраструктуру, раскатке новых маршрутов в те континенты и страны, в которых российская продукция пока в достаточном виде не представлена", - сказал Чекушов.Неслучайно именно столица Татарстана была выбрана для проведения окружного совещания. Директор по экспортной политике и анализу РЭЦ Михаил Снег представил проект Рейтинга реализации экспортного потенциала, который будет учитываться в национальном рейтинге инвестиционного климата "Агентством стратегических инициатив" (АСИ)."Всем знаком национальный инвестиционный рейтинг "Агентства стратегических инициатив", который уже существует порядка десяти лет. И Татарстан все эти годы находится в нем на лидирующих позициях. Более того, Татарстан всегда приводится в пример как модельный, образцовый регион с точки зрения практики и условий для привлечения инвестиций. Но не только Татарстан - в 2023 году в топ-15 рейтинга АСИ вошла и Нижегородская область, следом за Татарстаном, на третьем месте – Башкирия. Также в топ-15 у нас попадают Самарская и Саратовская области. Этот рейтинг учитывает порядка 70 показателей. В соответствии с тестовыми расчетами рейтинга реализации экспортного потенциала, Татарстан также получает второе место", - подчеркнул Снег.

https://ria.ru/20240424/ved-1942079552.html

https://ria.ru/20240425/gospodderzhka-1942243414.html

https://ria.ru/20240425/proverki-1942241210.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, россия, иннополис (татарстан), экспорт, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), приволжский фо, приволжский округ