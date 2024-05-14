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Глава Рособрнадзора сообщил о полной готовности к периоду проведения ЕГЭ - РИА Новости, 14.05.2024
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06:05 14.05.2024 (обновлено: 10:33 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/ege-1945763939.html
Глава Рособрнадзора сообщил о полной готовности к периоду проведения ЕГЭ
Глава Рособрнадзора сообщил о полной готовности к периоду проведения ЕГЭ - РИА Новости, 14.05.2024
Глава Рособрнадзора сообщил о полной готовности к периоду проведения ЕГЭ
К основному периоду Единого государственного экзамена, а также к периоду пересдач все готово, в том числе и нормативная база, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T06:05
2024-05-14T10:33
общество
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
социальный навигатор
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. К основному периоду Единого государственного экзамена, а также к периоду пересдач все готово, в том числе и нормативная база, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Все готово, вся нормативная база в том числе готова. 4-5 июля введены в расписание два дополнительных дня. В первой версии мы думали об одном дне, но потом, проконсультировавшись с регионами, чтобы не возникло проблем со сдачей экзамена, &lt;…&gt; пришли к выводу, что два дня - достаточный срок", - сказал Музаев. Он добавил, что следующий этап после сдачи ЕГЭ — приемная кампания в вузы. "Необходимо, чтобы каждый, кто решил пересдать свой экзамен, успел подать вовремя документы и поступить в вуз своей мечты", - подытожил глава Рособрнадзора. Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024, где учтена возможность пересдачи одного предмета в год сдачи экзамена, и согласно которому дополнительные даты проведения ЕГЭ назначены на 4 и 5 июля 2024 года. Основной период ЕГЭ 2024 года пройдет с 23 мая по 5 июля.
https://ria.ru/20240428/ekzamen-1942885978.html
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общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Социальный навигатор, СН_Образование
Глава Рособрнадзора сообщил о полной готовности к периоду проведения ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев: к основному периоду ЕГЭ все готово

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкШкольники перед началом ЕГЭ по географии
Школьники перед началом ЕГЭ по географии - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Школьники перед началом ЕГЭ по географии. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. К основному периоду Единого государственного экзамена, а также к периоду пересдач все готово, в том числе и нормативная база, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Все готово, вся нормативная база в том числе готова. 4-5 июля введены в расписание два дополнительных дня. В первой версии мы думали об одном дне, но потом, проконсультировавшись с регионами, чтобы не возникло проблем со сдачей экзамена, <…> пришли к выводу, что два дня - достаточный срок", - сказал Музаев.
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Он добавил, что следующий этап после сдачи ЕГЭ — приемная кампания в вузы.
"Необходимо, чтобы каждый, кто решил пересдать свой экзамен, успел подать вовремя документы и поступить в вуз своей мечты", - подытожил глава Рособрнадзора.
Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024, где учтена возможность пересдачи одного предмета в год сдачи экзамена, и согласно которому дополнительные даты проведения ЕГЭ назначены на 4 и 5 июля 2024 года. Основной период ЕГЭ 2024 года пройдет с 23 мая по 5 июля.
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ОбществоАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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