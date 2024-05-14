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Житель Эстонии пытался ввезти в Россию подводный дрон - РИА Новости, 14.05.2024
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12:56 14.05.2024 (обновлено: 13:04 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/dron-1945842138.html
Житель Эстонии пытался ввезти в Россию подводный дрон
Житель Эстонии пытался ввезти в Россию подводный дрон - РИА Новости, 14.05.2024
Житель Эстонии пытался ввезти в Россию подводный дрон
Житель Эстонии без гражданства пытался ввезти в Россию для продажи подводный беспилотник, его изъяли на границе, сообщила пресс-служба ФТС России. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:56
2024-05-14T13:04
россия
эстония
ивангород
федеральная таможенная служба (фтс россии)
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая – РИА Новости. Житель Эстонии без гражданства пытался ввезти в Россию для продажи подводный беспилотник, его изъяли на границе, сообщила пресс-служба ФТС России. "Беспилотный подводный аппарат изъяли сотрудники Кингисеппской таможни в пункте пропуска Ивангород. Устройство пытался ввезти в Россию проживающий в Эстонии 50-летний мужчина без гражданства", – говорится в сообщении. Как рассказали в ФТС, при сканировании кейса мужчины инспектор увидел внутри "технически сложную конструкцию с комплектующими", которая оказалась восьмивинтовым беспилотником Chasing M2 с широкоугольной камерой китайского производства. Согласно маркировке, изделие является профессиональным подводным дроном. Как пояснил владелец подводного дрона, он вез беспилотник, который уже побывал в эксплуатации, в Санкт-Петербург для продажи. Теперь против мужчины возбуждено административное дело по статье о недекларировании товаров, которая предусматривает конфискацию беспилотника.
https://ria.ru/20240405/vzryvchatka-1937949545.html
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россия, эстония, ивангород, федеральная таможенная служба (фтс россии), происшествия
Россия, Эстония, Ивангород, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Происшествия
Житель Эстонии пытался ввезти в Россию подводный дрон

Житель Эстонии без гражданства пытался ввезти в Россию подводный дрон

© Фото : ФТС РоссииПодводный беспилотник, который изъяли таможенники на российско-эстонской границе
Подводный беспилотник, который изъяли таможенники на российско-эстонской границе - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Фото : ФТС России
Подводный беспилотник, который изъяли таможенники на российско-эстонской границе
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая – РИА Новости. Житель Эстонии без гражданства пытался ввезти в Россию для продажи подводный беспилотник, его изъяли на границе, сообщила пресс-служба ФТС России.
"Беспилотный подводный аппарат изъяли сотрудники Кингисеппской таможни в пункте пропуска Ивангород. Устройство пытался ввезти в Россию проживающий в Эстонии 50-летний мужчина без гражданства", – говорится в сообщении.
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Как рассказали в ФТС, при сканировании кейса мужчины инспектор увидел внутри "технически сложную конструкцию с комплектующими", которая оказалась восьмивинтовым беспилотником Chasing M2 с широкоугольной камерой китайского производства. Согласно маркировке, изделие является профессиональным подводным дроном.
Как пояснил владелец подводного дрона, он вез беспилотник, который уже побывал в эксплуатации, в Санкт-Петербург для продажи. Теперь против мужчины возбуждено административное дело по статье о недекларировании товаров, которая предусматривает конфискацию беспилотника.
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РоссияЭстонияИвангородФедеральная таможенная служба (ФТС России)Происшествия
 
 
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