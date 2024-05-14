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Рособрнадзор назвал дату всероссийских тренировочных ЕГЭ
Рособрнадзор назвал дату всероссийских тренировочных ЕГЭ - РИА Новости, 14.05.2024
Рособрнадзор назвал дату всероссийских тренировочных ЕГЭ
Всероссийское тренировочное мероприятие перед началом основного периода ЕГЭ пройдет 15 мая, сообщила пресс-служба Рособрнадзора в телеграм-канале. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:34
2024-05-14T14:34
2024-05-14T14:35
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
россия
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Всероссийское тренировочное мероприятие перед началом основного периода ЕГЭ пройдет 15 мая, сообщила пресс-служба Рособрнадзора в телеграм-канале. "Подобные тренировки проводятся ежегодно перед началом экзаменов. В ходе тренировки будет протестирована техническая готовность пунктов проведения экзаменов, отработаны действия организаторов и технических специалистов при проведении ЕГЭ", - говорится в сообщении. Уточняется, что выпускники получат возможность потренироваться в выполнении экзаменационных работ по контрольным измерительным материалам 2024 года. "Тренировка будет проведена по русскому языку, английскому языку (раздел "Говорение") и информатике. В ней будет задействовано 4 958 экзаменационных пунктов из 87 регионов, около 198 тысяч организаторов и более 395 тысяч выпускников", - отметили в пресс-службе. Основной период ЕГЭ 2024 года пройдет с 23 мая по 5 июля.
https://ria.ru/20231229/ege-1919060541.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), россия, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
Рособрнадзор назвал дату всероссийских тренировочных ЕГЭ
Рособрнадзор: тренировочные экзамены перед началом основных ЕГЭ пройдут 15 мая