https://ria.ru/20240514/bortnikov-1945978313.html

Ереван попросил Москву вывести временные группы пограничников ФСБ

Ереван попросил Москву вывести временные группы пограничников ФСБ - РИА Новости, 14.05.2024

Ереван попросил Москву вывести временные группы пограничников ФСБ

Ереван обратился к российской стороне с просьбой вывести временные оперативные группы пограничников РФ, такое решение принято, сообщил во вторник кандидат на... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T18:46

2024-05-14T18:46

2024-05-14T18:46

армения

россия

ереван

александр бортников

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Ереван обратился к российской стороне с просьбой вывести временные оперативные группы пограничников РФ, такое решение принято, сообщил во вторник кандидат на пост директора ФСБ России Александр Бортников. "С учётом изменений, произошедших последнее время в обстановке на территории Армении и пребывания руководителя Армении в Москве, встречи с президентом нашей станы Путиным, армянская сторона обратилась с просьбой вывести временные оперативные группы с линии разграничения и таким образом закрыть проблему присутствия на тех участках, которые юридически никаким образом не были определены. Такое решение принято", - сказал Бортников на пленарном заседании в Совете Федерации. Он напомнил, что изначально Армения после трёхстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе (2020) обратилась с просьбой оказать содействие и выставить пограничные подразделения ФСБ на линии разграничения с Азербайджаном. Тогда РФ выставила 11 постов, которые решали проблему информационного взаимодействия между Арменией и Азербайджаном и разрешения локальных конфликтов.

https://ria.ru/20240514/pogranichniki-1945906278.html

армения

россия

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, россия, ереван, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет федерации рф