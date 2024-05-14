https://ria.ru/20240514/eksport-1945996953.html
Стратегические направления развития экспорта в ПФО обсудили в Иннополисе
Стратегические направления развития экспорта в ПФО обсудили в Иннополисе - РИА Новости, 14.05.2024
Стратегические направления развития экспорта в ПФО обсудили в Иннополисе
Окружное совещание, посвященное вопросам реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в субъектах Приволжского федерального округа,... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T20:35
2024-05-14T20:35
2024-05-14T20:36
экономика
россия
иннополис (татарстан)
экспорт
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
приволжский фо
приволжский округ
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Окружное совещание, посвященное вопросам реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в субъектах Приволжского федерального округа, прошло 14 мая в городе Иннополис – инновационном центре России, который находится в столице Татарстана, городе Казань, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."На совещании были затронуты ключевые аспекты реализации национального проекта и стратегические направления развития экспорта до 2030 года. Участники мероприятия, в числе которых были представители региональных властей и федеральных министерств - Минпромторга России, Минэкономразвития России и Минсельхоза России, а также Российского экспортного центра обсудили перспективы развития региональной поддержки экспорта, основные цели и задачи в рамках обновленного нацпроекта, а также проект Рейтинга реализации экспортного потенциала регионов. Этот проект призван стимулировать регионы к активизации своего экспортного потенциала и внедрению лучших практик поддержки экспорта", - говорится в сообщении.Особое внимание было уделено обмену опытом между регионами по вопросам поддержки экспортной деятельности, что позволило участникам совещания ознакомиться с успешными региональными программами и стратегиями. Также были рассмотрены механизмы поддержки региональных программ развития экспорта, что является важным шагом к укреплению экспортного потенциала Российской Федерации в целом.Вице-президент РЭЦ Роман Генкель напомнил, что формат окружных совещаний проводится РЭЦ уже второй год подряд. "На мой взгляд, такие совещания уже свою эффективность показали. Мы в прошлом году делали упор на общение, в том числе с бизнесом: более 700 предложений было выработано по итоговому окружному совещанию. Уже большая их часть на региональном, межрегиональном, федеральном уровне так или иначе была реализована в виде изменения различных документов при предоставлении мер поддержки, упрощения различных процедур. И, я уверен, многие компании уже почувствовали пользу от тех предложений, которые они сами и вынесли", - отметил он.Он подробно рассказал о мерах господдержки, доступных российским экспортерам."Экспорт в последнее время занимает все больше и больше внимания регионов. И это абсолютно правильно, потому что те средства, которые регионы инвестируют в поддержку экспорта - возвращаются многократно. Это дополнительные налоговые отчисления, это повышение конкурентоспособности тех предприятий, которые работают на территории этих субъектов. Я могу несколько цифр озвучить: Группа РЭЦ оказала финансовую поддержку экспорту в 2023 году на сумму около 14 миллиардов рублей. Это позволило как раз осуществить отгрузки на сумму почти 190 миллиардов рублей. Можете представить, какой это эффект для региональных экономик", - рассказал Генкель.Кроме того, в рамках совещания прошли закрытые отраслевые встречи, где руководители исполнительных органов государственной власти субъектов Приволжского федерального округа смогли подробно обсудить с представителями федеральных министерств практические аспекты реализации поддержки развития отраслей. Были выделены приоритетные направления развития, которые будут способствовать ускорению экономического роста регионов и повышению их конкурентоспособности на международной арене.Мероприятие подчеркнуло важность синергии усилий федерального центра и региональных властей в достижении общенациональных целей по увеличению экспорта российских товаров и услуг. Это совещание стало важной вехой в координации действий по реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", открывая новые перспективы для развития экспортного потенциала России.Директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Роман Чекушов подчеркнул, что перед нацпроектом стоит задача увеличения несырьевого неэнергетического экспорта не менее чем на две трети (в сравнении с 2023 годом) в 2030 году."Мы будем ставить перед собой точечные задачи по развитию промышленного экспорта, развитию экспорта агропромышленной продукции, развитию инфраструктуры поддержки экспорта на базе Группы Российского экспортного центра и созданию зарубежной инфраструктуры, а также планируем сохранить те инструменты, которые уже показали свою эффективность и были востребованы бизнесом за предыдущий цикл нацпроекта 2019-2024 годов: это льготное кредитование, субсидия на транспортировку, поддержка сертификации и НИОКРов. Но не менее важная задача – создавать новые инструменты, которые позволят нам выходить на новые рынки. Здесь мы совместно с Группой РЭЦ работаем над набором коммуникационных, маркетинговых инструментов по продвижению российской продукции и по поддержке инвестиций в зарубежную инфраструктуру, раскатке новых маршрутов в те континенты и страны, в которых российская продукция пока в достаточном виде не представлена", - сказал Чекушов.Неслучайно именно столица Татарстана была выбрана для проведения окружного совещания. Директор по экспортной политике и анализу РЭЦ Михаил Снег представил проект Рейтинга реализации экспортного потенциала, который будет учитываться в национальном рейтинге инвестиционного климата "Агентством стратегических инициатив" (АСИ)."Всем знаком национальный инвестиционный рейтинг "Агентства стратегических инициатив", который уже существует порядка десяти лет. И Татарстан все эти годы находится в нем на лидирующих позициях. Более того, Татарстан всегда приводится в пример как модельный, образцовый регион с точки зрения практики и условий для привлечения инвестиций. Но не только Татарстан - в 2023 году в топ-15 рейтинга АСИ вошла и Нижегородская область, следом за Татарстаном, на третьем месте – Башкирия. Также в топ-15 у нас попадают Самарская и Саратовская области. Этот рейтинг учитывает порядка 70 показателей. В соответствии с тестовыми расчетами рейтинга реализации экспортного потенциала, Татарстан также получает второе место", - подчеркнул Снег.
https://ria.ru/20240424/ved-1942079552.html
https://ria.ru/20240425/gospodderzhka-1942243414.html
https://ria.ru/20240425/proverki-1942241210.html
https://ria.ru/20240419/eksport-1941114110.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, иннополис (татарстан), экспорт, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), приволжский фо, приволжский округ
Экономика, Россия, Иннополис (Татарстан), Экспорт, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Приволжский ФО, Приволжский округ
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Окружное совещание, посвященное вопросам реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в субъектах Приволжского федерального округа, прошло 14 мая в городе Иннополис – инновационном центре России, который находится в столице Татарстана, городе Казань, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"На совещании были затронуты ключевые аспекты реализации национального проекта и стратегические направления развития экспорта до 2030 года. Участники мероприятия, в числе которых были представители региональных властей и федеральных министерств - Минпромторга
России, Минэкономразвития
России и Минсельхоза
России, а также Российского экспортного центра обсудили перспективы развития региональной поддержки экспорта, основные цели и задачи в рамках обновленного нацпроекта, а также проект Рейтинга реализации экспортного потенциала регионов. Этот проект призван стимулировать регионы к активизации своего экспортного потенциала и внедрению лучших практик поддержки экспорта", - говорится в сообщении.
Особое внимание было уделено обмену опытом между регионами по вопросам поддержки экспортной деятельности, что позволило участникам совещания ознакомиться с успешными региональными программами и стратегиями. Также были рассмотрены механизмы поддержки региональных программ развития экспорта, что является важным шагом к укреплению экспортного потенциала Российской Федерации в целом.
Вице-президент РЭЦ Роман Генкель напомнил, что формат окружных совещаний проводится РЭЦ уже второй год подряд. "На мой взгляд, такие совещания уже свою эффективность показали. Мы в прошлом году делали упор на общение, в том числе с бизнесом: более 700 предложений было выработано по итоговому окружному совещанию. Уже большая их часть на региональном, межрегиональном, федеральном уровне так или иначе была реализована в виде изменения различных документов при предоставлении мер поддержки, упрощения различных процедур. И, я уверен, многие компании уже почувствовали пользу от тех предложений, которые они сами и вынесли", - отметил он.
Он подробно рассказал о мерах господдержки, доступных российским экспортерам.
"Экспорт в последнее время занимает все больше и больше внимания регионов. И это абсолютно правильно, потому что те средства, которые регионы инвестируют в поддержку экспорта - возвращаются многократно. Это дополнительные налоговые отчисления, это повышение конкурентоспособности тех предприятий, которые работают на территории этих субъектов. Я могу несколько цифр озвучить: Группа РЭЦ оказала финансовую поддержку экспорту в 2023 году на сумму около 14 миллиардов рублей. Это позволило как раз осуществить отгрузки на сумму почти 190 миллиардов рублей. Можете представить, какой это эффект для региональных экономик", - рассказал Генкель.
Кроме того, в рамках совещания прошли закрытые отраслевые встречи, где руководители исполнительных органов государственной власти субъектов Приволжского федерального округа смогли подробно обсудить с представителями федеральных министерств практические аспекты реализации поддержки развития отраслей. Были выделены приоритетные направления развития, которые будут способствовать ускорению экономического роста регионов и повышению их конкурентоспособности на международной арене.
Мероприятие подчеркнуло важность синергии усилий федерального центра и региональных властей в достижении общенациональных целей по увеличению экспорта российских товаров и услуг. Это совещание стало важной вехой в координации действий по реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", открывая новые перспективы для развития экспортного потенциала России.
Директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Роман Чекушов подчеркнул, что перед нацпроектом стоит задача увеличения несырьевого неэнергетического экспорта не менее чем на две трети (в сравнении с 2023 годом) в 2030 году.
"Мы будем ставить перед собой точечные задачи по развитию промышленного экспорта, развитию экспорта агропромышленной продукции, развитию инфраструктуры поддержки экспорта на базе Группы Российского экспортного центра и созданию зарубежной инфраструктуры, а также планируем сохранить те инструменты, которые уже показали свою эффективность и были востребованы бизнесом за предыдущий цикл нацпроекта 2019-2024 годов: это льготное кредитование, субсидия на транспортировку, поддержка сертификации и НИОКРов. Но не менее важная задача – создавать новые инструменты, которые позволят нам выходить на новые рынки. Здесь мы совместно с Группой РЭЦ работаем над набором коммуникационных, маркетинговых инструментов по продвижению российской продукции и по поддержке инвестиций в зарубежную инфраструктуру, раскатке новых маршрутов в те континенты и страны, в которых российская продукция пока в достаточном виде не представлена", - сказал Чекушов.
Неслучайно именно столица Татарстана была выбрана для проведения окружного совещания. Директор по экспортной политике и анализу РЭЦ Михаил Снег представил проект Рейтинга реализации экспортного потенциала, который будет учитываться в национальном рейтинге инвестиционного климата "Агентством стратегических инициатив" (АСИ)
.
"Всем знаком национальный инвестиционный рейтинг "Агентства стратегических инициатив", который уже существует порядка десяти лет. И Татарстан все эти годы находится в нем на лидирующих позициях. Более того, Татарстан всегда приводится в пример как модельный, образцовый регион с точки зрения практики и условий для привлечения инвестиций. Но не только Татарстан - в 2023 году в топ-15 рейтинга АСИ вошла и Нижегородская область
, следом за Татарстаном, на третьем месте – Башкирия. Также в топ-15 у нас попадают Самарская
и Саратовская области
. Этот рейтинг учитывает порядка 70 показателей. В соответствии с тестовыми расчетами рейтинга реализации экспортного потенциала, Татарстан также получает второе место", - подчеркнул Снег.