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Рособрнадзор назвал дату всероссийских тренировочных ЕГЭ

Рособрнадзор назвал дату всероссийских тренировочных ЕГЭ - РИА Новости, 14.05.2024

Рособрнадзор назвал дату всероссийских тренировочных ЕГЭ

Всероссийское тренировочное мероприятие перед началом основного периода ЕГЭ пройдет 15 мая, сообщила пресс-служба Рособрнадзора в телеграм-канале. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T14:34

2024-05-14T14:34

2024-05-14T14:35

общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

россия

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Всероссийское тренировочное мероприятие перед началом основного периода ЕГЭ пройдет 15 мая, сообщила пресс-служба Рособрнадзора в телеграм-канале. "Подобные тренировки проводятся ежегодно перед началом экзаменов. В ходе тренировки будет протестирована техническая готовность пунктов проведения экзаменов, отработаны действия организаторов и технических специалистов при проведении ЕГЭ", - говорится в сообщении. Уточняется, что выпускники получат возможность потренироваться в выполнении экзаменационных работ по контрольным измерительным материалам 2024 года. "Тренировка будет проведена по русскому языку, английскому языку (раздел "Говорение") и информатике. В ней будет задействовано 4 958 экзаменационных пунктов из 87 регионов, около 198 тысяч организаторов и более 395 тысяч выпускников", - отметили в пресс-службе. Основной период ЕГЭ 2024 года пройдет с 23 мая по 5 июля.

https://ria.ru/20231229/ege-1919060541.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), россия, социальный навигатор, сн_образование