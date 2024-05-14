https://ria.ru/20240514/dron-1945842138.html

Житель Эстонии пытался ввезти в Россию подводный дрон

Житель Эстонии пытался ввезти в Россию подводный дрон - РИА Новости, 14.05.2024

Житель Эстонии пытался ввезти в Россию подводный дрон

Житель Эстонии без гражданства пытался ввезти в Россию для продажи подводный беспилотник, его изъяли на границе, сообщила пресс-служба ФТС России. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T12:56

2024-05-14T12:56

2024-05-14T13:04

россия

эстония

ивангород

федеральная таможенная служба (фтс россии)

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая – РИА Новости. Житель Эстонии без гражданства пытался ввезти в Россию для продажи подводный беспилотник, его изъяли на границе, сообщила пресс-служба ФТС России. "Беспилотный подводный аппарат изъяли сотрудники Кингисеппской таможни в пункте пропуска Ивангород. Устройство пытался ввезти в Россию проживающий в Эстонии 50-летний мужчина без гражданства", – говорится в сообщении. Как рассказали в ФТС, при сканировании кейса мужчины инспектор увидел внутри "технически сложную конструкцию с комплектующими", которая оказалась восьмивинтовым беспилотником Chasing M2 с широкоугольной камерой китайского производства. Согласно маркировке, изделие является профессиональным подводным дроном. Как пояснил владелец подводного дрона, он вез беспилотник, который уже побывал в эксплуатации, в Санкт-Петербург для продажи. Теперь против мужчины возбуждено административное дело по статье о недекларировании товаров, которая предусматривает конфискацию беспилотника.

https://ria.ru/20240405/vzryvchatka-1937949545.html

https://ria.ru/20240219/tamozhnya-1928202951.html

россия

эстония

ивангород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, эстония, ивангород, федеральная таможенная служба (фтс россии), происшествия