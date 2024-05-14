Житель Эстонии пытался ввезти в Россию подводный дрон
Житель Эстонии без гражданства пытался ввезти в Россию подводный дрон
© Фото : ФТС РоссииПодводный беспилотник, который изъяли таможенники на российско-эстонской границе
© Фото : ФТС России
Подводный беспилотник, который изъяли таможенники на российско-эстонской границе
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая – РИА Новости. Житель Эстонии без гражданства пытался ввезти в Россию для продажи подводный беспилотник, его изъяли на границе, сообщила пресс-служба ФТС России.
"Беспилотный подводный аппарат изъяли сотрудники Кингисеппской таможни в пункте пропуска Ивангород. Устройство пытался ввезти в Россию проживающий в Эстонии 50-летний мужчина без гражданства", – говорится в сообщении.
Как рассказали в ФТС, при сканировании кейса мужчины инспектор увидел внутри "технически сложную конструкцию с комплектующими", которая оказалась восьмивинтовым беспилотником Chasing M2 с широкоугольной камерой китайского производства. Согласно маркировке, изделие является профессиональным подводным дроном.
Как пояснил владелец подводного дрона, он вез беспилотник, который уже побывал в эксплуатации, в Санкт-Петербург для продажи. Теперь против мужчины возбуждено административное дело по статье о недекларировании товаров, которая предусматривает конфискацию беспилотника.
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