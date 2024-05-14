https://ria.ru/20240514/ekonomika-1945773082.html
Галузин рассказал о росте товарооборота России с Центральной Азией
Галузин рассказал о росте товарооборота России с Центральной Азией - РИА Новости, 14.05.2024
Галузин рассказал о росте товарооборота России с Центральной Азией
В 2023 году товарооборот России с Центральной Азией превысил 44 миллиарда долларов, заявил замглавы МИД Михаил Галузин на конференции клуба "Валдай". РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T08:40
2024-05-14T08:40
2024-05-14T11:54
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центральная азия
казахстан
михаил галузин
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УФА, 14 мая — РИА Новости. В 2023 году товарооборот России с Центральной Азией превысил 44 миллиарда долларов, заявил замглавы МИД Михаил Галузин на конференции клуба "Валдай". "Россия является для региона надежным и ключевым торгово-экономическим партнером", — подчеркнул он. Дипломат указал, что это подтверждает последовательный рост товарооборота.Замминистра уточнил, что 33 процента внешней торговли Центральной Азии приходится на Россию. По его словам, это в значительной мере обеспечивается за счет перехода на расчеты в национальных валютах. Галузин отметил, что сейчас объем таких расчетов с Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном достиг 80 процентов. С Узбекистаном оплата в национальных валютах составила 55 процентов, а с Туркменистаном — 24 процента.
https://ria.ru/20240504/latinskaya_amerika-1943790801.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральная азия, казахстан, михаил галузин
Экономика, Россия, Центральная Азия, Казахстан, Михаил Галузин
Галузин рассказал о росте товарооборота России с Центральной Азией
Галузин: товарооборот России с Центральной Азией превысил 44 миллиарда долларов