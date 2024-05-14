https://ria.ru/20240514/bortnikov-1945978313.html
Ереван попросил Москву вывести временные группы пограничников ФСБ
Ереван попросил Москву вывести временные группы пограничников ФСБ - РИА Новости, 14.05.2024
Ереван попросил Москву вывести временные группы пограничников ФСБ
Ереван обратился к российской стороне с просьбой вывести временные оперативные группы пограничников РФ, такое решение принято, сообщил во вторник кандидат на... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T18:46
2024-05-14T18:46
2024-05-14T18:46
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александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Ереван обратился к российской стороне с просьбой вывести временные оперативные группы пограничников РФ, такое решение принято, сообщил во вторник кандидат на пост директора ФСБ России Александр Бортников. "С учётом изменений, произошедших последнее время в обстановке на территории Армении и пребывания руководителя Армении в Москве, встречи с президентом нашей станы Путиным, армянская сторона обратилась с просьбой вывести временные оперативные группы с линии разграничения и таким образом закрыть проблему присутствия на тех участках, которые юридически никаким образом не были определены. Такое решение принято", - сказал Бортников на пленарном заседании в Совете Федерации. Он напомнил, что изначально Армения после трёхстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе (2020) обратилась с просьбой оказать содействие и выставить пограничные подразделения ФСБ на линии разграничения с Азербайджаном. Тогда РФ выставила 11 постов, которые решали проблему информационного взаимодействия между Арменией и Азербайджаном и разрешения локальных конфликтов.
https://ria.ru/20240514/pogranichniki-1945906278.html
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армения, россия, ереван, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет федерации рф
Армения, Россия, Ереван, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Совет Федерации РФ
Ереван попросил Москву вывести временные группы пограничников ФСБ
Бортников: Ереван попросил Москву вывести временные группы пограничников ФСБ