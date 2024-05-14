https://ria.ru/20240514/ege-1945767095.html

Глава Рособрнадзора подтвердил возможность пересдачи ЕГЭ в следующих годах

Глава Рособрнадзора подтвердил возможность пересдачи ЕГЭ в следующих годах - РИА Новости, 14.05.2024

Глава Рособрнадзора подтвердил возможность пересдачи ЕГЭ в следующих годах

Российские школьники и в следующих учебных годах смогут пересдать один ЕГЭ по одному из предметов, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T07:09

2024-05-14T07:09

2024-05-14T10:34

общество

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российские школьники и в следующих учебных годах смогут пересдать один ЕГЭ по одному из предметов, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Это уже поручение президента, это право появилось, и в юриспруденции не принимают законы, которые ущемляют", - сказал Музаев, согласившись, что пересдача ЕГЭ-2024 - не единоразовая акция. Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024, где учтена возможность пересдачи одного предмета в год сдачи экзамена, и согласно которому дополнительные даты проведения ЕГЭ назначены на 4 и 5 июля. Основной период ЕГЭ этого года пройдет с 23 мая по 5 июля.

https://ria.ru/20231229/ege-1919060541.html

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2024

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общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование