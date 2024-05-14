https://ria.ru/20240514/bortnikov-1945922816.html
ФСБ следит за ситуацией с преступностью среди мигрантов, заявил Бортников
ФСБ следит за ситуацией с преступностью среди мигрантов, заявил Бортников - РИА Новости, 14.05.2024
ФСБ следит за ситуацией с преступностью среди мигрантов, заявил Бортников
ФСБ России уделяет существенное внимание вопросам преступлений, совершаемых мигрантами, сообщил во вторник кандидат на пост директора ФСБ России Александр... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:27
2024-05-14T16:27
2024-05-14T17:07
россия
александр бортников
сергей перминов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
совет федерации рф
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. ФСБ России уделяет существенное внимание вопросам преступлений, совершаемых мигрантами, сообщил во вторник кандидат на пост директора ФСБ России Александр Бортников. "Этому вопросу уделяется существенное внимание, поскольку мы понимаем - он очень важен с точки зрения обеспечения безопасности страны", - сказал Бортников на пленарном заседании в Совете Федерации. Так он ответил на вопрос сенатора Сергея Перминова о том, какие меры принимаются по профилактике и противодействию использованию этнических преступных сообществ иностранными спецслужбами и экстремистскими и террористическими организациями, а также распространению неонацизма и украинского национализма в новых субъектах РФ. "Работаем в рамках тех решений, которые принимались Национальным антитеррористическим комитетом и были формализованы в соответствующих планах, утверждённых президентом страны. С учетом тех процессов, которые происходили и происходят на территории, как, я имею в виду материковой части, так и на новых территориях, вопросам межэтнической, межконфессиональной проблематики уделяется большое внимание. Работаем в рамках созданных новых территориальных органов безопасности. Работу ведем как на плановой основе, так и в процессе оперативной служебно-розыскной деятельности", - добавил Бортников.
https://ria.ru/20240326/migranty-1935938397.html
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россия, александр бортников, сергей перминов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет федерации рф
Россия, Александр Бортников, Сергей Перминов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Совет Федерации РФ
ФСБ следит за ситуацией с преступностью среди мигрантов, заявил Бортников
Бортников: ФСБ следит за ситуацией с преступлениями, совершаемыми мигрантами