https://ria.ru/20240514/ekonomika-1945773082.html

Галузин рассказал о росте товарооборота России с Центральной Азией

Галузин рассказал о росте товарооборота России с Центральной Азией - РИА Новости, 14.05.2024

Галузин рассказал о росте товарооборота России с Центральной Азией

В 2023 году товарооборот России с Центральной Азией превысил 44 миллиарда долларов, заявил замглавы МИД Михаил Галузин на конференции клуба "Валдай". РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T08:40

2024-05-14T08:40

2024-05-14T11:54

экономика

россия

центральная азия

казахстан

михаил галузин

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УФА, 14 мая — РИА Новости. В 2023 году товарооборот России с Центральной Азией превысил 44 миллиарда долларов, заявил замглавы МИД Михаил Галузин на конференции клуба "Валдай". "Россия является для региона надежным и ключевым торгово-экономическим партнером", — подчеркнул он. Дипломат указал, что это подтверждает последовательный рост товарооборота.Замминистра уточнил, что 33 процента внешней торговли Центральной Азии приходится на Россию. По его словам, это в значительной мере обеспечивается за счет перехода на расчеты в национальных валютах. Галузин отметил, что сейчас объем таких расчетов с Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном достиг 80 процентов. С Узбекистаном оплата в национальных валютах составила 55 процентов, а с Туркменистаном — 24 процента.

https://ria.ru/20240504/latinskaya_amerika-1943790801.html

https://ria.ru/20240405/odezhda-1937939385.html

россия

центральная азия

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, центральная азия, казахстан, михаил галузин