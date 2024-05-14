https://ria.ru/20240514/bortnikov-1945922816.html

ФСБ следит за ситуацией с преступностью среди мигрантов, заявил Бортников

ФСБ следит за ситуацией с преступностью среди мигрантов, заявил Бортников - РИА Новости, 14.05.2024

ФСБ следит за ситуацией с преступностью среди мигрантов, заявил Бортников

ФСБ России уделяет существенное внимание вопросам преступлений, совершаемых мигрантами, сообщил во вторник кандидат на пост директора ФСБ России Александр... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T16:27

2024-05-14T16:27

2024-05-14T17:07

россия

александр бортников

сергей перминов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

совет федерации рф

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. ФСБ России уделяет существенное внимание вопросам преступлений, совершаемых мигрантами, сообщил во вторник кандидат на пост директора ФСБ России Александр Бортников. "Этому вопросу уделяется существенное внимание, поскольку мы понимаем - он очень важен с точки зрения обеспечения безопасности страны", - сказал Бортников на пленарном заседании в Совете Федерации. Так он ответил на вопрос сенатора Сергея Перминова о том, какие меры принимаются по профилактике и противодействию использованию этнических преступных сообществ иностранными спецслужбами и экстремистскими и террористическими организациями, а также распространению неонацизма и украинского национализма в новых субъектах РФ. "Работаем в рамках тех решений, которые принимались Национальным антитеррористическим комитетом и были формализованы в соответствующих планах, утверждённых президентом страны. С учетом тех процессов, которые происходили и происходят на территории, как, я имею в виду материковой части, так и на новых территориях, вопросам межэтнической, межконфессиональной проблематики уделяется большое внимание. Работаем в рамках созданных новых территориальных органов безопасности. Работу ведем как на плановой основе, так и в процессе оперативной служебно-розыскной деятельности", - добавил Бортников.

https://ria.ru/20240326/migranty-1935938397.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, александр бортников, сергей перминов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет федерации рф