https://ria.ru/20240514/ege-1945763939.html

Глава Рособрнадзора сообщил о полной готовности к периоду проведения ЕГЭ

Глава Рособрнадзора сообщил о полной готовности к периоду проведения ЕГЭ - РИА Новости, 14.05.2024

Глава Рособрнадзора сообщил о полной готовности к периоду проведения ЕГЭ

К основному периоду Единого государственного экзамена, а также к периоду пересдач все готово, в том числе и нормативная база, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T06:05

2024-05-14T06:05

2024-05-14T10:33

общество

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. К основному периоду Единого государственного экзамена, а также к периоду пересдач все готово, в том числе и нормативная база, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Все готово, вся нормативная база в том числе готова. 4-5 июля введены в расписание два дополнительных дня. В первой версии мы думали об одном дне, но потом, проконсультировавшись с регионами, чтобы не возникло проблем со сдачей экзамена, <…> пришли к выводу, что два дня - достаточный срок", - сказал Музаев. Он добавил, что следующий этап после сдачи ЕГЭ — приемная кампания в вузы. "Необходимо, чтобы каждый, кто решил пересдать свой экзамен, успел подать вовремя документы и поступить в вуз своей мечты", - подытожил глава Рособрнадзора. Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024, где учтена возможность пересдачи одного предмета в год сдачи экзамена, и согласно которому дополнительные даты проведения ЕГЭ назначены на 4 и 5 июля 2024 года. Основной период ЕГЭ 2024 года пройдет с 23 мая по 5 июля.

https://ria.ru/20240428/ekzamen-1942885978.html

https://ria.ru/20231229/ege-1919060541.html

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общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование