Рейтинг@Mail.ru
Ереван попросил Москву вывести временные группы пограничников ФСБ - РИА Новости, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:46 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/bortnikov-1945978313.html
Ереван попросил Москву вывести временные группы пограничников ФСБ
Ереван попросил Москву вывести временные группы пограничников ФСБ - РИА Новости, 14.05.2024
Ереван попросил Москву вывести временные группы пограничников ФСБ
Ереван обратился к российской стороне с просьбой вывести временные оперативные группы пограничников РФ, такое решение принято, сообщил во вторник кандидат на... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T18:46
2024-05-14T18:46
армения
россия
ереван
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Ереван обратился к российской стороне с просьбой вывести временные оперативные группы пограничников РФ, такое решение принято, сообщил во вторник кандидат на пост директора ФСБ России Александр Бортников. "С учётом изменений, произошедших последнее время в обстановке на территории Армении и пребывания руководителя Армении в Москве, встречи с президентом нашей станы Путиным, армянская сторона обратилась с просьбой вывести временные оперативные группы с линии разграничения и таким образом закрыть проблему присутствия на тех участках, которые юридически никаким образом не были определены. Такое решение принято", - сказал Бортников на пленарном заседании в Совете Федерации. Он напомнил, что изначально Армения после трёхстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе (2020) обратилась с просьбой оказать содействие и выставить пограничные подразделения ФСБ на линии разграничения с Азербайджаном. Тогда РФ выставила 11 постов, которые решали проблему информационного взаимодействия между Арменией и Азербайджаном и разрешения локальных конфликтов.
https://ria.ru/20240514/pogranichniki-1945906278.html
армения
россия
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, россия, ереван, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет федерации рф
Армения, Россия, Ереван, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Совет Федерации РФ
Ереван попросил Москву вывести временные группы пограничников ФСБ

Бортников: Ереван попросил Москву вывести временные группы пограничников ФСБ

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / ФСБ России
Перейти в медиабанк
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Ереван обратился к российской стороне с просьбой вывести временные оперативные группы пограничников РФ, такое решение принято, сообщил во вторник кандидат на пост директора ФСБ России Александр Бортников.
«
"С учётом изменений, произошедших последнее время в обстановке на территории Армении и пребывания руководителя Армении в Москве, встречи с президентом нашей станы Путиным, армянская сторона обратилась с просьбой вывести временные оперативные группы с линии разграничения и таким образом закрыть проблему присутствия на тех участках, которые юридически никаким образом не были определены. Такое решение принято", - сказал Бортников на пленарном заседании в Совете Федерации.
Он напомнил, что изначально Армения после трёхстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе (2020) обратилась с просьбой оказать содействие и выставить пограничные подразделения ФСБ на линии разграничения с Азербайджаном. Тогда РФ выставила 11 постов, которые решали проблему информационного взаимодействия между Арменией и Азербайджаном и разрешения локальных конфликтов.
Международный аэропорт Звартноц - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Российский погранпункт в аэропорту Еревана закроют в ближайшее время
Вчера, 15:47
 
АрменияРоссияЕреванАлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Совет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала