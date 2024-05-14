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Глава Рособрнадзора подтвердил возможность пересдачи ЕГЭ в следующих годах - РИА Новости, 14.05.2024
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07:09 14.05.2024 (обновлено: 10:34 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/ege-1945767095.html
Глава Рособрнадзора подтвердил возможность пересдачи ЕГЭ в следующих годах
Глава Рособрнадзора подтвердил возможность пересдачи ЕГЭ в следующих годах - РИА Новости, 14.05.2024
Глава Рособрнадзора подтвердил возможность пересдачи ЕГЭ в следующих годах
Российские школьники и в следующих учебных годах смогут пересдать один ЕГЭ по одному из предметов, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T07:09
2024-05-14T10:34
общество
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
социальный навигатор
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российские школьники и в следующих учебных годах смогут пересдать один ЕГЭ по одному из предметов, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Это уже поручение президента, это право появилось, и в юриспруденции не принимают законы, которые ущемляют", - сказал Музаев, согласившись, что пересдача ЕГЭ-2024 - не единоразовая акция. Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024, где учтена возможность пересдачи одного предмета в год сдачи экзамена, и согласно которому дополнительные даты проведения ЕГЭ назначены на 4 и 5 июля. Основной период ЕГЭ этого года пройдет с 23 мая по 5 июля.
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общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Социальный навигатор, СН_Образование
Глава Рособрнадзора подтвердил возможность пересдачи ЕГЭ в следующих годах

Глава Рособрнадзора Музаев: в следующих годах пересдать ЕГЭ тоже будет возможно

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкШкольник перед началом ЕГЭ
Школьник перед началом ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Школьник перед началом ЕГЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российские школьники и в следующих учебных годах смогут пересдать один ЕГЭ по одному из предметов, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«
"Это уже поручение президента, это право появилось, и в юриспруденции не принимают законы, которые ущемляют", - сказал Музаев, согласившись, что пересдача ЕГЭ-2024 - не единоразовая акция.
Учитель пишет на доске образец заполнения экзаменационного листа перед началом ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Рособрнадзор утвердил расписание ЕГЭ на 2024 год
29 декабря 2023, 21:35
Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024, где учтена возможность пересдачи одного предмета в год сдачи экзамена, и согласно которому дополнительные даты проведения ЕГЭ назначены на 4 и 5 июля. Основной период ЕГЭ этого года пройдет с 23 мая по 5 июля.
 
ОбществоАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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