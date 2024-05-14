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Рособрнадзор назвал дату всероссийских тренировочных ЕГЭ - РИА Новости, 14.05.2024
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14:34 14.05.2024 (обновлено: 14:35 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/ege-1945877119.html
Рособрнадзор назвал дату всероссийских тренировочных ЕГЭ
Рособрнадзор назвал дату всероссийских тренировочных ЕГЭ - РИА Новости, 14.05.2024
Рособрнадзор назвал дату всероссийских тренировочных ЕГЭ
Всероссийское тренировочное мероприятие перед началом основного периода ЕГЭ пройдет 15 мая, сообщила пресс-служба Рособрнадзора в телеграм-канале. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:34
2024-05-14T14:35
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
россия
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Всероссийское тренировочное мероприятие перед началом основного периода ЕГЭ пройдет 15 мая, сообщила пресс-служба Рособрнадзора в телеграм-канале. "Подобные тренировки проводятся ежегодно перед началом экзаменов. В ходе тренировки будет протестирована техническая готовность пунктов проведения экзаменов, отработаны действия организаторов и технических специалистов при проведении ЕГЭ", - говорится в сообщении. Уточняется, что выпускники получат возможность потренироваться в выполнении экзаменационных работ по контрольным измерительным материалам 2024 года. "Тренировка будет проведена по русскому языку, английскому языку (раздел "Говорение") и информатике. В ней будет задействовано 4 958 экзаменационных пунктов из 87 регионов, около 198 тысяч организаторов и более 395 тысяч выпускников", - отметили в пресс-службе. Основной период ЕГЭ 2024 года пройдет с 23 мая по 5 июля.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), россия, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
Рособрнадзор назвал дату всероссийских тренировочных ЕГЭ

Рособрнадзор: тренировочные экзамены перед началом основных ЕГЭ пройдут 15 мая

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкШкольники перед началом ЕГЭ
Школьники перед началом ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Школьники перед началом ЕГЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Всероссийское тренировочное мероприятие перед началом основного периода ЕГЭ пройдет 15 мая, сообщила пресс-служба Рособрнадзора в телеграм-канале.
«
"Подобные тренировки проводятся ежегодно перед началом экзаменов. В ходе тренировки будет протестирована техническая готовность пунктов проведения экзаменов, отработаны действия организаторов и технических специалистов при проведении ЕГЭ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что выпускники получат возможность потренироваться в выполнении экзаменационных работ по контрольным измерительным материалам 2024 года.
"Тренировка будет проведена по русскому языку, английскому языку (раздел "Говорение") и информатике. В ней будет задействовано 4 958 экзаменационных пунктов из 87 регионов, около 198 тысяч организаторов и более 395 тысяч выпускников", - отметили в пресс-службе.
Основной период ЕГЭ 2024 года пройдет с 23 мая по 5 июля.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)РоссияСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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